LG dẫn đầu thị trường giặt sấy 9 năm liên tiếp

Ông Song Uk Kim, Giám đốc Ngành hàng giải pháp Điện tử gia dụng LG Electronics Việt Nam cho biết: "Kết quả này là minh chứng cho nỗ lực nghiên cứu và đổi mới liên tục của LG nhằm mang đến các giải pháp giặt sấy thông minh và tiện lợi hơn cho người dùng. Trong đó, công nghệ LG AI DD™ 2.0 ra mắt trong năm vừa qua là một trong những yếu tố then chốt giúp chúng tôi duy trì vị thế dẫn đầu và sự tin yêu từ người tiêu dùng Việt".

LG Electronics Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường giặt sấy năm 2025.

Năm 2025, LG mở rộng danh mục sản phẩm với nhiều phân khúc, tải trọng và thiết kế. Các dòng máy mới tích hợp công nghệ truyền động trực tiếp LG AI DD™ 2.0, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện chất liệu vải, khối lượng và mức độ bẩn, từ đó tự động tối ưu chu trình giặt, vừa tăng hiệu quả làm sạch vừa bảo vệ sợi vải.

Bên cạnh đó, tính năng ezDispense™ tự động phân phối nước giặt và nước xả theo tải trọng thực tế, giúp giảm thao tác và hạn chế lãng phí. Các công nghệ như 6Motion™, LG Steam™ và TurboWash™ 360 tiếp tục được tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả giặt, diệt khuẩn, giảm dị ứng và rút ngắn thời gian vận hành.

Ở phân khúc lồng đứng, LG cung cấp dải sản phẩm từ 9 kg đến 25 kg, phù hợp gia đình đông người và mô hình kinh doanh nhỏ. Các dòng cao cấp như tháp giặt sấy LG WashTower và tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler hướng đến trải nghiệm chăm sóc quần áo toàn diện.