Người duy nhất được Lee Min Ho công khai thừa nhận đẹp hơn mình

Suốt gần hai thập kỷ, Lee Min Ho luôn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của màn ảnh Hàn. Thế nhưng ít ai biết rằng, chính Lee Min Ho từng nhiều lần thừa nhận bản thân không phải người đẹp trai nhất. Thậm chí, anh còn công khai gọi tên một đồng nghiệp sở hữu ngoại hình mà mình phải "chịu thua" hoàn toàn, đó là Kim Woo Bin.

Lee Min Ho và Kim Woo Bin đều sở hữu visual nổi bật

Thời điểm quảng bá The Heirs năm 2013, Lee Min Ho và Kim Woo Bin được xem là hai cực visual đối lập nhưng cùng tạo nên cơn sốt khắp châu Á. Nếu Lee Min Ho mang vẻ ngoài lãng tử, thư sinh thì Kim Woo Bin lại nổi bật bởi khí chất nam tính, bụi bặm và có phần "bad boy". Trong một cuộc phỏng vấn khi ấy, Lee Min Ho bất ngờ có những chia sẻ rất thẳng thắn về ngoại hình của mình. Anh cho biết bản thân chưa bao giờ nghĩ mình thuộc nhóm mỹ nam hoàn hảo.

Khi được hỏi liệu có cho rằng mình đẹp trai hay không, thay vì tự tin khẳng định, nam diễn viên thẳng thắn lắc đầu: " Tôi không nghĩ vậy ". Anh tiết lộ đôi mắt hai mí quá rõ cùng gương mặt to là những điểm khiến mình luôn cảm thấy thiếu tự tin. Ngay sau đó, Lee Min Ho còn chủ động nhắc đến hai bạn diễn mà anh đặc biệt ngưỡng mộ về ngoại hình. Anh nói: "Hyung Sik rất đáng yêu, còn Woo Bin có làn da trắng nhưng vẫn rất điển trai nam tính". Lời khen này khiến nhiều khán giả hiểu rằng, trong mắt Lee Min Ho, Kim Woo Bin sở hữu kiểu ngoại hình mà anh yêu thích và thậm chí còn cảm thấy cuốn hút hơn bản thân.

Lee Min Ho cho rằng Kim Woo Bin mới điển trai

Dù trong The Heirs, Lee Min Ho và Kim Woo Bin là tình địch nhưng ngoài đời, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè ủng hộ nhau trong công việc. Lee Min Ho cũng từng chia sẻ rằng cả hai luôn âm thầm cổ vũ các dự án của nhau, như việc anh đến dự buổi ra mắt phim của Woo Bin.

Sinh năm 1987, Lee Min Ho là một trong những diễn viên góp công lớn đưa làn sóng Hallyu bùng nổ toàn cầu với loạt tác phẩm như Vườn Sao Băng, City Hunter, Faith, Người Thừa Kế, Huyền Thoại Biển Xanh, Quân Vương Bất Diệt... Anh nhiều năm liền nằm trong nhóm diễn viên Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất châu Á và sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn thế giới. Nhan sắc của anh cũng thành tiêu chuẩn, đưa cụm từ "đẹp như Lee Min Ho" thành một cách ví von để khen những chàng trai có visual nổi bật.

Trong khi đó, Kim Woo Bin sinh năm 1989, khởi đầu với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng diễn xuất. Sau bước đệm School 2013 và cú bứt phá với The Heirs, anh tiếp tục ghi dấu ấn qua Friend: The Great Legacy, Uncontrollably Fond, Master, Alienoid, Our Blues... Dù từng phải tạm dừng sự nghiệp vì bệnh ung thư vòm họng, Kim Woo Bin đã có màn trở lại đầy mạnh mẽ và hiện vẫn là một trong những nam diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc. Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình duyên với cô vợ xinh đẹp Shin Min Ah của anh cũng khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ.