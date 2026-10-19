Tóc Tiên lên tiếng về chuyện tình cảm

Sau biến cố hôn nhân, chuyện tình cảm của Tóc Tiên luôn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Mọi động thái của nữ ca sĩ trên mạng xã hội đều dễ dàng trở thành chủ đề bàn luận. Mới đây, chính chủ bất ngờ lên tiếng về chuyện hẹn hò, và không ai ngờ đến cái tên được đồn đoán với nữ ca sĩ.

Cụ thể, trong nhóm broadcast, Tóc Tiên chia sẻ lại bình luận của một cư dân mạng cho rằng cô đang có người yêu. Đáng chú ý, nhân vật được netizen gọi tên lại là Dược sĩ Tiến. Trước suy đoán có phần khó đỡ này, nữ ca sĩ cũng phải một phen hú hồn, bởi có lẽ chính cô cũng không ngờ một ngày mình lại được ghép đôi với nhân vật này.

Không né tránh hay lên tiếng căng thẳng, Tóc Tiên đã chụp màn hình bình luận lại, gửi vào nhóm chat và đính kèm dòng tin nhắn: "Tui trầm trồ để mấy bạn bớt trầm trồ. Nước đi này không ai ngờ tới". Cách đáp lại đầy hài hước của nữ ca sĩ nhanh chóng khiến người hâm mộ bật cười.

Tóc Tiên trầm trồ trước tin đồn đang yêu đương với Dược sĩ Tiến

Trước đó, hồi tháng 4/2026, cư dân mạng còn réo tên dàn thí sinh Tân Binh Toàn Năng trong nghi vấn tình cảm với Tóc Tiên. Trước những đồn đoán bị đẩy đi xa, nữ ca sĩ đã rủ Hồ Đông Quan và LEZII cùng quay clip bắt trend trên TikTok. Đáng chú ý, cô còn đăng dòng trạng thái chơi chữ "TócTin và tin đồn của cô í", ngầm phản hồi những lời bàn tán về chuyện tình cảm.

Đến giữa tháng 5/2026, cái tên Trần Ngọc Vàng tiếp tục được cư dân mạng réo gọi khi nam diễn viên xuất hiện thân thiết bên Tóc Tiên trong tiệc sinh nhật riêng tư của nữ ca sĩ. Những khoảnh khắc Trần Ngọc Vàng ngồi cạnh, dùng điện thoại ghi lại hình ảnh cô thổi nến khiến nhiều người đặt nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

Sau đó, Tóc Tiên tiếp tục hợp tác với Trần Ngọc Vàng trong MV Người Còn Thương Em Không. Cả hai có nhiều phân cảnh tình cảm, bao gồm những nụ hôn đắm đuối, khiến nghi vấn tình cảm tiếp tục được bàn luận. Chia sẻ về thông điệp sản phẩm, Tóc Tiên từng bày tỏ: "Thông điệp nghe khá là cao cả. Nhưng mình đã nghĩ và ngẫm, hóa ra tình yêu cũng là một điều cao cả mà. Nên thông điệp của mình chỉ đơn giản là: Dù trải qua bao gập ghềnh trong cuộc đời, mình vẫn khát khao yêu và được yêu".

Những chemistry giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng khiến tin đồn tình cảm càng thêm rầm rộ

Sau MV lãng mạn, netizen cũng bắt đầu để ý về Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng nhiều hơn. Cách đây không lâu, Tóc Tiên bất ngờ chia sẻ vừa mua loạt sticker nhiều màu sắc để "đu trend" cho đỡ stress. Nữ ca sĩ còn đăng hình ảnh những món đồ nhỏ xinh này lên mạng xã hội và nhận được nhiều tương tác.

Không lâu sau, Trần Ngọc Vàng cũng đăng ảnh khoe diện một chiếc kính được gắn đầy sticker nhiều màu sắc. Đáng chú ý, nam diễn viên viết dòng trạng thái bằng tiếng Anh: "Look who it is" (Xem ai đây này!), kèm theo một trái tim màu tím và chèn bài hát Thế Giới Của Anh.

Chi tiết này lập tức khiến netizen xôn xao bàn tán. Nhiều người cho rằng Trần Ngọc Vàng dường như đang "bắt sóng" với bài đăng trước đó của Tóc Tiên. Đặc biệt, Tóc Tiên cũng nhanh chóng xuất hiện trong danh sách những người thả tim bài đăng của nam diễn viên. Với hội chuyên "soi hint", sự trùng hợp về thời điểm và cách sử dụng sticker càng khiến câu chuyện trở nên rộn ràng.

Kể từ khi rộ tin hẹn hò, những động thái giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng luôn lọt vào "tầm ngắm" của dân tình

Ảnh: IGNV