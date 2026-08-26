LG tung chiến dịch Life's Good 2026: AI không chỉ làm việc, mà còn giúp con người

LG Electronics ngày 25/8 chính thức khởi động chiến dịch Life's Good 2026 với thông điệp "Free up your mind" (Gác bận tâm - sống tận hưởng). Chiến dịch năm nay tập trung vào một khía cạnh khác của AI: chủ động xử lý những công việc thường ngày để người dùng có thêm thời gian và sự tập trung cho những điều thực sự quan trọng.

Theo khảo sát do Focaldata thực hiện cho LG từ ngày 24 đến 28/4/2026 trên 3.165 người trong độ tuổi 18-64 tại Mỹ, Anh và Australia, trung bình mỗi người chịu tác động của "gánh nặng tinh thần" trong khoảng 87 ngày mỗi năm, tương đương gần một phần tư thời gian của cả năm. Gánh nặng này đến từ lượng thông tin phải tiếp nhận, những quyết định lớn nhỏ cùng vô số công việc cần ghi nhớ và sắp xếp. Với nhiều người, những bận tâm này tiếp tục xuất hiện ngay cả sau giờ làm việc và trong thời gian nghỉ ngơi.

Bà Kim Hyo-eun, Giám đốc Bộ phận Quản lý Thương hiệu của LG, cho rằng khi công nghệ ngày càng gắn bó với cuộc sống, các giải pháp thông minh nên vận hành một cách tự nhiên, giúp con người lấy lại thời gian và sự tập trung để sống trọn vẹn hơn. Theo LG, bước sang năm thứ tư, chiến dịch Life's Good tiếp tục thể hiện cách đổi mới công nghệ có thể góp phần cải thiện cuộc sống và hiện thực hóa lời hứa thương hiệu.

Tiếp nối "We don't make life good, you do" năm 2024 và "Less artificial. More human" năm 2025, chiến dịch năm nay tiếp tục đặt ra một câu hỏi gần gũi: khi tâm trí luôn bị lấp đầy bởi những việc phải lo, làm thế nào để mỗi người có thêm thời gian cho những điều thực sự có ý nghĩa?

Thước phim chủ đạo của chiến dịch kể về một gia đình tạm gác những bộn bề trong một buổi tối để tận hưởng những điều giản dị như trò chuyện ngẫu hứng, dùng bữa cùng nhau hay đơn giản là toàn tâm cho khoảnh khắc hiện tại. LG đặt câu hỏi: Nếu có thể tạm gác những điều đang chiếm lấy tâm trí, dù chỉ trong một buổi tối, mỗi người sẽ dành khoảng thời gian ấy cho điều gì?

Thông điệp này tiếp tục được thể hiện qua các thước phim về LG WashTower™, LG Styler, LG OLED và LG DUALCOOL™. Theo LG, bằng cách chủ động xử lý những công việc quen thuộc trong gia đình, các sản phẩm giúp người dùng giảm nhu cầu phải liên tục theo dõi hoặc can thiệp, qua đó có thêm thời gian cho những khoảnh khắc trong cuộc sống.

LG cũng giới thiệu một trải nghiệm tương tác giúp người tham gia nhận diện "gánh nặng tinh thần" của chính mình thông qua một loạt câu hỏi. Khi những áp lực vốn khó nhìn thấy trở nên rõ ràng hơn, LG kỳ vọng người dùng có thể chủ động giảm bớt những bận tâm không cần thiết và tận hưởng tinh thần Life's Good trọn vẹn hơn.

Kết quả khảo sát cho thấy trong thời gian thức mỗi ngày, trung bình một người có 27 lần bị những suy nghĩ liên quan đến "gánh nặng tinh thần" làm gián đoạn. Tiến sĩ Judith Joseph, bác sĩ tâm thần được chứng nhận bởi hội đồng chuyên môn và một trong những TIME100 Creator năm 2026, nhận định những công việc gia đình không được chia sẻ có thể âm thầm dẫn đến kiệt quệ cảm xúc.

Theo bà, trong kỷ nguyên AI, công nghệ thông minh không chỉ giúp con người làm được nhiều việc hơn mà còn có thể giảm bớt những gánh nặng vô hình, để dành thêm nguồn lực tinh thần cho niềm vui, sự ngẫu hứng và kết nối với những người xung quanh.

Khảo sát cho thấy 51% người tham gia cho biết "gánh nặng tinh thần" ảnh hưởng đến giấc ngủ, trong khi 49% cho biết sức khỏe thể chất cũng chịu tác động. Nghiên cứu đồng thời chỉ ra một nghịch lý: con người dành nhiều công sức để giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, nhưng điều họ thiếu nhất lại là cảm giác được tự do làm điều mình muốn.

Khi những bận tâm thường ngày được gác lại, phần lớn người tham gia không muốn làm nhiều hơn hay đạt thêm thành tựu. Họ muốn đọc một cuốn sách, dành thời gian bên người thân mà không cần lên kế hoạch trước, hoặc đơn giản là tận hưởng một khoảnh khắc không bị những việc phải làm chen ngang.

Nghiên cứu cũng cho thấy những trách nhiệm không được trả công trong gia đình tạo ra gánh nặng tinh thần lớn hơn so với công việc có trả lương. Gần 3/4 số người được khảo sát, tương đương 73%, tin rằng những công nghệ gia dụng phù hợp có thể giúp giảm bớt gánh nặng này. Nhu cầu lớn nhất tập trung vào những giải pháp có khả năng chủ động xử lý công việc thường nhật mà không yêu cầu người dùng liên tục theo dõi hoặc can thiệp.

Theo LG, những kết quả trên cho thấy công nghệ không chỉ giúp con người thực hiện nhiều tác vụ hơn. Khi có thể âm thầm đảm nhận những công việc thường ngày, công nghệ có thể giảm thời gian dành cho việc lo toan, sắp xếp và tạo thêm khoảng thời gian để con người thực sự tận hưởng cuộc sống.

Đây cũng là tinh thần của "LG Affectionate Intelligence", hay Trí tuệ Nhân tạo Thấu cảm LG, được cô đọng trong thông điệp của chiến dịch Life's Good 2026: "Free up your mind. Life's Good".