Dương Tử "thay đầu" đấy à?

Mới đây, việc Dương Tử chính thức tái xuất màn ảnh nhỏ khiến người hâm mộ nháo nhào, đứng ngồi không yên. Trước thềm lên sóng phim mới, cô cùng một số diễn viên thuộc ekip đã có buổi livestream để bàn luận và chia sẻ chút thông tin về dự án này. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Dương Tử xuất hiện với diện mạo lạ lẫm, khó nhận ra.

Cô nàng để mái bằng thưa thưa, vô tình phong ấn một phần nhan sắc. Netizen trêu rằng Dương Tử hẳn phải có thù với chuyên viên trang điểm nên họ mới "hoạ" cho cô cặp chân mày vừa mỏng, vừa cao so với mắt, khiến tổng thể trở nên mất cân đối và hài hoà. Dương Tử còn bị cho là đang ngày một lạm dụng các biện pháp làm đẹp nhờ dao kéo hoặc tiểu phẫu, do vậy mỗi khi lộ diện trước công chúng, cô nàng như thể "thay đầu, đổi mặt".

Thực tế, đây không lần đầu Dương Tử cho thấy cô đang phải hứng chịu hậu quả của việc "nghiện dao kéo" để cải thiện nhan sắc. Những năm qua, người đẹp thường xuyên xuất hiện với phong độ nhan sắc phập phù, gương mặt sưng tấy và đơ cứng như tượng sáp. Nghi vấn Dương Tử phẫu thuật thẩm mỹ vẫn luôn là chủ đề gây bàn tán. Nhìn lại ảnh chưa chỉnh sửa trong quá khứ và hiện tại, diện mạo của nữ diễn viên khác biệt rất lớn. Thậm chí, nhiều khán giả còn nhận xét Dương Tử mỗi lần xuất hiện đều như "những người khác nhau".

Không ít bình luận bày tỏ sự hoang mang, thậm chí sốc nhẹ vì hình ảnh trên livestream khác xa ký ức về Cẩm Mịch (Hương Mật Tựa Khói Sương) năm nào. Có người thẳng thắn thừa nhận cô nàng trông giống ma-cơ-canh, gọi vui cô là "bà dì".

Một số bình luận của netizen: - Sao thẩm mỹ cứng đơ hết rồi vậy. - Mỗi ngày một khuôn mặt, một nhân dạng mới. - Cô này vừa thay đầu đấy à. - Dì của em chưa bao giờ gây thất vọng. - Trời ơi, Cẩm Mịch của tui đâu mất tiêu rồi.

2025 là một năm thành công đối với Dương Tử, chỉ với bộ phim Quốc Sắc Phương Hoa. Ngay từ thời điểm công bố, Quốc Sắc Phương Hoa đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ màn tái hợp của Dương Tử và Lý Hiện, cặp đôi từng tạo nên cơn sốt với Cá Mực Hầm Mật. Không dừng lại ở câu chuyện tình cảm quen thuộc, bộ phim được đánh giá là làn gió mới của dòng cổ trang khi đặt trọng tâm vào hành trình tự lập, khát vọng vươn lên và nghị lực sống của người phụ nữ trong xã hội phong kiến.

Trong phim, Dương Tử hóa thân thành Hà Duy Phương, con gái một thương nhân trồng hoa mẫu đơn, dám bước ra khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc để tự mình gây dựng sự nghiệp tại Trường An. Từ việc xây dựng thương hiệu Hoa Tưởng Dung đến mối quan hệ hợp tác với cận thần Tưởng Trường Dương (Lý Hiện), nhân vật của Dương Tử đại diện cho hình mẫu nữ chủ độc lập, kiên cường nhưng vẫn giàu cảm xúc. Tác phẩm khép lại bằng việc Hà Duy Phương trở về kinh thành, tiếp tục con đường giúp đỡ những nữ tử khác, hoàn thiện trọn vẹn thông điệp nhân văn mà phim theo đuổi.

Khép lại năm 2025, Quốc Sắc Phương Hoa ghi dấu ấn mạnh mẽ khi dẫn đầu bảng điểm các phim truyền hình cùng năm với 7,8 điểm Douban, đồng thời trở thành phim cổ trang nữ chủ được yêu thích nhất 2025. Với kịch bản chặt chẽ, bối cảnh được đầu tư sang trọng và diễn xuất ngày càng tinh tế của Dương Tử, bộ phim đạt hơn 1,3 tỷ lượt xem chỉ sau hai tháng phát sóng, trở thành minh chứng rõ nét cho một năm thành công rực rỡ của nữ diễn viên trên màn ảnh nhỏ.







