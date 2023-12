Lên đỉnh Fansipan dự lễ dâng hoa cúng Phật dịp Lễ vía Đức Phật A Di Đà

Là một trong những ngày lễ lớn trong Phật lịch được tăng ni, Phật tử cả nước mong đợi vào dịp cuối năm, Lễ vía Phật A Di Đà thường tổ chức vào ngày 17/11 âm lịch để tưởng nhớ công đức vô lượng của Đức Phật A Di Đà.



Tại Quần thể văn hóa tâm linh Fansipan - nơi có Đại Tượng Phật A Di Đà tọa lạc ở độ cao cao nhất Châu Á, Lễ Vía Phật A Di Đà năm nay sẽ được tổ chức từ 12h30 đến 19h40 ngày 29/12/2023.

Dâng đăng tại Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia tại Fansipan tháng 11_2023 (Sa Pa). Ảnh: Bách Diệp

Rất nhiều hoạt động và trải nghiệm tâm linh ý nghĩa như: nghi thức dâng hương, dâng hoa trước đài sen tôn tượng Phật A Di Đà đỉnh Fansipan; Nghi lễ thắp sáng con đường đèn đá cúng dường chư Phật tại Kim Sơn Bảo Thắng Tự khu vực đỉnh Fansipan; chương trình pháp thoại và vấn đáp Phật pháp với chủ đề "Hạnh nguyện A Di Đà Phật" do thượng tọa Thích Tỉnh Thiền - Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Đại Giác (Sa Pa, Lào Cai) chủ trì; Đêm hoa đăng cúng dường chư Phật chư Bồ Tát tại sân Bảo An Thiền Tự (khu vực ga đi cáp treo Fansipan) nhằm gửi gắm thông điệp nguyện cầu bình an và may mắn cho chúng sinh.

Trong đó, nghi lễ thắp sáng con đường đèn đá linh thiêng, màu nhiệm được cử hành trước sân Kim Sơn Bảo Thắng tự mang ý nghĩa đặc biệt. Bởi Phật A Di Đà còn là vị Phật Vô Lượng Quang, tức là nguồn ánh sáng vô hạn. Do đó Phật A Di Đà cũng được gọi là đức Phật ánh sáng. Việc thắp sáng con đường đèn đá tại quần thể tâm linh Fansipan giống như một lời nguyện cầu ánh sáng của những ngọn đèn sẽ soi đường cho chúng sanh trong sáu cõi, tịnh hóa mọi che chướng để chúng sanh có thể đánh thức tuệ giác chân thật của chính mình.

Nghi lễ dâng đăng cúng Phật sẽ được tiến hành trang trọng tại khu vực Bảo An Thiền Tự. Ảnh: Bách Diệp

Nghi lễ dâng đăng cúng Phật sẽ được tiến hành trang trọng tại khu vực Bảo An Thiền Tự. Tại đây, Phật tử và du khách sẽ tự tay thắp sáng hàng nghìn chiếc đèn hoa đăng, xếp hình chữ VẠN – biểu tượng cho sức mạnh công đức của Phật và chư Bồ Tát gia trì và gia hộ cho quý Phật tử đạo hữu cùng du khách thập phương. Cũng tại sự kiện, khách tham dự sẽ được tự tay viết lời cầu nguyện và thực hành nghi lễ dâng đăng thiêng liêng, tỏ lòng ngưỡng vọng đến công đức vĩ đại của Đức Phật A Di Đà và gửi lời nguyện ước bình an, hạnh phúc cho bản thân, gia đình và đất nước.

Hoa Anh đào đang nở rộ tại Sun World Fansipan Legend. Ảnh: Bách Diệp

Lễ vía Đức Phật A Di đà tại quần thể tâm linh Fansipan ngày 29/12 cũng là khoảng thời gian cao điểm trong mùa lễ tạ cuối năm, gần sát với dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024. Do vậy, nhiều Phật tử, du khách đã lựa chọn Sa Pa là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ năm mới, vừa được tham dự ngày lễ trọng đại của đạo Phật tại nơi đỉnh thiêng, vừa có những trải nghiệm hấp dẫn, thú vị nơi vùng đất Tây Bắc.

Ngoài những trải nghiệm tâm linh ý nghĩa, đây cũng là dịp để Phật tử và du khách có cơ hội tận hưởng không gian ngợp ngời sắc hoa anh đào tại Sun World Fansipan Legend, với hàng trăm cây anh đào đang trổ bông rực rỡ, mang sắc xuân đến sớm cho vùng núi cao. Đến Sa Pa trong những ngày mùa đông này, Phật tử, du khách cũng có cơ hội săn những khoảnh khắc băng giá hiếm có trên đỉnh Fansipan khi thời tiết hạ nhiệt độ sâu hay trải nghiệm, khám phá những nét tinh hoa văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số Sa Pa tại Bản Mây.

Ảnh: Bách Diệp

Đặc biệt, trong đêm 31/12, rạng sáng 1/1/2024, du khách đến Sa Pa sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn bắn pháo hoa tầm thấp trong thời khắc giao thừa để tiễn năm cũ, đón năm mới 2024 tại khu vực Sân Quần, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đây chắc chắn sẽ là những trải nghiệm ý nghĩa và đáng nhớ trong dịp đầu năm mới 2024.