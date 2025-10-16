Lịch nghỉ Tết chi tiết của 51 trường đại học, có nơi sinh viên nghỉ cả tháng

Các trường đại học thường bố trí thời gian nghỉ Tết Nguyên đán dài hơn so với lịch nghỉ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ở xa có thể về quê, đồng thời sắp xếp lại kế hoạch học tập sau kỳ nghỉ.

Theo tổng hợp, phần lớn các trường cho sinh viên nghỉ từ 2 đến 3 tuần. Một số trường có thời gian nghỉ dài hơn, trong đó Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF) nghỉ 30 ngày, từ 1-2 đến 1-3-2026.

Dưới đây là lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của một số trường đại học theo kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2025-2026:

STT Trường Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 Số ngày nghỉ 1 Đại học Công thương TP HCM 19/2 - 8/3/2026 28 ngày 2 Đại học Y Dược TP HCM 29/2 - 27/2/2026 19 ngày 3 Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM 9/2 - 27/2/2026 19 ngày 4 Đại học Gia Định 9/2 - 28/2/2026 20 ngày 5 Đại học Mở TP HCM 9/2 - 1/3/2026 21 ngày 6 Đại học Sư phạm Hà Nội 29/2 - 1/3/2026 21 ngày 7 Đại học Văn Hiến 11/2 - 24/2/2026 14 ngày 8 Đại học Ngân hàng TP HCM 9/2 - 1/3/2026 21 ngày 9 Học viện Phụ nữ Việt Nam 9/2 - 1/3/2026 21 ngày 10 Đại học Tài chính - Marketing 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 11 Học viện Hàng không Việt Nam 9/2 - 1/3/2026 21 ngày 12 Đại học Bách khoa Hà Nội 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 13 Đại học Đại Nam 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 14 Đại học CMC 11/2 - 24/2/2026 14 ngày 15 Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 9/2 - 27/2/2026 19 ngày 16 Học viện Ngân hàng 9/2 - 1/3/2026 21 ngày 17 Đại học Kinh tế Quốc dân 8/2 - 1/3/2026 22 ngày 18 Đại học Kiến trúc TP HCM 9/2 - 1/3/2026 21 ngày 19 Đại học Bách khoa (ĐHQG TP HCM) 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 20 Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM) 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 21 Đại học KHXH&NV (ĐHQG TP HCM) 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 22 Đại học Hoa Sen 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 23 Đại học Công nghiệp TP HCM 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 24 Đại học Quản lý và Công nghệ TP HCM 9/2 - 1/3/2026 21 ngày 25 Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM 1/2 - 1/3/2026 30 ngày 26 Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 27 Đại học Quy Nhơn 9/2 - 1/3/2026 21 ngày 28 Đại học Xây dựng Hà Nội 16/2 - 1/3/2026 14 ngày 29 Đại học Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) 9/2 - 1/3/2026 21 ngày 30 Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP HCM) 9/2 - 1/3/2026 21 ngày 31 Đại học Duy Tân 9/2 - 25/2/2026 17 ngày 32 Đại học Hà Nội 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 33 Đại học Mỏ - Địa chất 9/2 - 1/3/2026 21 ngày 34 Đại học Mở Hà Nội 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 35 Đại học Thương mại 10/2 - 23/2/2026 14 ngày 36 Đại học Nông Lâm TP HCM 2/2 - 1/3/2026 28 ngày 37 Đại học Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 38 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 9/2 - 27/2/2026 19 ngày 39 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 9/2 - 1/3/2026 21 ngày 40 Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 41 Đại học TDTT TP HCM 8/2 - 1/3/2026 22 ngày 42 Đại học Thủy lợi 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 43 Đại học Quốc tế Sài Gòn 9/2 - 28/2/2026 20 ngày 44 Đại học Sài Gòn 9/2 - 28/2/2026 20 ngày 45 Đại học Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) 9/2 - 1/3/2026 21 ngày 46 Đại học Sư phạm Hà Nội 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 47 Đại học Thăng Long 12/2 - 25/2/2026 14 ngày 48 Đại học CNTT (ĐHQG TP HCM) 9/2 - 22/2/2026 14 ngày 49 Đại học Tôn Đức Thắng 9/2 - 1/3/2026 21 ngày 50 Đại học Quốc tế Hồng Bàng 16/2 - 28/2/2026 13 ngày 51 Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM 9/2 - 22/2/2026 14 ngày



Trước đó, ngày 13-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo đó, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Bính Ngọ từ ngày 14 đến 22-2-2026 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng), tổng cộng 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ Luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.