Lee Sun Kyun được tưởng nhớ theo cách đặc biệt ở SBS Drama Awards 2023 khiến netizen nghẹn ngào

Những bộ phim/cá nhân thắng giải ở SBS Drama Awards 2023:

Daesang - Kim Tae Ri (Revenant) và Lee Je Hoon (Taxi Driver 2)

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

- Miniseries thể loại hành động: Park Sung Woong (The Killing Vote)

- Miniseries thể loại hài hước - lãng mạn: Song Kang (My Demon)

- Dự án theo mùa: Ahn Hyo Seop (Dr Romantic 3)

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

- Miniseries thể loại hành động: Moon Chae Won (Payback Money And Power)

- Miniseries thể loại hài hước - lãng mạn: Kim Yoo Jung (My Demon)

- Dự án theo mùa: Lee Sung Kyung (Dr Romantic 3)

Phim hay nhất: Taxi Driver 2

Best Couple: Song Kang và Kim Yoo Jung (My Demon)

Nam diễn viên chính triển vọng

- Miniseries thể loại hành động: Lee Joon (The Escape of the Seven) và Hong Kyung (Revenant)

- Miniseries thể loại hài hước - lãng mạn: Ryeoun (The Secret Romantic Guesthouse)

- Dự án theo mùa: Shin Jae Ha (Taxi Driver 2)

Nữ diễn viên chính triển vọng

- Miniseries thể loại hành động: Lee Yoo Bi (The Escape of the Seven)

- Miniseries thể loại hài hước - lãng mạn: Shin Ye Eun (The Secret Romantic Guesthouse)

- Dự án theo mùa: Pyo Ye Jin (Taxi Driver 2)

Nam diễn viên phụ triển vọng

- Miniseries thể loại hành động: Kim Won Hee (Revenant)

- Miniseries thể loại hài hước - lãng mạn: Jung Soon Won (My Demon)

- Dự án theo mùa: Bae Yu Ram, Jang Hyeok Jin (Taxi Driver 2)

Nữ diễn viên phụ triển vọng

- Miniseries thể loại hài hước - lãng mạn: Seo JungYeon (Trolley, My Demon)

- Dự án theo mùa: Son Ji Yoon (The First Responders)

Diễn viên tân binh

Kang Yoo Seok (Payback: Money and Power)

Kwon A Reum (The Killing Vote)

Kim Do Hoon (The Escape of the Seven)

Yang Hye Ji (Revenant)

Lee Shin Young (Dr. Romantic 3)

Lee Hong Nae (Dr. Romantic 3)

Jung Su Bin (Trolley)

Diễn viên nhí tân binh

Choi Hyun Jin (The Killing Vote)

Han Ji An (Dr. Romantic 3)

Park So Yi (Revenant)

Ahn Chae Heum (Taxi Driver 2)

Diễn viên nổi bật

Go Sang Ho (Dr Romantic 3, Taxi Driver 2)

Byeon Jung Hee (Dr Romantic 3, Taxi Driver 2)

Best team: Dr Romantic 3

Màn thể hiện xuất sắc nhất: Jin Seon Kyu (Revenant)