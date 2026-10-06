LHP Busan 2026: "Bà hoàng" Phạm Băng Băng chiếm trọn spotlight, Hyun Bin chưa bao giờ làm fan thất vọng

Thảm đỏ LHP Busan 2026 đã hóa "vườn bông" nhan sắc nhờ màn xuất hiện của dàn sao Phạm Băng Băng, Hyun Bin, Jung Woo Sung, Dương Tử Quỳnh, Trương Nghệ Mưu, Jo In Sung, Lee Sun Bin, Shin Hyun Joon, Shuhua (idle)...
Vào tối ngày 6/10, Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 đã chính thức khai mạc, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khắp nơi. Năm nay, sự kiện càng thêm nâng cao vị thế khi được Liên đoàn các Hiệp hội Nhà sản xuất phim quốc tế (FIAPF) công nhận là "Liên hoan phim hạng A". Thảm đỏ phim khai màn Ngày Và Đêm Là Một nhanh chóng hóa "vườn bông nhan sắc" nhờ sự xuất hiện của dàn sao đình đám như Phạm Băng Băng, Hyun Bin, Jung Woo Sung, Dương Tử Quỳnh, Trương Nghệ Mưu, Jo In Sung, Lee Sun Bin, Shin Hyun Joon, Shuhua (idle)...
Tại đây, Phạm Băng Băng chứng minh đẳng cấp "nữ hoàng thảm đỏ" khi chiếm trọn spotlight, lấn át các ngôi sao nước chủ nhà. Đại minh tinh đình đám khoác lên mình bộ váy đỏ rực sang trọng, làm nổi bật làn da trắng, tóc đen và môi đỏ tựa Bạch Tuyết. Từng bước đi, cử chỉ của Phạm gia đều toát lên vẻ quyền lực, thu hút mọi ánh nhìn của truyền thông cũng như khán giả. Trong khi đó, Hyun Bin với vẻ điển trai mạnh mẽ, gương mặt cương nghị chưa bao giờ làm khán giả thất vọng. Trong bộ vest may đo chuẩn chỉnh tôn dáng, ông xã Son Ye Jin chính thức trở thành nam thần nổi bật nhất thảm đỏ hôm nay.