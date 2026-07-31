LG triển khai bảo hành 5 năm cho TV OLED

Ông Kim Sungho, Giám đốc Ngành hàng Điện tử Giải trí & Truyền thông, LG Electronics Việt Nam chia sẻ: “LG luôn nỗ lực mang đến cho người dùng những trải nghiệm giải trí cao cấp, không chỉ thông qua công nghệ hiển thị tiên tiến mà còn bằng các chính sách chăm sóc chính hãng, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Chương trình bảo hành đặc biệt cho TV LG OLED evo AI W6 và TV LG OLED evo AI G6 là một phần trong cam kết đó, giúp người dùng thêm an tâm khi lựa chọn các sản phẩm OLED cao cấp của LG”.

Gia tăng sự an tâm khi lựa chọn TV OLED cao cấp

Trong nhiều năm, OLED luôn được xem là một trong những chuẩn mực hiển thị của phân khúc TV cao cấp nhờ khả năng kiểm soát ánh sáng ở cấp độ từng điểm ảnh, tạo nên màu đen sâu, độ tương phản cao và cảm giác hình ảnh giàu chiều sâu. Đây cũng là nền tảng giúp TV OLED phù hợp với nhiều nhu cầu giải trí, từ điện ảnh, thể thao, gaming đến các nội dung chất lượng cao trên màn hình lớn.

Với một sản phẩm có giá trị đầu tư lớn, trải nghiệm người dùng không chỉ dừng ở chất lượng hiển thị tại thời điểm mua, mà còn nằm ở sự an tâm trong quá trình sử dụng dài hạn. Vì vậy, LG đã chính thức triển khai chương trình bảo hành lên tới 5 năm dành cho TV LG OLED evo AI W6 và TV LG OLED evo AI G6 bao gồm tấm nền, linh kiện và chi phí sửa chữa. Đây là một trong những điểm cộng lớn giúp người dùng an tâm tuyệt đối khi lựa chọn TV OLED, đặc biệt là khi tuổi thọ tấm nền là một trong những quan tâm hàng đầu của người dùng. Chương trình đặc biệt này được áp dụng đến hết ngày 30/09/2026 và dự kiến sẽ mở rộng triển khai trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, người dùng sẽ được chăm sóc chính hãng bởi các dịch vụ của LG Best Care, như Ontime Care giúp chủ động chọn lịch sửa chữa hoặc bảo dưỡng, Evening Care+ hỗ trợ ngoài giờ hành chính và Bright Care dành cho bảo dưỡng, vệ sinh chuyên sâu. Nhờ đó, trải nghiệm hậu mãi còn hướng tới sự thuận tiện và an tâm hơn trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Việc mở rộng thời gian bảo hành lên đến 5 năm không chỉ thể hiện năng lực dẫn đầu của LG trong lĩnh vực công nghệ hiển thị, mà còn khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng người dùng tại Việt Nam.

Theo dữ liệu từ GfK, thị trường TV OLED tại Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm 2026 với sản lượng và giá trị tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ tăng trưởng ấn tượng này cho thấy OLED đã trở thành tiêu chuẩn giải trí cao cấp và người dùng sẵn sàng chi trả để nâng cấp trải nghiệm nghe nhìn tại gia. Giữa đà tăng chung của thị trường, LG tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối với gần 65% thị phần sản lượng và gần 60% thị phần giá trị, duy trì cách biệt lớn với đối thủ liền kề.

Nâng tầm trải nghiệm giải trí với thế hệ TV OLED dẫn đầu

Ở thế hệ 2026, LG tiếp tục nâng cấp dải TV LG OLED evo AI với những cải tiến về thiết kế, chất lượng hiển thị và trải nghiệm thông minh. Tâm điểm của dải sản phẩm năm nay là TV LG OLED evo AI W6, mẫu TV đánh dấu sự trở lại của thiết kế dán tường trong hình thái mới. Với độ dày chỉ khoảng 9,9 mm, W6 gần như tiệp vào bề mặt tường hoặc kính. Khi đặt vào không gian sống, TV không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí mà còn trở thành một phần của bố cục nội thất cao cấp.

Công nghệ Zero Connect Box cho phép TV LG OLED evo AI W6 truyền tải hình ảnh và âm thanh không dây chất lượng cao lên đến 4K 165Hz, hạn chế sự xuất hiện của dây kết nối phía sau màn hình. W6 cũng đạt chứng nhận True Wireless Lossless Vision từ TÜV Rheinland, xác nhận khả năng truyền tải hình ảnh 4K không dây với chất lượng thị giác tương đương tín hiệu gốc ở các tiêu chí như độ trễ, độ chính xác màu và hiệu suất HDR.

Bên cạnh W6, TV LG OLED evo AI G6 tiếp tục hướng đến nhóm người dùng tìm kiếm chất lượng hiển thị OLED cao cấp trên các kích thước màn hình lớn. Dải TV LG OLED evo AI 2026 được trang bị Hyper Radiant Color Technology, hỗ trợ tăng cường độ sáng, cải thiện khả năng tái tạo màu sắc và tối ưu hình ảnh trong nhiều điều kiện ánh sáng, đồng thời giữ các lợi thế đặc trưng của OLED như màu đen sâu, độ tương phản cao và khả năng kiểm soát điểm ảnh chính xác. Dải TV LG OLED evo AI 2026 cũng đạt chứng nhận Reflection Free Premium từ Intertek, với độ phản chiếu chỉ 0,3%, giúp hình ảnh giữ được độ rõ nét tốt hơn trong các không gian nhiều ánh sáng tự nhiên.

Thế hệ OLED năm nay sử dụng bộ xử lý α11 AI thế hệ thứ ba, với tốc độ xử lý cao hơn 50%, hiệu suất đồ họa cao hơn 70% và khả năng xử lý AI nhanh hơn 5,6 lần so với thế hệ trước. Nhờ đó, TV có thể tối ưu hình ảnh, âm thanh và trải nghiệm cá nhân hóa theo thời gian thực. Với các nội dung tốc độ cao như thể thao hay gaming, TV LG OLED evo AI 2026 hỗ trợ tần số quét lên đến 165Hz, Cloud Gaming chất lượng 4K 120Hz và kết nối tay cầm với độ trễ dưới 2,5ms. Đây cũng là điểm cộng với những người dùng muốn nâng cấp TV trước các giải đấu thể thao lớn như ASEAN Cup 2026, khi màn hình lớn, hình ảnh sắc nét và âm thanh sống động góp phần hoàn thiện trải nghiệm xem thể thao tại gia.

Trên nền tảng webOS, LG tích hợp Microsoft Copilot và Gemini trực tiếp trên TV, cùng các tính năng như AI Voice ID, AI Concierge và AI Chatbot, hỗ trợ tìm kiếm nội dung, cá nhân hóa giao diện và xử lý một số nhu cầu trong quá trình sử dụng.

Với dải TV LG OLED evo AI 2026, LG tiếp tục kết hợp công nghệ hiển thị, thiết kế và trải nghiệm thông minh với chính sách hậu mãi được mở rộng. Chương trình bảo hành đặc biệt cho TV LG OLED evo AI W6 và G6 góp phần hoàn thiện trải nghiệm sở hữu TV OLED cao cấp, đồng thời gia tăng sự an tâm cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng.