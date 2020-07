Lép vế BLACKPINK nhưng GFRIEND vẫn giành chiến thắng khiến fan tranh cãi dữ dội, nhà đài o bế "em gái" BTS quá chăng?

Tối 22/7, GFRIEND đã vượt qua 4 nghệ sĩ tranh ngôi đầu Show Champion tuần này gồm BLACKPINK, EXO-SC, Hwasa và Zico để giành chiến thắng. Đây là chiếc cúp thứ hai mà girlgroup nhà Big Hit Label đạt được trong đợt quảng bá Apple. Tuy nhiên sau đó, một cuộc tranh cãi đã nổ ra trước thành tích của GFRIEND. Nhiều netizen quốc tế cảm thấy "không phục" trước kết quả này vì cho rằng girlgroup nhà Big Hit Label hoàn toàn lép vế trước các đối thủ cùng tranh cúp.

GFRIEND.

Theo đó, cúp chiến thắng sẽ được trao dựa vào điểm nhạc số, album, pre-voting (bình chọn trước chương trình), lượt xem YouTube và điểm phát sóng. Dù chương trình này không công bố số điểm cụ thể nhưng dựa vào từng tiêu chí thì có thể thấy các đối thủ, đặc biệt là BLACKPINK có ưu thế vượt trội hơn GFRIEND.

Tiếu chí tính điểm tại Show Champion.

Tổng số điểm fan dự đoán 5 nghệ sĩ đạt được trong Show Champion tối 22/7.

Theo như nhiều khán giả, ở mảng nhạc số, ca khúc How You Like That (BLACKPINK) và Maria (Hwasa) là 2 bài có thứ hạng cao nhất trong số các bài được đề cử khi đến giờ vẫn nằm trong top 5 các BXH thuộc iChart dù đã ra mắt khá lâu. Trong khi đó, ca khúc Apple của GFRIEND lại không có thứ hạng cao trên BXH âm nhạc.

Thứ hạng nhạc số của How You Like That và Apple trên các bảng xếp hạng nhạc số chênh lệch rõ rệt.

Chưa dừng lại ở đó, ở mảng album, How You Like That đã bán được hơn 189 nghìn bản, trong khi doanh số của mini album "Song of The Sirens" (GFRIEND) là 68 nghìn bản. Ở vòng bình chọn trước chương trình, các fan của BLACKPINK cũng đã chi tiết rất nhiều để thần tượng của họ đạt vị trí số 1 ở vòng pre-voting. Cuối cùng ở mục view trên YouTube, How You Like That cũng dễ dàng "ăn đứt" Apple của GFRIEND.

Số lượng đĩa cứng mà BLACKPINK bán ra đã xấp xỉ gần 200 nghìn bản.

Lượng view trong tuần của các MV Kpop trên YouTube, có thể thấy How You Like That vẫn cao hơn rất nhiều so với Apple.

BLACKPINK đạt vị trí số 1 lượng pre-voting trước đó.

Chính vì lẽ đó, việc girlgroup nhà YG đã "vuột" mất cúp vào tay GFRIEND một cách không công bằng đã khiến nhiều fan vô cùng bức xúc. Thậm chí có người còn cho rằng nhà đài MBC đã o bế GFRIEND nên các cô gái mới giành được chiến thắng.

Trước những chỉ trích từ các fan của BLACKPINK, người hâm mộ GFRIEND lại cho rằng nếu muốn khiếu nại, các Blink nên chất vấn nhà đài công bố điểm chính xác chứ không thể công kích GFRIEND vì nhóm chẳng hề có lỗi.

Hiện tại người hâm mộ của BLACKPINK và GFRIEND đang tích cực liên lạc với Show Champion để sớm có câu trả lời rõ ràng.