Lên Hà Nội ở nhờ nhà bác, nữ sinh lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, ai cũng khuyên: Đi thuê trọ cho khỏe người!

Ở nhờ nhà người thân để tiết kiệm chi phí khi học đại học vốn là lựa chọn của không ít sinh viên xa quê. Thế nhưng, nếu sự giúp đỡ đi kèm những lời phàn nàn, hiểu lầm và cảm giác bị xem là gánh nặng, chỗ ở tưởng chừng an toàn ấy lại có thể trở thành áp lực khiến người trẻ khó xử.

Mới đây, một nữ sinh chia sẻ về những rắc rối phát sinh trong thời gian ở nhờ nhà bác tại Hà Nội. Cô cho biết bố mẹ ở quê gửi mình lên nhà người thân vì hai lý do: vừa đỡ được tiền thuê trọ, vừa giúp con có nơi ở ổn định khi chưa quen biết ai tại thành phố để tìm người ở ghép.

Năm đầu tiên, nữ sinh được gia đình bác hỗ trợ chỗ ăn ở. Sang năm thứ hai, khi đã đi làm thêm công việc phục vụ, mỗi tháng kiếm được khoảng 3-4 triệu đồng, cô bắt đầu phụ tiền điện nước. Ngoài ra, khi có tiền, cô cũng biếu bác một khoản vì bác vẫn nấu cơm và tạo điều kiện cho mình sinh hoạt trong nhà.

Tuy nhiên, những đóng góp ấy dường như không khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Theo lời kể, mỗi khi các vật dụng trong nhà hết, bác lại nhắc khéo cô nên sử dụng tiết kiệm. Từ mắm, muối, đường cho đến dầu gội, dầu xả, nước giặt, những khoản chi tiêu sinh hoạt đều được đưa ra làm ví dụ về số tiền phải bỏ ra.

Ảnh minh hoạ (AI)

Nữ sinh cho biết khi nghe bác nói, cô chỉ biết đáp lại bằng những câu “dạ”, “vâng” để tránh làm không khí gia đình căng thẳng. Nhưng điều khiến cô tổn thương hơn là những lời nhận xét được cho là bác nói với hàng xóm và bố mẹ mình.

Cô kể bác phàn nàn rằng mình ở ké khiến gia đình tốn kém, đồng thời gọi điện về quê nói cô chỉ mải quay chụp, làm nội dung trên mạng xã hội, không lo học hành, đua đòi và chẳng phụ giúp được gì. Trong khi đó, nữ sinh khẳng định bản thân vẫn đi học, đi làm thêm, đóng góp tiền điện nước và có biên lai để chứng minh.

Cô đã khóc, chụp lại hóa đơn gửi cho bố mẹ với hy vọng được lắng nghe. Thế nhưng, theo chia sẻ, bố mẹ lại không tin con mà nghiêng về phía người thân đang cho con ở nhờ. Điều này khiến cô càng rơi vào trạng thái bế tắc.

Đáng nói, nữ sinh cho biết mình có khả năng tự thuê chỗ ở riêng, nhưng bố mẹ lại không đồng ý. Cô vừa muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, vừa không muốn làm trái ý gia đình. Bởi vậy, câu chuyện không đơn giản chỉ là chuyện tiền điện, tiền nước hay những chai dầu gội trong nhà, mà còn là cảm giác không được tin tưởng ngay cả khi đã cố gắng giải thích.

Ở nhờ không có nghĩa là phải chấp nhận mọi lời phàn nàn

Câu chuyện nhanh chóng gợi ra nhiều ý kiến bàn luận. Một số người cho rằng nếu đã có thu nhập và đủ khả năng trang trải, nữ sinh nên cân nhắc thuê trọ riêng để chủ động hơn trong sinh hoạt, tránh những va chạm không đáng có với người thân.

Tiền bạc đôi khi không phải vấn đề duy nhất. Một người có thể đóng góp chi phí sinh hoạt, phụ giúp việc nhà và cố gắng sống có ý thức, nhưng nếu chủ nhà vẫn cảm thấy sự hiện diện của họ là gánh nặng thì việc chung sống khó tránh khỏi áp lực. Khi đó, dù có giải thích hay đưa ra hóa đơn, hai bên cũng chưa chắc tìm được tiếng nói chung.

Ở chiều ngược lại, cũng cần nhìn nhận rằng việc cho người thân ở nhờ không phải trách nhiệm bắt buộc. Gia đình bác có thể phải chi trả thêm nhiều khoản sinh hoạt khi trong nhà có thêm một người, từ thực phẩm, điện nước đến các vật dụng dùng chung. Những khoản tiền nhỏ lẻ cộng dồn theo thời gian có thể trở thành chi phí đáng kể. Vì vậy, người ở nhờ cần có sự chủ động, thống nhất rõ ràng về mức đóng góp và cách sử dụng đồ đạc trong nhà, thay vì mặc nhiên cho rằng mình đã được hỗ trợ thì mọi thứ đều có thể dùng chung.

Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa người cho ở nhờ có thể tùy ý phàn nàn, nói những điều bất lợi về người ở nhờ với người khác mà không trao đổi trực tiếp. Nếu cảm thấy chi phí tăng lên hoặc cách sinh hoạt chưa phù hợp, hai bên hoàn toàn có thể ngồi lại để nói rõ. Một cuộc trò chuyện thẳng thắn thường có ích hơn những lời trách móc gián tiếp, bởi người trong cuộc ít nhất còn biết mình cần thay đổi điều gì.

Với nữ sinh trong câu chuyện, điều cần thiết lúc này có lẽ không chỉ là chứng minh mình đã đóng góp bao nhiêu tiền. Cô nên thử trao đổi bình tĩnh với bố mẹ, trình bày cụ thể thu nhập, các khoản chi phí và khả năng tự lo chỗ ở. Nếu thực sự có thể thuê trọ mà vẫn bảo đảm việc học, đây là phương án đáng được gia đình cân nhắc, thay vì chỉ vì muốn tiết kiệm mà buộc con tiếp tục sống trong tình trạng căng thẳng.