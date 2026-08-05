Độc quyền: Bắt gặp Binz và Châu Bùi giữa tin đồn đã "toang"

Chuyện tình của Binz và Châu Bùi từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp bậc nhất Vbiz.Thế nhưng, thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục dấy lên nghi vấn Binz và Châu Bùi đã "đường ai nấy đi". Từ việc Châu Bùi nhiều lần đi du lịch một mình, vắng mặt tại fan meeting của SpaceSpeakers, quyết định chuyển sang nơi ở mới cho đến việc cả hai ít nhắc đến nhau trên mạng xã hội... tất cả đều trở thành những chi tiết bị cư dân mạng soi kỹ.

Từ trước đến nay, cách yêu của cả hai không quá phô trương hay liên tục thể hiện tình cảm trên mạng xã hội. Nhưng chính sự kín đáo giữa vô vàn nghi vấn dậy sóng khiến chuyện tình cảm của cả hai càng thêm được bàn tán. Giữa lúc câu chuyện tình cảm vẫn là dấu hỏi lớn, chúng tôi bắt gặp Binz và Châu Bùi xuất hiện nhưng mỗi người lại tất bật với lịch trình riêng ở những địa điểm khác nhau.

Bắt gặp Binz và Châu Bùi giữa lúc rộ tin chia tay (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Theo ghi nhận, sau khi hoàn thành lịch trình tại một sự kiện, Châu Bùi nhanh chóng rời địa điểm cùng trợ lý. Cô diện chiếc váy voan nhiều tầng màu hồng pastel nữ tính, kết hợp sneaker trắng mang đến hình ảnh vừa bay bổng vừa năng động.

Dù đã kết thúc công việc, Châu Bùi vẫn tất bật di chuyển đến một nhà hàng để dùng bữa tối trước khi trở về nhà. Xuất hiện giữa phố với khẩu trang che kín mặt, Châu Bùi giữ phong thái khá kín đáo. Toàn bộ lịch trình của cô chỉ có trợ lý đồng hành.

Châu Bùi được bắt gặp đi ăn tối sau khi kết thúc một sự kiện

Nữ fashionista đồng hành cùng ekip, xong bữa tối thì ra về

Trong khi đó, Binz liên tục được bắt gặp xuất hiện tại căn nhà riêng trong nhiều ngày. Khi thì diện "cây hồng" yêu thích, lúc lại về với phong cách đen cool ngầu nhưng lúc nào cũng kè kè chiếc túi xách quen thuộc. Dù đeo khẩu trang, Binz vẫn dễ dàng được nhận ra nhờ loạt hình xăm kín hai cánh tay cùng phong cách thời trang đặc trưng.

Địa điểm Binz xuất hiện được cho là căn nhà riêng từng gắn bó với anh trong thời gian dài trước khi chuyển đến sống cùng Châu Bùi. Nam rapper nhiều lần có mặt tại đây để làm việc cũng như xử lý công việc riêng và hầu như chỉ di chuyển một mình.

Trong nhiều ngày, Binz liên tục ra vào căn nhà riêng - nơi ở trước khi chuyển đến sống chung cùng bạn gái

Nam rapper đến và đi đều một mình, không thấy bóng dáng của Châu Bùi bên cạnh

Việc Binz liên tục xuất hiện tại căn nhà cũ trong khi Châu Bùi chủ yếu di chuyển giữa các sự kiện, công việc và nơi ở riêng là chi tiết mang đến nhiều suy đoán. Dù cả hai đều lộ diện trong cùng khoảng thời gian, họ không xuất hiện cùng nhau mà mỗi người đều bận rộn với nhịp sống riêng.

Trước đó, Châu Bùi gây chú ý khi thông báo dọn khỏi tổ ấm chung với Binz. Cô chia sẻ lý do có quyết định này: "Năm ngoái Châu xây lại, sửa phòng ngủ thành studio làm nhạc, ngoài phòng khách thì lắp gương siêu lớn để tập nhảy. Mình đã tính để nơi đây làm việc thôi, tối sẽ về chỗ khác ở. Nhưng rồi vì có nhiều điều mình thích, mình tò mò, muốn học, mình đã đặt để thuận tiện từng thứ mình cần trong không gian này nên kết quả là mình ăn ngủ tại studio luôn. Giờ mình cảm thấy đã đến lúc cần chỗ làm, chỗ ở tách rời để không bị cuốn theo công việc. Sẽ cố gắng hạn chế ngủ lại tại studio mà về nhà".

Trên trang cá nhân, Châu Bùi chăm cập nhật những hoạt động tân trang cho tổ ấm mới, từ việc sắp xếp phòng ốc cho đến mua các vật dụng cần thiết. Việc Châu Bùi tất bật với việc dọn đến nơi ở mới, cộng thêm những động thái được cho là bất thường trước đó khiến những nghi vấn tình cảm giữa cô với Binz càng trở nên rầm rộ.

Châu Bùi đang tất bật dọn vào căn nhà mới

Còn với Binz, anh lại tập trung hoàn toàn vào công việc. Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn ở Mỹ, nam rapper quay trở lại với các hoạt động quảng bá album. Trên fanpage chính thức, Binz đăng tải video mở hộp album mới và chia sẻ những câu chuyện xoay quanh quá trình thực hiện sản phẩm. Khi đọc phần credit được in trên bìa album, nam rapper bất ngờ dừng lại ở tên Châu Bùi và nói: "Cảm ơn Châu vì em đã luôn bên cạnh".

Đây cũng là động thái duy nhất của Binz liên quan đến Châu Bùi. Về những tin đồn đã "toang" thì nam rapper không đả động tới. Tương tự, Châu Bùi cũng chưa một lần phản hồi trực tiếp. Thay vào đó, tình hình của cặp đôi lại được tiết lộ thông qua bình luận của Tiến Luật.

Cụ thể, dưới bài đăng khoe không gian sống mới của Châu Bùi, Tiến Luật để lại bình luận: "Ủa gì kỳ vậy? Bữa anh hỏi cần chén đũa không? Thì ai kia nói em mua hai cái chén hai đôi đũa đủ rồi mà". Đáp lại đàn anh, Châu Bùi viết: "Lúc đó tính sống tối giản mà anh. Giờ thấy hơi tối giản quá rồi". Dù cả hai không nhắc trực tiếp đến Binz, nhiều người cho rằng cách xưng hô "ai kia" được Tiến Luật sử dụng là lời nhắc khéo đến nam rapper, qua đó gián tiếp hé lộ tình trạng hiện tại của cặp đôi.

Đến hiện tại, tình hình giữa Binz và Châu Bùi được cập nhật một cách gián tiếp, còn người trong cuộc quyết im lặng đến cùng

Phản ứng giữa tin đồn chia tay lần này của Binz và Châu Bùi khác hoàn toàn với lần trước. Hồi đầu năm, chuyện tình cảm của Binz và Châu Bùi cũng rơi vào nghi vấn rạn nứt. Mọi chuyện trở nên bùng nổ hơn khi sáng 14/2, trên trang cá nhân, nữ fashionista đình đám chia sẻ dòng trạng thái: "2 cuộc đời trong ngày hôm nay: 27 Tết hoặc Valentine". Bên dưới phần bình luận, Châu Bùi còn tự nhận mình thuộc "team 27 Tết", khiến nhiều người hiểu rằng cô không quá bận tâm đến không khí Lễ Tình nhân.

Giữa làn sóng bàn tán về chuyện tình cảm, tối muộn 14/2, Binz bất ngờ đăng tải hình ảnh đèo Châu Bùi trên xe đạp trong một khoảnh khắc đời thường. Cả hai diện trang phục giản dị nhưng cực ngọt ngào. Bức ảnh nhanh chóng gây bão mạng xã hội, và không lâu sau đó, Châu Bùi cũng đã chia sẻ lại bài hát của Valentine của Binz, qua đó chính thức dập tắt hoàn toàn tin đồn chia tay khiến dân mạng xôn xao.

Cách phản ứng của Binz và Châu Bùi trong 2 lần bị nghi vấn chia tay khá khác biệt

Ảnh: FBNV