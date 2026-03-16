Lễ tân thông báo có người tới tìm, tôi bước ra gặp thì ngớ người bởi đôi mắt soi mói và hằn học từ cô ta

Tôi và chồng cũ ly hôn đã 4 năm. 4 năm là khoảng thời gian đủ dài để một cuộc hôn nhân trở thành chuyện cũ, với tôi là vậy. Tôi đã quen với cuộc sống một mình, đi làm về tự nấu ăn, cuối tuần dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng đưa con đi chơi, không vui vẻ gì, nhưng cũng không còn nặng nề như những ngày cuối cùng trước khi ly hôn.

Chồng cũ tôi sau đó lấy vợ mới, tôi nghe nói cô ấy tên Dương, ít tuổi hơn tôi.

Mọi thứ lẽ ra chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Tôi và anh gần như không gặp, chỉ thỉnh thoảng nhắn vài tin liên quan đến con. Nhưng khoảng 3 tháng trở lại đây, cuộc sống của tôi bắt đầu bị đảo lộn bởi một người mà tôi chẳng hề quen biết. Đó chính là vợ mới của chồng cũ.

Lần đầu tiên cô ta tìm đến công ty tôi. Hôm đó tôi đang ngồi làm thì lễ tân gọi xuống bảo có người tìm, tôi tưởng là khách hàng nên xuống gặp. Người phụ nữ đứng ở sảnh nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy soi mói và hằn học.

Cô ta hỏi thẳng tôi có phải Xuyến không? Tôi gật đầu, chưa kịp hỏi gì thì cô ta đã cười nhạt rồi nói rằng hóa ra tôi trông cũng bình thường, chẳng hiểu sao vẫn còn thích bám lấy chồng người khác.

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô ta đã nói tiếp. Cô ta bảo rằng tôi ly hôn 4 năm mà vẫn chưa chịu lấy chồng mới, chắc là còn quyến luyến chồng cũ!!! Rồi cô ta nói rằng tôi đừng tưởng cô ta không biết chuyện tôi thỉnh thoảng nhắn tin cho anh.

Lúc đó tôi vừa bực vừa ngỡ ngàng. Tôi giải thích rằng chúng tôi chỉ nhắn về chuyện của con. Nhưng Dương không nghe, cô ta nói giọng đầy mỉa mai, rằng đàn bà muốn chèo kéo chồng cũ thì thường bắt đầu bằng những cái cớ như thế.

Hôm đó, mặc kệ cô ta lu loa lên, tôi bỏ vào phòng làm việc, nhờ bảo vệ ngăn cô ta bên ngoài. Thế mà cô ta chẳng để tôi được yên, cô ta tìm ra facebook của tôi rồi dùng đủ loại tài khoản nhắn tin cho tôi, những tin nhắn dài, toàn lời châm chọc thậm chí cay độc.

Có hôm cô ta viết rằng nếu tôi còn liêm sỉ thì nên biến khỏi cuộc sống của chồng cô ta.

Đọc những tin nhắn đó, tôi vừa tức vừa buồn cười. 4 năm qua tôi không hề bước chân vào cuộc sống của họ, vậy mà tự nhiên lại bị coi như một kẻ phá hoại. Cô ta còn tìm đến công ty tôi lần nữa nhưng tôi không gặp mà nhờ bảo vệ tiễn khách luôn.

Tôi cũng nhắn lại tin rằng nếu cô ta sợ mất chồng đến mức phải chạy đi gây chuyện với vợ cũ của anh ta, thì vấn đề không nằm ở tôi mà vấn đề nằm ở cuộc hôn nhân của cô ta. Sau đó tôi chặn hết facebook chính lẫn phụ của cô ta.

Tôi định nhắn tin cho chồng cũ, bảo anh quản vợ mới cho tốt, đừng để người ta đi gây sự với tôi nữa, tôi không có ý gì và cũng không còn quan tâm tới cuộc sống của anh. Nhưng tôi nghĩ nếu nhắn tin, cô ta lại vin vào đó để bảo tôi còn muốn liên lạc, còn lưu luyến người cũ, nên tôi thôi. Giờ tôi chẳng biết làm gì để ngăn cản vợ mới của chồng cũ gây sự đây, vì tôi biết cô ta chưa từ bỏ ý định đâu.