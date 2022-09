Lịch sử tình trường của Adam Levine

Ngày 19/9, người mẫu Sumner Stroh bất ngờ đăng clip thừa nhận cô và Adam Levine đã tằng tịu sau lưng Behati Prinsloo. Cả hai dan díu với nhau khoảng một năm, nhưng Stroh cảm thấy không thoải mái. Cô tố bị huấn luyện viên The Voice lợi dụng và thao túng tâm lý. Trưởng nhóm Maroon 5 bị tố ngoại tình sau 2 tuần People xác nhận vợ anh, siêu mẫu Prinsloo, đang mang bầu con thứ 3.

Ngay sau đó, Adam đã lên tiếng phủ nhận nảy sinh quan hệ ngoài luồng với Sumner Stroh. Tuy nhiên, ngôi sao thừa nhận từng đi quá giới hạn.

"Tôi đã không sáng suốt khi nói chuyện theo kiểu tán tỉnh với những phụ nữ khác, ngoài vợ mình. Tôi không ngoại tình, tuy nhiên, tôi đã đi quá giới hạn. Đó là quãng thời gian đáng tiếc trong cuộc đời", Levine nói.

Danh sách bạn gái cũ của chàng thủ lĩnh Maroon 5 có lẽ đủ để ngồi kín một chiếc bàn trong bữa tiệc cưới.

Adam Levine vốn nổi tiếng đào hoa. Danh sách bạn gái cũ của chàng thủ lĩnh Maroon 5 có lẽ đủ để ngồi kín một chiếc bàn trong bữa tiệc cưới. Chỉ đến khi hẹn hò siêu mẫu Victoria's Secret Behati Prinsloo, nam ca sĩ mới nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc sống độc thân. Hai ngôi sao tổ chức lễ cưới vào năm 2014.

Cùng nhìn lại lịch sử tình trường yêu toàn những người đẹp nóng bỏng của Thủ lĩnh Maroon 5.

Jane Herman

Năm 1997, khi mới 18 tuổi, Levine bắt đầu hẹn hò với Jane Herman. Họ đã ở bên nhau gần 4 năm trước khi đường ai nấy đi vào năm 2001.

Album đầu tay năm 2002 của Maroon 5, "Songs About Jane", được lấy cảm hứng từ tình yêu tuổi teen của Levine với các bản hit bao gồm "This Love" và "She Will Be Loved".

Jessica Simpson

Levine và Jessica Simpson bị đồn hẹn hò hồi tháng 1/2006, với các báo cáo cho rằng họ đã qua đêm với nhau tại khách sạn Chateau Marmont ở Los Angeles. Levine được cho là đã kết thúc cuộc gặp gỡ của họ qua tin nhắn.

Cameron Diaz

Levine và Cameron Diaz được nhìn thấy hẹn hò ăn trưa tại Chateau Marmont - nơi yêu thích của anh - vào tháng 5/2009 sau khi nữ diễn viên chia tay với người mẫu Paul Sculfor. Tuy nhiên, cặp đôi dường như không tiếp tục mối quan hệ của họ sau chuyến đi chơi của họ ở LA.

Angela Bellotte

Levine và người mẫu kiêm diễn viên Angela Bellotte được phát hiện đi cùng nhau trên chuyến bay từ LAX đến Thành phố New York vào tháng 9/2009 - chỉ vài tuần sau khi họ bị cánh săn ảnh chụp ảnh nắm tay nhau. Tuy nhiên, cuộc tình cũng ngắn ngủi, kết thúc chưa đầy một năm sau đó.

Anne Vyalitsyna

Levine và người mẫu Nga Vyalitsyna được cho là đã gặp nhau tại một bữa tiệc vào năm 2010, và cặp đôi đã kết thúc hẹn hò trong khoảng hai năm.

Adam đã trình diễn tại Victoria's Secret Fashion Show vào tháng 11/2011, nơi anh thể hiện một số tình yêu dành cho bạn gái của mình bằng cách trao cho cô ấy một nụ hôn khi cô làm người mẫu đi ngang qua anh. Cô cũng xuất hiện trong video âm nhạc cho bản hit năm 2010 "Misery" của Maroon 5.

Cặp đôi chia tay vào tháng 4/2012.

Behati Prinsloo

Chỉ một tháng sau khi chia tay Anne, Levine được cho là đã hẹn hò với một người mẫu khác của Victoria's Secret - Behati Prinsloo.

Cặp đôi được phát hiện hôn nhau ở Hawaii vào tháng 5/2012 khi đang tới dự đám cưới của một người bạn, nhưng mọi chuyện không suôn sẻ từ đó. Trong khoảng thời gian chia tay, Levine hẹn hò người mẫu Nina Agdal. Sau đó, Adam và Behati tái hợp.

Năm 2014, giám khảo The Voice Mỹ đã quỳ gối cầu hôn chân dài Nambia tại resort ở Cabo San Lucas, Mexico, với sự có mặt của hàng trăm khách mời. Lễ cưới của họ diễn ra kín đáo, chỉ vài năm sau hình ảnh trong buổi tiệc mới được hé lộ. Hiện bộ đôi có hai con gái đáng yêu là Dusty Rose và Gio Grace. Behati được ngưỡng mộ khi đủ bản lĩnh khiến Adam thay đổi quan điểm về hôn nhân - từ chàng trai yêu sự tự do và phóng khoáng đã thích lập gia đình, khao khát có con.

Ngoài những bạn gái được công khai, Adam Levine còn bị đồn hẹn hò với Paris Hilton, Kirsten Dunst và Natalie Portman. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn tháng 6/2007 với Howard Stern, Levine đã lên tiếng phủ nhận.