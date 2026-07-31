Thầy Phúc Mắt Híp quyết tâm “tô màu vùng xa”: Hành trình mang sắc màu hy vọng đến học sinh Quảng Ngãi

Dự án do thầy giáo Nguyễn Dương Phúc (Thầy Phúc Mắt Híp) khởi xướng, Công ty Truyền thông NEXLY tổ chức, với sự đồng hành của Trường Quốc tế IEC Quảng Ngãi, Hệ thống Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG), Quỹ Bông Hồng Nhỏ (Little Roses Foundation) cùng nhiều tổ chức và doanh nghiệp.

Viết tiếp hành trình gieo hy vọng qua từng màu sơn

Ra đời từ sáng kiến của thầy giáo Nguyễn Dương Phúc, "Tô Màu Vùng Xa" hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường học tập cho trẻ em tại các khu vực khó khăn. Khác với những chuyến từ thiện ngắn hạn, dự án chọn cách tạo dựng giá trị lâu dài thông qua việc sửa sang trường lớp, nâng cấp trang thiết bị và tổ chức các hoạt động trải nghiệm ý nghĩa.

Qua 3 mùa hoạt động, dự án đã đi qua 12 điểm trường tại Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận và Vĩnh Long. Những bức tường sơn mới, bộ bàn ghế lành lặn hay góc học tập rực rỡ không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là lời khẳng định gửi tới hàng trăm học sinh: các em luôn được quan tâm, lắng nghe và có quyền hy vọng về một tương lai tươi sáng.

Trong Mùa 4, điểm đến tiếp theo của hành trình là Điểm trường Bắc 2 (Trường Tiểu học Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi). Đây là nơi học tập của đa số học sinh đồng bào dân tộc Kor – khu vực còn nhiều thiếu thốn về cơ sở vật chất và điều kiện giáo dục.

"Điều quan trọng nhất không nằm ở số bức tường được sơn hay phần quà trao đi, mà là giá trị tinh thần đọng lại. Chúng tôi mong mỗi ngôi trường được khoác áo mới sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng ước mơ, giúp các em thêm tự tin đến trường và tin vào sức mạnh của tri thức", thầy Nguyễn Dương Phúc chia sẻ.

Những hành động thiết thực cho mùa 4

Tại điểm dừng chân Trà Bồng, dự án tập trung vào các hoạt động cải tạo thực chất và mang lại trải nghiệm tinh thần cho các em:

- Cải tạo khuôn viên, sơn mới toàn bộ không gian lớp học.

- Trao tặng học phẩm, thiết bị học tập và quà tặng thiết thực.

- Tổ chức các chương trình giao lưu, trải nghiệm kỹ năng cho học sinh.

Kết nối nguồn lực vì cộng đồng

Để hiện thực hóa mục tiêu và dự án tâm huyết của thầy Phúc Mắt Híp, Công ty TNHH NEXLY tiếp tục đảm nhận vai trò đơn vị tổ chức, điều phối chương trình và kết nối các nguồn lực xã hội.

Đại diện NEXLY nhấn mạnh, sự kết hợp giữa tâm huyết của người giáo viên và nguồn lực từ các đơn vị xã hội đang biến "Tô Màu Vùng Xa" thành một cầu nối bền vững, lan tỏa tinh thần sẻ chia và viết tiếp những câu chuyện đẹp cho giáo dục nơi vùng cao Quảng Ngãi.