Trong buổi phát sóng, Lee Hyori đã bày tỏ niềm vui khi được tham gia, cô nói rằng: "Tôi thường chỉ nghe ở nhà, nhưng thật tuyệt khi có thể tham gia hôm nay. Tôi có thể kiểm tra chồng mình đang làm gì bằng cách nghe radio mỗi ngày ở nhà, vì vậy tôi rất vui. Tôi nghe với suy nghĩ cầu nguyện mỗi ngày để đảm bảo anh ấy không nói điều gì kỳ lạ".

Khi chồng cô, nhạc sĩ Lee Sang Soon, hỏi cô ấy về bất kỳ thay đổi nào, Lee Hyori trả lời: "Lee Sang Soon luôn rất bình tĩnh, vì vậy không có nhiều thay đổi. Nhưng đó là điều tôi thực sự yêu thích ở anh ấy. Cũng không có thay đổi lớn nào với tư cách là một DJ, nhưng tôi nghĩ người nghe sẽ thích. Nếu trở nên quá quen thuộc, sự tươi mới và trong sáng của anh ấy sẽ biến mất, vì vậy tôi nghĩ điều này là tốt. Tôi tin rằng một chút sai lầm sẽ tạo nên sự hoàn hảo".

Lee Hyori và chồng cô trong vai trò nhân vật khách mời và người dẫn chương trình tại chương trình "Perfect Day with Lee Sang Soon". (Ảnh: Kbizoom)

Lee Hyori tiếp tục: "Đã khoảng hai tháng kể từ khi Lee Sang Soon bắt đầu làm DJ, và cũng khoảng hai tháng kể từ khi tôi bắt đầu nấu ăn cho anh ấy. Kỹ năng nấu ăn của tôi đã được cải thiện. Tôi thực sự tôn trọng tất cả các bà nội trợ ở Hàn Quốc. Việc lựa chọn thực đơn rất khó khăn. Theo quan điểm của tôi, tôi thực sự muốn nấu nhiều món ăn khác nhau".

"Tôi thậm chí đã đến Chợ cá Noryangjin và mua 40 con cá deodeok" - cô tiếp tục - "Tôi không thể quản lý được khẩu phần. Cuối cùng, tôi đã mua 160 con cá trong ba lần, phơi khô một nửa và nướng chúng cho anh ấy. Anh ấy nói rằng cảm giác như trứng sắp trào ra khỏi miệng anh ấy vậy".

"Tôi nhận ra mình là một đầu bếp có bàn tay to" - Hyori nói thêm và Lee Sang Soon nói tiếp vào câu này của cô, rằng: "Em có bàn tay to và làm việc rất nhanh, vì vậy em làm rất nhiều món ăn kèm. Tôi chỉ cần một hoặc hai món đơn giản là được".

Lee Hyori cười và nói: "Em luôn cố gắng làm thêm một món ăn phụ, nhưng khi nghe phản ứng này, em nhận ra rằng làm nội trợ không phải là mệt mỏi về mặt thể chất, mà là cô đơn về mặt tinh thần".

Lee Hyori và Lee Sang Soon kết hôn vào tháng 9 năm 2013. Sau khi kết hôn, cặp đôi giữ cuộc sống cá nhân khá riêng tư, tránh xa sự chú ý và truyền thông. Lee Hyori ít tham gia các hoạt động giải trí sau khi kết hôn. Phải đến vài năm trước, cô mới bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để tham gia các chương trình trò chơi và một số chương trình truyền hình thực tế.