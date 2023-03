Lee Min Ho nằm trong danh sách nghệ sĩ bị điều tra bất thường về thuế

Truyền thông Hàn Quốc mới đây đưa tin, Cục Thuế Quốc gia nước này đã tiền hành cuộc điều tra bất thường đối với Lee Min Ho cùng công ty quản lý anh - MYM Entertainment về việc đóng thuế trong năm 2020.

Việc Cục Thuế Quốc gia tiến hành cuộc điều tra bất thường chỉ áp dụng đôi với những đối tượng nghi trốn thuế. Theo đó, sau cuộc điều tra, phía Lee Min Ho đã phải nộp phạt hàng trăm triệu Won.

Ngay sau đó, phía MYM Entertainment - công ty quản lý của Lee Min Ho đã chính thức lên tiếng và phủ nhận nghi vấn nam tài tử phim "Người thừa kế" trốn thuế.

"Điều này xảy ra do sự khác biệt trong cách giải thích về việc liệu các nghệ sĩ có được 'bồi thường thiệt hại do sử dụng hình ảnh bất hợp pháp' hay không. Đó là về các khoản thuế bổ sung phát sinh do quyết định điều chỉnh có phần sai sót từ kế toán trong quá trình xử lý chi phí của công ty. Chúng tôi đã hoàn trả lại hết các khoản thuế này, phía công ty của Lee Min Ho lên tiếng.

Trước đó, Lee Byung Hun, Kwon Sang Woo và Kim Tae Hee đều lần lượt nằm trong cuộc điều tra bất thường của phía Cục Thuế Quốc gia. Tuy nhiến, tất cả đều phủ nhận hành vi trốn thuế.