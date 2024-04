Đáng chú ý, anh còn trình diễn ca khúc "Lời cuối cho em" của nhạc sĩ Nguyễn Vũ bằng cả hai ngôn ngữ là Việt Nam và tiếng Anh. Đồng thời Lex cũng có màn kết hợp với Rachele, nữ ca sĩ bước ra từ cuộc thi The Voice US 2023 khi hòa giọng trong ca khúc "All I Ask", bản ballad nổi tiếng của Adele.