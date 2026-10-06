LHP Busan 2026: "Bà hoàng" Phạm Băng Băng chiếm trọn spotlight, Hyun Bin chưa bao giờ làm fan thất vọng

Vào tối ngày 6/10, Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 đã chính thức khai mạc, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khắp nơi. Năm nay, sự kiện càng thêm nâng cao vị thế khi được Liên đoàn các Hiệp hội Nhà sản xuất phim quốc tế (FIAPF) công nhận là "Liên hoan phim hạng A". Thảm đỏ phim khai màn Ngày Và Đêm Là Một nhanh chóng hóa "vườn bông nhan sắc" nhờ sự xuất hiện của dàn sao đình đám như Phạm Băng Băng, Hyun Bin, Jung Woo Sung, Dương Tử Quỳnh, Trương Nghệ Mưu, Jo In Sung, Lee Sun Bin, Shin Hyun Joon, Shuhua (idle)...

Tại đây, Phạm Băng Băng chứng minh đẳng cấp "nữ hoàng thảm đỏ" khi chiếm trọn spotlight, lấn át các ngôi sao nước chủ nhà. Đại minh tinh đình đám khoác lên mình bộ váy đỏ rực sang trọng, làm nổi bật làn da trắng, tóc đen và môi đỏ tựa Bạch Tuyết. Từng bước đi, cử chỉ của Phạm gia đều toát lên vẻ quyền lực, thu hút mọi ánh nhìn của truyền thông cũng như khán giả. Trong khi đó, Hyun Bin với vẻ điển trai mạnh mẽ, gương mặt cương nghị chưa bao giờ làm khán giả thất vọng. Trong bộ vest may đo chuẩn chỉnh tôn dáng, ông xã Son Ye Jin chính thức trở thành nam thần nổi bật nhất thảm đỏ hôm nay.

Phạm Băng Băng thu hút mọi ánh nhìn trên thảm đỏ LHP Busan. Clip: Vogue

Phạm Băng Băng khoác lên mình bộ váy đỏ rực sang trọng, làm nổi bật làn da trắng, tóc đen và môi đỏ tựa Bạch Tuyết. Ảnh: Newsen

Cô chiếm trọn spotlight, lấn át các ngôi sao nước chủ nhà. Ảnh: Xports News

Từng bước đi, cử chỉ của Phạm gia đều toát lên vẻ quyền lực. Ảnh: Xports News

Thần thái cuốn hút "chết người". Ảnh: TV Daily

Đại minh tinh Cbiz xứng danh "Nữ hoàng thảm đỏ". Ảnh: iMBC

Cận cảnh nhan sắc của Phạm Băng Băng. Ảnh: iMBC

Hyun Bin tề tựu cùng đạo diễn Woo Min Ho, Woo Do Hwan, Jung Woo Sung của phim Made In Korea. Ảnh: Xports News

Visual của ông xã Son Ye Jin chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng. Ảnh: Newsen

Cận cảnh gương mặt điển trai "0 điểm" - không điểm nào chê. Ảnh: Newsen

Hyun Bin sánh vai bên người đàn anh Jung Woo Sung. Ảnh: SPOTV news

Cận cảnh góc nghiêng sắc lẹm của tài tử Hạ Cánh Nơi Anh. Ảnh: SPOTV news

Đạo diễn quyền lực Trương Nghệ Mưu. Ảnh: Xports News

Jo In Sung khoe chiều cao cực khủng như người mẫu. Ảnh: Star Today

Visual của tài tử đình đám được báo chí Hàn Quốc ca ngợi là "khó tin". Ảnh: SPOTV news

Vẻ điển trai và khí chất từng trải khiến fan mê đắm. Ảnh: Xports News

Minh tinh Dương Tử Quỳnh nổi bật với váy kim tuyến rực rỡ. Ảnh: Xports News

Dương Tử Quỳnh toát lên nguồn năng lượng tích cực, không để tuổi tác lấn át. Ảnh: Xports News

Minh tinh 64 tuổi tràn đầy sức sống. Ảnh: Newsen

Shuhua (idle) tạo nên khung cảnh như cổ tích ngay trên thảm đỏ. Ảnh: Starnews

Nữ idol sinh năm 2000 khỏe vẻ đẹp nữ tính, làn da trắng muốt trong chiếc váy hồng ngọt ngào. Ảnh: Starnews

Shuhua xinh đẹp ở mọi góc độ. Ảnh: Xports News

Một vẻ đẹp khó có thể rời mắt. Ảnh: Newsis

Lee Sun Bin trung thành với gu thời trang thảm đỏ nữ tính. Ảnh: SPOTV news

Bạn gái Lee Kwang Soo yêu kiều, uyển chuyển trong từng bước đi. Ảnh: Star Today

Lee Sun Bin sở hữu nhan sắc xinh xắn tựa búp bê. Ảnh: Starnews

Nữ diễn viên đình đám Nhật Bản Erika Sawajiri tạm biệt hình tượng ngọc nữ quen thuộc để thử sức với phong cách mới mẻ hơn. Ảnh: Star Today

Mái tóc độc lạ của ngôi sao Một Lít Nước Mắt trở thành tâm điểm. Ảnh: Star Today

Đạo diễnLee Chang Dong, Jo Yeo Jeong, Jeon Do Yeon và Sol Kyung Gu của phim Possible Love. Ảnh: Xports News

Bộ phim quy tụ cả "Ảnh hậu Cannes" Jeon Do Yeon và sao phim Ký Sinh Trùng đoạt giải Oscar Jo Yeo Jeong. Ảnh: SPOTV news

Tài tử Nấc Thang Lên Thiên Đường Shin Hyun Joon tái xuất sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: Xports News

Rapper Beenzino diện trang phục tự thiết kế lên thảm đỏ. Ảnh: Xports News

Ngôi sao Nhật Ký Tự Do Của Tôi Son Suk Ku. Ảnh: Newsen

Hwang Jung Min rạng rỡ sau khi thắng kiện kẻ đeo bám. Ảnh: SPOTV news

Nam ca sĩ kiêm diễn viên Ong Seong Wu điển trai không góc chết. Ảnh: TV Daily

Woo Do Hwan lịch lãm miễn chê. Ảnh: Dispatch

Sao trẻ đang lên Kim Jae Won. Ảnh: TV Daily

Rapper Eric Nam hớn hở tại LHP Busan. Ảnh: Xports News

Minh tinh Đẹp Hơn Cả Thiên Đường Kim Hye Ja đã 85 tuổi vẫn cực kỳ sung sức. Ảnh: Xports News

Kim Min Ha - "nàng thơ" màn ảnh của Lee Min Ho. Ảnh: TV Daily

Kim Do Yeon chọn váy xẻ ngực táo bạo nhưng lại để lộ thân hình gầy gò. Ảnh: Xports News

Roh Jeong Eui lúc nào cũng xinh như công chúa. Ảnh: Newsen

Choi Hee Seo sexy bốc lửa. Ảnh: Newsen

Mỹ nhân Cậu Út Nhà Tài Phiệt Park Ji Hyun nổi bật với váy đỏ rực rỡ. Ảnh: Star Today

Minh tinh Giày Thủy Tinh Kim Hyun Joo đơn giản mà thanh lịch. Ảnh: Newsen

Diễn viên hài nổi tiếng Kim Seul Gi. Ảnh: Newsen

Sao trẻ đang lên Jeon So Young xinh hết nấc, diện váy hoa bồng bềnh nữ tính. Ảnh: Newsen

Diễn viên trẻ Kim Da Hyun. Ảnh: Xports News

Influencer Kim Hye Soo diện thiết kế vàng đồng cực nổi. Ảnh: Newsen

Đạo diễn lừng danh người Mexico Alfonso Cuaron. Ảnh: Star Today