Học sinh ở nhiều tỉnh, thành chỉ còn vài ngày nghỉ hè trước khi trở lại trường. Đến nay, có ít nhất 10 tỉnh, thành đã công bố lịch tựu trường chính thức năm học 2026-2027, với các mốc thời gian trải dài từ ngày 17/8 đến cuối tháng 8, tùy từng địa phương và khối lớp.Thời gian học sinh trở lại trường có sự khác nhau giữa các địa phương.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2026-2027 do Bộ GD&ĐT ban hành, các trường có thể tổ chức tựu trường sớm nhất trước ngày khai giảng một tuần, tức từ ngày 29/8. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 có thể tựu trường sớm hơn, tối đa trước ngày khai giảng hai tuần, tức từ ngày 22/8.

Trên cơ sở khung chung này, các tỉnh, thành chủ động xây dựng lịch năm học phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Vì vậy, thời điểm học sinh trở lại trường năm nay không hoàn toàn giống nhau giữa các địa phương.

TP.HCM hiện là địa phương có lịch tựu trường sớm nhất trong số các tỉnh, thành đã công bố. Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 dự kiến trở lại trường từ ngày 17/8, trong khi các khối lớp còn lại tựu trường từ ngày 24/8.

Tại Bắc Ninh, học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường từ ngày 21/8. Các khối lớp còn lại trở lại trường từ ngày 27/8.

Hưng Yên và Sơn La áp dụng mốc tựu trường từ ngày 22/8 đối với học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12. Các khối lớp còn lại tựu trường từ ngày 29/8.

Trong khi đó, Cà Mau, Gia Lai, Hà Tĩnh, Lào Cai, Quảng Ngãi và Vĩnh Long cùng bố trí lịch tựu trường ngày 24/8 cho học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12. Thời gian tựu trường của các khối lớp còn lại được các địa phương sắp xếp trong khoảng từ ngày 27 đến 31/8.

Dưới đây là lịch tựu trường năm học 2026-2027 của 10 tỉnh, thành đã công bố:

TT Tỉnh, thành Lịch tựu trường năm học 2025 – 2026 1 Bắc Ninh - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 21/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 27/8. 2 Cà Mau - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 24/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 27/8. 3 Gia Lai - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 24/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 31/8. 4 Hà Tĩnh - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 24/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 28/8. 5 Hưng Yên - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8. 6 Lào Cai - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 24/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 28/8. 7 Quảng Ngãi - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 24/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8. 8 Sơn La - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 22/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 29/8. 9 TPHCM - Học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp tựu trường ngày 17/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 24/8. 10 Vĩnh Long - Học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 tựu trường vào ngày 24/8. - Học sinh các khối còn lại tựu trường vào ngày 27/8.

Theo khung kế hoạch thời gian năm học do Bộ GD&ĐT ban hành, lễ khai giảng năm học 2026-2027 được tổ chức thống nhất trên cả nước vào ngày 5/9. Các địa phương và cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp, bảo đảm đủ thời lượng chương trình theo quy định.

Học kỳ I phải kết thúc trước ngày 18/1/2027, trong khi năm học phải hoàn thành trước ngày 31/5/2027. Tổng thời gian thực học được yêu cầu bảo đảm 35 tuần, trong đó học kỳ I có 18 tuần và học kỳ II có 17 tuần.

Sau khi kết thúc năm học, các trường phải hoàn thành việc xét công nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và THCS trước ngày 30/6. Công tác tuyển sinh đầu cấp cũng phải được hoàn thành trước ngày 31/7.

Như vậy, dù lịch tựu trường có thể khác nhau tùy từng địa phương, các trường vẫn phải bảo đảm tiến độ chung của năm học theo khung thời gian Bộ GD&ĐT quy định. Học sinh và phụ huynh cần theo dõi thông báo chính thức của địa phương, nhà trường để nắm chính xác ngày tựu trường, đặc biệt với những khối được tổ chức trở lại trường sớm hơn.

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