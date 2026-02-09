Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh 34 tỉnh, thành mới nhất

Thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 34 Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh/thành công bố lịch nghỉ Tết cho học sinh nhằm đảm bảo kế hoạch học tập, sinh hoạt và thuận tiện cho phụ huynh sắp xếp lịch trình gia đình.

Thời gian nghỉ Tết cho học sinh năm nay có sự khác biệt đáng kể giữa các địa phương, kéo dài từ ít nhất 5 ngày đến nhiều nhất 14 ngày.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán giữa học sinh các tỉnh, thành dao động từ 9 đến 14 ngày tùy theo từng khu vực. (Ảnh minh hoạ)

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, An Giang, Lâm Đồng, Cà Mau, Lào Cai là các địa phương dẫn đầu về thời gian nghỉ, với lịch nghỉ kéo dài 14 ngày liên tục, từ 9/2 đến 22/2/2026 (tức 22 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). Học sinh Vĩnh Long cũng được nghỉ Tết 14 ngày từ 11-24/2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng).

Quảng Ninh cũng cho học sinh nghỉ 14 ngày, từ 16/2/2026 đến 28/2/2026. Tuy nhiên, do ngày 1/3/2026 rơi vào Chủ nhật, học sinh chỉ quay trở lại trường vào ngày 2/3/2026. Quảng Ninh là địa phương có thời điểm học sinh trở lại lớp muộn nhất cả nước trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Các thành phố TP.HCM, Cần Thơ, Hà Tĩnh cho học sinh nghỉ từ 11 ngày.

Đà Nẵng, Huế có lịch nghỉ khoảng 9 ngày, phù hợp với lịch học và quy định chuẩn.

Kỳ nghỉ Tết chính thức của học sinh thủ đô Hà Nội kéo dài 5 ngày, từ 16 đến 20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng). Trước và sau kỳ nghỉ đều là cuối tuần nên học sinh không phải học thứ 7 có thể nghỉ tối đa 9 ngày.

STT Tỉnh/ thành Số ngày nghỉ Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 1 An Giang 14 9-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng) 2 Lâm Đồng 14 9-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng) 3 Quảng Ninh 14 16-28/2 (29 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) 4 Tây Ninh 12 11-22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 5 Cần Thơ 11 12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 6 Hà Tĩnh 11 13-23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) 7 Hà Nội 5 16-20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng) 8 Đà Nẵng 9 14-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 9 Huế 9 14-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 10 TP.HCM 11 11-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 11 Vĩnh Long 14 11-24/2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng). 12 Đồng Nai 12 11-22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 13 Cà Mau 14 9-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng) 14 Lào Cai 14 9-22/2 (22 tháng Chạp năm đến mùng 6 tháng Giêng) 15 Phú Thọ 12 11-22/2 (24 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 16 Khánh Hoà 11 12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 17 Gia Lai 11 12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 18 Thanh Hoá 11 12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 19 Nghệ An 10 13-23/2 (26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 20 Bắc Ninh 9 14-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 21 Hải Phòng 9 14-22/2 (27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 22 Đắk Lắk 11 12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 23 Hưng Yên 5 16-22/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng) 24 Sơn La 11 12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 25 Thái Nguyên 12 13-22/2 (6 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng) 26 Quảng Trị 11 12-22/2 (25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng) 27 Điện Biên 10 13-22/2 (26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 28 Ninh Bình 12 13-24/2 (26 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) 29 Tuyên Quang 11 12-22/2 (25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng) 30 Quảng Ngãi 11 12-22/2 (25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng) 31 Lạng Sơn 5 16-20/2 (29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng) 32 Lai Châu Các trường chủ động, không ít hơn lịch nghỉ chung 33 Đồng Tháp Căn cứ khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đã được UBND tỉnh ban hành và Thông báo số 83/TB-UBND để quyết định thời gian nghỉ tết phù hợp 34 Cao Bằng Các trường chủ động, không ít hơn lịch nghỉ chung

Ngày đầu tiên của Tết 2026 là 17/2/2026, tức mùng 1 Tết theo Âm lịch. Thời gian học trở lại ngay sau kỳ nghỉ sẽ là tuần cuối cùng của tháng 2 hoặc đầu tháng 3 tùy từng địa phương. Đây là thông tin quan trọng giúp phụ huynh, học sinh và nhà trường chuẩn bị kế hoạch sinh hoạt, di chuyển và học tập trong dịp Tết sắp tới.