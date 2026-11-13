Lễ tốt nghiệp độc đáo tại 1 Trường Đại học: Sinh viên thỏa sức “bung lụa”, giảng viên nhiệt tình phối hợp tạo nên loạt khoảnh khắc triệu view

Khi Gen Z mang cả “vũ trụ” sáng tạo lên bục nhận bằng

Nếu ai đó còn nghĩ lễ tốt nghiệp đại học chỉ toàn những nghi thức cứng nhắc, có lẽ là vì chưa xem qua loạt khoảnh khắc “bùng nổ” tại lễ tốt nghiệp Trường Đại học FPT (FPTU) mới đây. Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, những đoạn clip ghi lại cảnh các tân cử nhân FPTU lên nhận bằng đã nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu lượt xem vì độ duyên dáng, “lầy lội” của các bạn.

Khi tân cử nhân FPTU là “fan” cứng của bóng đá và thể thao điện tử.

Gây chú ý bậc nhất phải kể đến màn xuất hiện của Trần Thị Phương Thảo (tân cử nhân ngành Digital Marketing) lại chọn cách tri ân những “người bạn đồng hành” thực thụ suốt thời đại học - ChatGPT và Claude - trong hình dáng 2 người bạn mang chiếc đầu bằng hộp giấy carton in logo cùng lên sân khấu chia vui.

Hai “cộng sự” thân thiết của Phương Thảo.

Chia sẻ về ý tưởng độc lạ này, Phương Thảo cho biết bên cạnh thầy cô và bạn bè, các công cụ AI chính là người bạn đồng hành đặc biệt suốt những năm đại học, giúp cô tìm kiếm ý tưởng và gỡ rối bài tập mỗi khi “bí” hướng đi. “Mình muốn biến một điều rất quen thuộc trong đời sống sinh viên hiện nay thành một màn xuất hiện thật vui nhộn và khác biệt. Đây là cột mốc chỉ có một lần trong đời nên mình muốn lưu giữ theo cách mang đậm dấu ấn cá nhân nhất”, Thảo hào hứng kể lại.

Không chỉ vậy, sân khấu lễ tốt nghiệp còn chứng kiến màn xuất hiện của một nữ sinh với chiếc “Bằng tốt nghiệp” phiên bản khổng lồ được khoét sẵn 3 ô trống. Không chỉ tự mình tạo dáng, cô bạn còn mời hai giảng viên trao bằng cùng “nhập vai” ló mặt qua khung hình để cho ra đời bức ảnh kỷ niệm độc nhất vô nhị.

Chiếc “bằng tốt nghiệp” đặc biệt của tân cử nhân FPTU.

Chưa dừng lại ở đó, tân cử nhân Trần Tuấn Anh (chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm) lại khiến cả hội trường bật cười thích thú khi đội chiếc mũ cử nhân cao chót vót, minh họa theo đúng nghĩa đen lời dặn dò của thầy cô: “Học cao hiểu sâu mới được ra trường”.

Những khoảnh khắc hài hước ngay trên bục vinh danh.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng thả tim rần rần bên dưới các đoạn clip không chỉ nằm ở sự sáng tạo của sinh viên, mà còn ở thái độ của các giảng viên trên sân khấu. Dù gặp phải những màn “đánh úp” bất ngờ như khung bằng khổng lồ hay chiếc mũ cao quá đầu, các thầy cô vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình phối hợp tạo dáng, thậm chí ân cần chỉnh lại chiếc mũ đặc biệt cho học trò.

Từ màn hóa thân siêu anh hùng đến những khoảnh khắc “tan chảy”

Đúng với tinh thần tự do thể hiện cá tính của sinh viên FPTU, sân khấu lễ tốt nghiệp còn chứng kiến màn “catwalk” thần thái của nữ sinh đeo đôi cánh thiên thần trắng muốt, pha bắn tơ cực ngầu của một “Spiderman” phiên bản tân cử nhân, hay màn rủ giảng viên cùng “khui bia” ăn mừng đầy phóng khoáng ngay trên bục vinh danh.

“Spiderman” phiên bản tân cử nhân.

Bên cạnh tiếng cười, buổi lễ cũng không thiếu những giây phút lắng đọng và ấm áp. Hình ảnh các tân cử nhân bế theo con nhỏ - thậm chí em bé còn được diện lễ phục, đội mũ cử nhân tí hon - cùng bước lên nhận tấm bằng danh giá đã khiến nhiều người xúc động. Khoảnh khắc nam sinh trân trọng giơ cao chiếc áo vàng đặc trưng của Câu lạc bộ Truyền thông Cóc Sài Gòn - Nơi bạn gắn bó, phát triển và trưởng thành cùng bạn bè - bên cạnh tấm bằng đỏ cũng gợi lại biết bao kỷ niệm thanh xuân rực rỡ.

Đặc biệt, một trong những khoảnh khắc thú vị của buổi lễ là khi các tân cử nhân buổi sáng còn trang trọng nhận bằng tốt nghiệp, đến buổi chiều đã khoác trên mình chính bộ lễ phục ấy để hòa tấu cùng dàn nhạc cụ dân tộc truyền thống giữa hiệu ứng pháo sáng rực rỡ. Hình ảnh này không chỉ tạo nên điểm nhấn sôi động cho buổi lễ mà còn thể hiện nét văn hóa đặc trưng của sinh viên FPTU, khi nhạc cụ dân tộc là môn học chính khóa trong chương trình đào tạo, góp phần nuôi dưỡng tình yêu và sự kết nối của người trẻ với các giá trị văn hóa truyền thống.

Tân cử nhân khoác trên mình bộ lễ phục tốt nghiệp để hòa tấu cùng dàn nhạc cụ dân tộc truyền thống.

“Flex nhẹ” công nghệ trả clip “nét căng” chỉ sau vài giờ

Không chỉ chiều lòng sinh viên về mặt ý tưởng, đội ngũ của FPTU còn khiến dân tình “mắt chữ A mồm chữ O” với màn ứng dụng công nghệ cực đỉnh phía sau hậu trường. Không còn cảnh tân cử nhân phải chờ đợi nhiều ngày hay phải tự nhờ người thân quay bằng điện thoại để ghi lại cảnh lên bục nhận bằng, đội ngũ FPTU đã chinh phục thành công bài toán tưởng chừng “bất khả thi”: ghi hình chuẩn 4K khoảnh khắc 15 giây nhận bằng cho các tân cử nhân và gửi tận tay từng người chỉ sau vài giờ kết thúc buổi lễ.

Để làm được điều này, tại mỗi khu vực nhận bằng đều bố trí hai máy quay hoạt động luân phiên. Hệ thống phần mềm do đội ngũ tự phát triển sẽ ghi nhận chính xác thời điểm MC xướng tên từng tân cử nhân, sau đó tự động đối chiếu với mốc thời gian tạo file trên máy quay để gắn đúng video với mã số sinh viên (ID) tương ứng.

Nhờ quy trình “tự động hóa” này, khi các tân cử nhân còn đang bận rộn lưu giữ khoảnh khắc với người thân, bạn bè, thì chiếc clip nhận bằng nét căng đã nằm gọn trong email của các bạn. Chia sẻ về thành quả này, anh Đỗ Hữu Phát - Trưởng phòng Sáng tạo nội dung tại Ban Công tác học đường, Khối Giáo dục FPT và cũng là một cựu sinh viên FPTU - không giấu được sự tự hào: “Nhìn thấy nụ cười của các bạn khi xem lại video cũng như xem được video các bạn đăng trên TikTok, team mình phải nói là sung sướng, không thấy mệt mỏi. Mình tự hào vì là cựu sinh viên của Trường Đại học FPT, tự hào vì đã mang công nghệ phục vụ cho những khoảnh khắc quý giá của tân cử nhân trường mình”.

Không chỉ bùng nổ với những màn “bung xõa” hết mình, lễ tốt nghiệp tại FPTU còn mang đến những khoảnh khắc lặng đi vì xúc động trước nghi thức cúi đầu tri ân của các tân cử nhân dành cho đấng sinh thành và thầy cô. Khoảnh khắc hàng ngàn tân cử nhân đồng loạt đặt tay lên ngực, cúi gập người đầy trân trọng hướng về phía gia đình cùng đội ngũ giảng viên như một lời cảm ơn sâu sắc nhất cho hành trình trưởng thành vừa qua, khiến không ít phụ huynh và chính các bạn trẻ rưng rưng nước mắt.

Hình ảnh nghi lễ cúi đầu cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ - “đặc sản” trong lễ tốt nghiệp của sinh viên FPTU luôn là một trong những khoảnh khắc xúc động, tốn nhiều nước mắt nhất

Phụ huynh xúc động khi nhìn thấy con mình trưởng thành.

Có thể thấy, khi ý tưởng sáng tạo của Gen Z đi cùng sự văn minh và nhận được hậu thuẫn tâm lý từ nhà trường, lễ tốt nghiệp không còn là một nghi thức khô khan mà thực sự trở thành ngày hội thanh xuân rực rỡ và đáng nhớ nhất đời sinh viên.