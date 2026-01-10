LG khởi động "Tết nhà là Tết nhất" mùa 3 với MV TẾT NHẤT CÓ AI cùng triển lãm sáng tạo Hà Nội

Sau ba năm triển khai, “Tết Nhà Là Tết Nhất” không còn là một thông điệp mang tính thời điểm, mà trở thành một mạch kể xuyên suốt của LG về giá trị của việc trở về. MV “Tết Nhất có AI” mở ra bằng một câu hỏi nhỏ gợi nhắc về điều mà nhiều người nhận ra sau một năm dài: Tết không cần quá đủ đầy, chỉ cần có người để cùng sẻ chia.

“AI” trong câu chuyện Tết mà LG kể có thể là gia đình, bạn bè – những người luôn ở bên ta trong những khoảnh khắc quan trọng. Nhưng “AI” cũng có thể là chính mình, khi mỗi người cho phép bản thân nghỉ ngơi, lắng nghe và chăm sóc cảm xúc sau một năm tất bật. Tết vì thế không chỉ là dịp sum họp, mà còn là khoảng thời gian để mỗi người tìm lại sự cân bằng quen thuộc. Gắn liền với mạch cảm xúc đó, MV “Tết Nhất có AI” tiếp tục có sự đồng hành của nhạc sĩ Bùi Công Nam trong năm thứ ba liên tiếp. Với phong cách âm nhạc mộc mạc, gần gũi, phần âm nhạc của chiến dịch góp phần dẫn dắt cảm xúc một cách tự nhiên, như một lời thủ thỉ quen thuộc mỗi mùa Tết.

Cụm từ “Tết Nhất” trong tên gọi chiến dịch được xây dựng từ ý nghĩa cốt lõi của Tết – thời điểm quan trọng nhất trong năm đối với người Việt, khi mỗi gia đình đều ưu tiên những điều tốt đẹp nhất. Ở một lớp nghĩa khác, chữ “Nhất” cũng gắn với lựa chọn chất lượng và trải nghiệm mà LG kiên định theo đuổi trong nhiều năm, trong đó TV OLED là đại diện tiêu biểu cho chuẩn mực hiển thị cao cấp của thương hiệu trên thị trường toàn cầu.

Với mùa 3, từ câu hỏi “Tết nhất có AI?”, LG mở rộng ý niệm “AI” như một lớp nghĩa tiếp theo. AI trong chiến dịch còn là trí tuệ nhân tạo thấu cảm từ LG – nền tảng công nghệ khác biệt lấy trải nghiệm con người làm trung tâm.

Với LG, AI là một người bạn đồng hành cùng cả gia đình từ lúc bật đến khi tắt TV. Nhờ đó, TV có khả năng nhận diện người dùng bằng giọng nói để hiển thị giao diện được cá nhân hoá, gợi ý nội dung phù hợp, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm và giải đáp thông tin trực tiếp trên màn hình, giúp việc khám phá nội dung trở nên trực quan và liền mạch hơn cho cả gia đình.

Nhờ công nghệ hiển thị tiên phong định hình chuẩn mực trải nghiệm nghe nhìn cho người dùng, LG tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu TV hàng đầu tại thị Việt Nam, đồng thời dẫn đầu tuyệt đối ở phân khúc TV OLED tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Riêng trong năm 2025, LG ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên đến 20% về cả sản lượng lẫn giá trị TV OLED tại Việt Nam. Điều này cho thấy TV OLED đã trở thành ưu tiên của người dùng khi lựa chọn TV cao cấp cho gia đình.

Chia sẻ về chiến dịch “Tết nhà là Tết Nhất” mùa 3, ông Song Ikhwan - Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam - cho biết: “Với LG, ‘Tết Nhà Là Tết Nhất’ là hành trình đồng hành lâu dài cùng người Việt trong những khoảnh khắc sum họp ý nghĩa nhất trong năm. Chúng tôi tin rằng công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi mang lại một cuộc sống tiện nghi và giúp mọi người tận hưởng trọn vẹn thời gian bên nhau. Đó cũng chính là tôn chỉ Life’s Good mà LG luôn theo đuổi”.

Song song với việc ra mắt MV, LG mang đến không gian trải nghiệm công nghệ kết hợp sân chơi sáng tạo dành cho giới trẻ trong khuôn khổ sự kiện LG x CREATIVEFEST 2026, diễn ra từ ngày 10 đến ngày 11/01/2026 tại Nhà triển lãm và trưng bày nghệ thuật, 61 Tràng Tiền, Hà Nội. Đây sẽ là nơi giới thiệu những giải pháp giải trí dẫn đầu của LG từ TV OLED evo với công nghệ không dây đích thực, TV QNED evo kích thước lớn, màn hình gaming UltraGear tốc độ quét cao, màn hình UltraFine 6K đến các sản phẩm loa thanh, loa di động xboom. Đây là những giải pháp công nghệ tạo nên trải nghiệm nghe – nhìn và sáng tạo liền mạch, phản ánh cách giới trẻ ngày nay tiếp cận và tận hưởng giải trí đa nền tảng trong đời sống thường nhật.

Toàn bộ không gian triển lãm được lấy cảm hứng từ thông điệp “Life’s Good”, ngập tràn niềm vui và sự tích cực. Bên cạnh những trải nghiệm trực tiếp với các sản phẩm công nghệ đột phá, khách tham quan còn có cơ hội trải nghiệm hoạt động tương tác, minigame và sàn đấu vũ đạo, cũng như nhận những phần quà và giải thưởng trực tiếp ngay tại sự kiện. Thông tin sự kiện LG x CREATIVEFEST 2026:

Thời gian mở cửa: 8:00 - 21:00 trong hai ngày 10/01 và 11/01/2026

Địa điểm: Nhà triển lãm và trưng bày nghệ thuật - Bên trong nhà và vỉa hè phía bên ngoài Số 61 Tràng Tiền, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Từ những khoảnh khắc đoàn viên cùng người thân bên gia đình trong những ngày “Tết Nhất” đến những trải nghiệm giải trí và làm việc thường nhật, LG đã hiện diện một cách tự nhiên và thân thuộc trong đời sống người Việt. Đó cũng là cách tinh thần “Life’s Good” được thể hiện rõ nét: Công nghệ góp phần làm những khoảnh khắc sum họp bên nhau trở nên trọn vẹn hơn.