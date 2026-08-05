Lee Min Ho đã tìm lại hướng dẫn sử dụng nhan sắc rồi

Đoàn phim chính trị - giật gân Assassins của đạo diễn Hur Jin Ho vừa công bố những hình ảnh tạo hình đầu tiên của các nhân vật. Ngay lập tức, dự án nhận được sự quan tâm từ truyền thông và khán giả, đặc biệt là sau khi loạt ảnh của Lee Min Ho được đăng tải. Trong Assassins, anh đảm nhận vai Young Il, một phóng viên tân binh đầy tham vọng của tòa soạn Dongseong Ilbo. Nhân vật này vô tình chứng kiến vụ ám sát hụt Đệ nhất phu nhân và quyết định dấn thân vào hành trình điều tra nhằm vạch trần những thế lực bí ẩn đứng sau.

Assassins là dự án đang thu hút sự chú ý khi quy tụ 3 gương mặt đình đám. (Ảnh: Soompi)

Qua những bức ảnh được hé lộ, Lee Min Ho khiến khán giả xuýt xoa nhờ nét điển trai, nam tính. Nam diễn viên diện sơ mi trắng, cà vạt chỉn chu, vóc dáng cao lớn, mái tóc được tạo kiểu gọn gàng theo phong cách thập niên 1970. Góc nghiêng sắc nét, sống mũi cao, đường viền hàm rõ ràng cùng ánh mắt tập trung khiến từng khung hình đều mang cảm giác như ảnh tạp chí. Tạo hình này của Lee Min Ho trông trưởng thành, lịch lãm nhưng vẫn giữ được nét thư sinh từng làm nên thương hiệu.

Tạo hình điển trai của Lee Min Ho. (Ảnh: Soompi)

Đặc biệt, phong thái của Lee Min Ho trong loạt ảnh teaser cũng được đánh giá cao. Anh toát lên vẻ thông minh, bình tĩnh và quyết tâm của một người làm báo trẻ đang lao vào một vụ án chấn động. Thần thái chững chạc, phong trần ở tuổi 39 của anh được đánh giá là rất phù hợp với chất điện ảnh gai góc của bộ phim.

Ảnh hậu trường chụp qua loa cũng không dìm nổi nhan sắc này. (Ảnh: IG)Ảnh hậu trường chụp qua loa cũng không dìm nổi nhan sắc này. (Ảnh: IG)

Nếu khoảng thời gian trước đây, Lee Min Ho từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán vì ngoại hình có phần phát tướng, gương mặt tròn trịa phá nét thì lần trở lại này gần như xóa sạch những tranh luận đó. Mỹ nam xứ kim chi đã lấy lại hướng dẫn sử dụng nhan sắc của mình.

Lee Min Ho từng có khoảng thời gian phát tướng. (Ảnh: Allkpop)

Bên cạnh Lee Min Ho, Assassins còn sở hữu dàn cast thực lực gồm những tên tuổi kỳ cựu như Yoo Hae Jin và Park Hae Il. Trong phim, Yoo Hae Jin sẽ hóa thân thành Cheol Gu - một thanh tra cảnh sát kỳ cựu trực tiếp chứng kiến biến cố, còn Park Hae Il vào vai một biên tập viên tin tức chính trực, sẵn sàng đương đầu với áp lực để đưa sự thật ra ánh sáng. Diễn xuất của bộ ba kết hợp cùng tư duy làm phim của đạo diễn Hur Jin Ho hứa hẹn sẽ mang đến những màn tương tác bùng nổ và cân não.

Park Hae Il. (Ảnh: Soompi) Park Hae Il. (Ảnh: Soompi)

Về nội dung, Assassins lấy bối cảnh năm 1974, tái hiện và khai thác những góc khuất xung quanh vụ ám sát Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee vào ngày 15/8 - một trong những cột mốc chấn động lịch sử quốc gia. Bộ phim tập trung theo đuổi những bí ẩn chưa có lời giải đằng sau loạt tiếng súng nổ tại hiện trường vào ngày hôm đó. Hành trình điều tra đan xen giữa lực lượng cảnh sát, giới báo chí và các thế lực ngầm hứa hẹn tạo nên một tác phẩm chính trị - giật gân kịch tính, nghẹt thở nhưng cũng không kém phần sâu sắc.

Nguồn: Soompi

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