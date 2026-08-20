AEG chính thức ra mắt Việt Nam, mang 139 năm di sản Đức vào không gian bếp cao cấp

Ngày 19/8/2026, AEG, thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux, chính thức ra mắt tại Việt Nam. Sự kiện diễn ra tại TP.HCM với chủ đề "From Blueprint to Perfekt", quy tụ các nhà phát triển bất động sản, kiến trúc sư, nhà thiết kế và đối tác kinh doanh nhằm giới thiệu định hướng của thương hiệu đối với không gian bếp cao cấp.

AEG được thành lập tại Berlin vào năm 1887, sở hữu 139 năm lịch sử phát triển trong lĩnh vực đổi mới, thiết kế và phát triển bền vững. Theo Electrolux, việc đưa AEG vào Việt Nam phản ánh kỳ vọng dài hạn của tập đoàn đối với thị trường này, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thiết kế, các xu hướng sống quốc tế và chất lượng trải nghiệm trong không gian sống.

Trong giai đoạn đầu, AEG sẽ tập trung vào mảng dự án, hướng đến hợp tác với các nhà phát triển bất động sản, kiến trúc sư và nhà phân phối. Ông Robert Vũ, Tổng Giám đốc Electrolux Group tại Việt Nam, cho biết thương hiệu muốn xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đi cùng thiết bị gia dụng, đồng thời tham gia sâu hơn vào quá trình hình thành các không gian sống cao cấp.

Từ di sản thiết kế Đức đến thị trường Việt Nam

Triết lý thiết kế của AEG có dấu ấn từ kiến trúc sư và nhà thiết kế Peter Behrens. Năm 1907, ông đưa ra triết lý "Perfekt in Form und Funktion", có thể hiểu là "hoàn hảo trong hình thức và công năng", đặt nền móng cho quan điểm thiết kế và kỹ thuật cần song hành, bổ trợ cho nhau. Tư tưởng này sau đó có ảnh hưởng đến phong trào Bauhaus và trở thành một phần trong DNA thiết kế của AEG.

Năm 1994, AEG trở thành một phần của Tập đoàn Electrolux. Thương hiệu tiếp tục kết hợp di sản thiết kế Đức với năng lực phát triển sản phẩm, mạng lưới thị trường và kinh nghiệm toàn cầu của tập đoàn.

AEG theo đuổi thông điệp "Challenge The Expected", thể hiện quan điểm rằng người dùng không nhất thiết phải lựa chọn giữa các giá trị khác nhau khi tìm kiếm thiết bị gia dụng. Thương hiệu hướng đến các sản phẩm kết hợp công năng, thiết kế và dịch vụ trong cùng một hệ sinh thái.

Theo AEG, thị trường châu Á - Thái Bình Dương đang chứng kiến sự thay đổi trong cách định nghĩa không gian sống cao cấp. Thay vì tập trung chủ yếu vào diện tích bất động sản và số lượng tiện ích, người dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng trải nghiệm, trong đó căn bếp dần trở thành một phần quan trọng của không gian sinh hoạt, kết nối và thể hiện phong cách cá nhân.

Việt Nam cũng đang có xu hướng tương tự khi người mua nhà quan tâm nhiều hơn đến kiến trúc, thiết kế và phong cách sống quốc tế. Điều này khiến các dự án bất động sản cao cấp tại những thành phố lớn chú trọng hơn đến thiết kế đồng bộ, chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm sử dụng.

Tại khu vực APAC, AEG hiện giữ vai trò trong danh mục thương hiệu của Electrolux, hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu về thiết bị gia dụng cao cấp. Thương hiệu đã hiện diện tại một số thị trường như Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc, trước khi mở rộng sang Việt Nam.

Ông Bernard Chong, Giám đốc Khu vực APAC của Tập đoàn Electrolux, cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới của thị trường phong cách sống cao cấp, đồng thời kỳ vọng của người mua nhà cũng ngày càng tăng. AEG dự kiến tận dụng kinh nghiệm từ các dự án căn hộ cao cấp trên thế giới kết hợp với năng lực và sự am hiểu thị trường trong nước để hợp tác với các chủ đầu tư, kiến trúc sư và nhà thiết kế.

Bốn công nghệ được AEG giới thiệu tại Việt Nam

Tâm điểm của sự kiện là bốn công nghệ được AEG giới thiệu như những đại diện cho định hướng "Challenge The Expected" của thương hiệu.

SaphirMatt Glass là vật liệu kính với bề mặt đen mờ, hướng đến khả năng hạn chế dấu vân tay và giảm mức độ dễ nhận thấy của các vết trầy xước. Theo AEG, bề mặt này có thể giảm khả năng hiển thị vết xước lên đến 10 lần. Công nghệ SaphirMatt cũng từng nhận iF Design Award 2024 và Red Dot Award 2024.

PizzaExpert được phát triển nhằm đưa cách làm pizza theo phong cách lò gạch Ý vào căn bếp gia đình. Công nghệ này cho phép lò đạt nhiệt độ lên đến 340°C, hướng đến việc tạo ra pizza phong cách Neapolitan với phần đế giòn và lớp vỏ phồng nhẹ. AEG cho biết công nghệ này được công nhận bởi Hiệp hội Pizza Ý, Scuola Italiana Pizzaioli.

Với AI TasteAssist kết hợp đầu dò thực phẩm Food Sensor, lò nướng thông minh của AEG có khả năng tự điều chỉnh các thông số nấu dựa trên công thức được lựa chọn. Hệ thống được thiết kế để kiểm soát quá trình nấu nhằm tạo ra kết quả ổn định hơn giữa các lần sử dụng.

Hob2Hood là tính năng kết nối không dây giữa bếp từ và máy hút mùi. Khi người dùng nấu ăn, hệ thống có thể tự động điều chỉnh công suất hút dựa trên hoạt động của bếp, giúp hạn chế việc phải điều khiển hai thiết bị riêng biệt.

Tại sự kiện, các sản phẩm AEG được bố trí trong nhiều không gian căn hộ mẫu để các đối tác có thể hình dung cách thiết bị được tích hợp vào tổng thể căn bếp. Cách trưng bày này cũng cho thấy định hướng ban đầu của AEG tại Việt Nam là tham gia sâu vào các dự án nhà ở, thay vì tập trung trước tiên vào thị trường bán lẻ đại trà.

AEG cho biết sự kiện ra mắt là bước khởi đầu cho kế hoạch phát triển thương hiệu tại Việt Nam, với trọng tâm là hợp tác cùng các chủ đầu tư, kiến trúc sư, nhà thiết kế và đối tác phân phối. Thương hiệu đặt mục tiêu trở thành đối tác trong các dự án nhà ở cao cấp và góp phần hình thành những không gian sống có chất lượng sử dụng lâu dài.

AEG hiện là một phần của Tập đoàn Electrolux, cùng với các thương hiệu Electrolux và Frigidaire. Tập đoàn đang cung cấp thiết bị gia dụng tại khoảng 120 thị trường trên toàn cầu, với doanh thu năm 2025 đạt 131 tỷ SEK và khoảng 39.000 nhân viên.