Son Ye Jin đổ bộ thảm đỏ LHP Busan: Mặc sến, lộ nhiều nếp nhăn đến filter cũng không che nổi?

Vào ngày 17/9, Son Ye Jin đã tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan 2025. Tại đây, nữ diễn viên là 1 trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhất. Cô diện váy ngủ lụa hồng tha thướt, làm tóc, trang điểm đơn giản tôn lên nhan sắc trời ban.

Tuy nhiên, những bức ảnh chụp trang phục và cận cảnh gương mặt bà xã Hyun Bin nhanh chóng gây sự chú ý trên mạng xã hội. Chiếc váy lụa hồng rất đúng trend váy ngủ, tạo hiệu ứng tôn dáng thướt tha theo từng bước chân của nữ diễn viên. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng màu sắc và chất liệu chiếc váy gây ra cảm giác "sến", khiến Son Ye Jin kém sang hơn.

Còn về nhan sắc, cô để lộ nhiều dấu hiệu lão hóa, nếp nhăn trên gương mặt, càng rõ hơn khi cười. Đôi mắt tươi sáng trong veo ngày nào giờ đây xuất hiện dấu hiệu bị sụp mí. Dù ảnh phóng viên Hàn có sử dụng filter, không chân thực gây sốc bằng "hung thần" Getty Images nhưng cũng không thể che giấu đi những dấu vết thời gian trên gương mặt minh tinh 43 tuổi.

Son Ye Jin diện váy ngủ lụa hồng tôn dáng tha thướt theo từng chuyển động

Dù chiếc áy rất đúng trend nhưng...

... nhiều người cho rằng chiếc váy này màu sắc "sến" và chất liệu không đem lại cảm giác sang trọng

Ảnh cận cảnh gương mặt Son Ye Jin khiến khán giả "tá hỏa" khi lộ nhiều dấu hiệu lão hóa

Dù filter ảnh báo Hàn giúp bức ảnh đỡ chân thực hơn "hung thần" Getty Images, nhưng vẫn không thể che giấu hết những dấu vết thời gian

Đôi mắt tươi sáng của Son Ye Jin giờ đây đã có dấu hiệu sụp mí

Tuy nhiên với phần đông netizen, dù trên gương mặt đã có thể thấy vài nếp nhăn, nhưng chính điều đó lại khiến cô càng thêm cuốn hút. Những đường nét ấy không hề làm mất đi vẻ đẹp, mà trái lại, còn tạo nên sức hút rất riêng – một vẻ đẹp trưởng thành, đằm thắm và chân thật.

Không cần đến sự can thiệp của thẩm mỹ, Son Ye Jin vẫn giữ được khí chất của một minh tinh hạng A: tự tin, quyến rũ và tràn đầy sức sống. Cô sống với nhan sắc đúng tuổi, không ngần ngại che giấu, không "fomo" theo các thủ thuật thẩm mỹ để níu kéo thanh xuân. Cô chứng minh rằng vẻ đẹp thật sự không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở thần thái và sự tự nhiên.

Ở tuổi trưởng thành, những nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe miệng lại chính là dấu ấn của trải nghiệm và thời gian, giúp Son Ye Jin thêm phần duyên dáng và gần gũi. Đó là minh chứng rằng một người phụ nữ có thể vẫn đẹp, thậm chí còn đẹp hơn, khi dám sống thật với chính mình.

Nguồn: Xports News