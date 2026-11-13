Công bố chi tiết 11 phương thức xét tuyển đại học 2027

Cụ thể, các phương thức xét tuyển cơ bản giữ như năm ngoái như: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, xét tuyển thẳng, sử dụng kết quả các kỳ thi riêng của các đại học...

Ở phương thức kết hợp (mã số 600), thực chất là gộp các phương thức tuyển sinh kết hợp trước đây.

Khi sử dụng phương thức này, Bộ GD&ĐT quy định, các cơ sở giáo dục cần quy định trọng số tính điểm xét tuyển của từng hợp phần, bảo đảm các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển (cơ sở đào tạo quy định).

Chỉ còn 11 phương thức xét tuyển đại học 2027. Ảnh minh họa

Danh sách 11 phương thức xét tuyển đại học từ năm 2027 như sau:

TT

Mã số

Tên phương thức xét tuyển

1

100

Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

2

101

Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề

3

200

Sử dụng kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

4

201

Sử dụng kết quả học tập cấp trung học nghề (học bạ)

5

300

Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh

6

301

Xét tuyển đối tượng cử tuyển

7

401

Sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh chung của các cơ sở đào tạo

8

402

Sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh của một cơ sở đào tạo

9

403

Sử dụng kết quả kỳ thi độc lập

10

500

Sử dụng các chứng chỉ quốc tế đủ điều kiện

11

600

Sử dụng phương thức kết hợp



Cũng trong quy chế tuyển sinh đại học 2027 vừa được Bộ GD&ĐT ban hành cho thấy, điểm cộng ưu tiên giảm rất mạnh, từ việc chiếm 10% tổng điểm như năm 2026 thì năm sau, chỉ còn 0,5/30 điểm, chiếm khoảng 1,6% và xóa bỏ hoàn toàn từ năm 2028.