Ngành giáo dục không có quy định riêng cho các ngày nghỉ lễ, tết mà theo Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm của Thủ tướng.

Cụ thể, lịch nghỉ từng năm sẽ do Thủ tướng quyết định và các trường học sẽ có văn bản hướng dẫn thực hiện dựa trên quyết định đó, bao gồm cả ngày nghỉ Tết Âm lịch, Tết Dương lịch, Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày Thống nhất, ngày Quốc tế lao động và Quốc khánh 2/9.

Theo Bộ luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 11 ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch); Tết Âm lịch 5 ngày; ngày Thống nhất 1 ngày (ngày 30/4 dương lịch); Quốc tế lao động 1 ngày (ngày 1/5 dương lịch); Quốc khánh 2 ngày (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau); Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 của học sinh Hà Nội được nghỉ 1 ngày

Dịp Tết Dương lịch năm 2026 rơi vào thứ năm, ngày 1/1/2026. Như vậy, cán bộ, công chức và người lao động được nghỉ 1 ngày.

Áp dụng theo Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn của Thủ tướng cho ngày nghỉ lễ, Tết của các cơ sở giáo dục, giáo viên và học sinh năm nay cũng nghỉ Tết Dương lịch 1 ngày theo quy định trên đây.

Về khung thời gian năm học 2025-2026, Bộ quy định:

Tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2025.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2026, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2026.

Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31/7/2026.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 11 và ngày 12/6/2026.

Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về nguyên tắc, các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.