Theo chia sẻ từ vợ ông, bà Mạch Cảnh Đình, trong suốt hai tháng vừa qua, nam diễn viên 59 tuổi nhiều lần rơi vào cảnh “thập tử nhất sinh”, liên tục ra vào phòng cấp cứu, phòng cách ly và điều trị tích cực (ICU). Thời gian điều trị khiến ông sụt gần 18kg. Chính bản thân Lữ Tụng Hiền sau khi tỉnh lại cũng thừa nhận: “Lần này thật sự mới hiểu thế nào là ‘từ cõi chết trở về’. Mọi người đừng vì bận rộn mà bỏ bê sức khỏe của mình”.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi xuất viện, ông kể rằng ban đầu chỉ thấy mệt mỏi, khó chịu nhưng vì công việc bận rộn nên trì hoãn đi khám. Khi nhập viện thì vi khuẩn đã lan rộng khắp cơ thể, tình trạng trở nên vô cùng nguy kịch.

Vì sao viêm phổi lại nguy hiểm đến vậy?

Các bác sĩ tại Bệnh viện Phổi Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết: hầu hết mọi người thường chỉ nghĩ đến ung thư phổi hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), mà ít ai nhận ra rằng nhiễm trùng phổi, điển hình là viêm phổi, cũng có thể cướp đi sinh mạng.

Phổi là cơ quan duy nhất trong cơ thể tiếp xúc trực tiếp với môi trường bên ngoài 24/24. Khi hệ miễn dịch suy yếu vì cảm lạnh, mệt mỏi, tuổi già hay bệnh nền, vi khuẩn - virus - nấm rất dễ tấn công và gây viêm. Một khi diện tích tổn thương lan rộng, phổi bị “ăn mòn” dần và có thể dẫn đến suy hô hấp, đe dọa tính mạng.

Nguy cơ cao thường rơi vào người lớn tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc những bệnh nhân vốn đã có bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp.

Những triệu chứng không được coi thường

Mùa thu - đông, khi thời tiết chuyển lạnh và hanh khô, là giai đoạn bệnh đường hô hấp bùng phát mạnh . Các chuyên gia khuyến cáo, nếu xuất hiện những dấu hiệu sau, tuyệt đối không nên “cố chịu”:

- Ho kéo dài : có thể là ho khan hoặc ho có đờm, đờm vàng, xanh.

- Sốt, ớn lạnh : kèm theo ra mồ hôi nhiều.

- Đau tức ngực : nhất là khi ho hoặc hít thở sâu.

- Khó thở, thở gấp : hoạt động nhẹ cũng thấy hụt hơi, nguy cơ tiến triển thành suy hô hấp.

- Mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn hoặc tiêu chảy : triệu chứng toàn thân dễ bị nhầm với cảm cúm.

Phát hiện sớm và điều trị kịp thời là chìa khóa để ngăn bệnh từ nhẹ chuyển nặng.

Cách phòng tránh viêm phổi trong mùa cao điểm

Các bác sĩ đưa ra 4 khuyến nghị quan trọng:

- Tiêm vắc xin : Tiêm phòng cúm hàng năm và vắc xin phế cầu để giảm nguy cơ viêm phổi nặng.

- Tăng cường miễn dịch : Ăn uống đầy đủ dưỡng chất, bổ sung rau xanh, trái cây, ngủ đủ giấc, tập luyện thường xuyên, giữ tinh thần thoải mái.

- Giữ vệ sinh, thông khí : Rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, tránh khói thuốc lá, mở cửa sổ để không khí lưu thông.

- Đi khám kịp thời : Khi có biểu hiện bất thường như khó thở, sốt kéo dài, mệt mỏi không rõ nguyên nhân, cần tới bệnh viện kiểm tra, không tự ý mua thuốc điều trị.

Nguồn và ảnh: QQ