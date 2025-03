Lệ Quyên: "Thời buổi này, ông ăn chả là bà ăn buffet luôn đấy"

Lệ Quyên mới đây gây chú ý khi đưa ra quan điểm về chuyện ngoại tình cũng như cách giữ gìn hạnh phúc lứa đôi. Nữ ca sĩ cho rằng: "Thời buổi này, ông ăn chả là bà ăn buffet luôn đấy. Tử tế đàng hoàng mới là đẳng cấp nhất. Cho nên rằng chúng ta nên tôn trọng nhau là khôn ngoan nhất. Trộm vía em toàn gặp người khôn ngoan".

Lệ Quyên đưa ra quan điểm về chuyện ngoại tình khiến dân mạng xôn xao

Quan điểm của Lệ Quyên nhận được sự đồng tình của nhiều cư dân mạng. "Chuẩn luôn chị ạ", "Ngắn gọn, xúc tích, chuẩn đét bà ơi", "Mình cứ sống thật thôi bạn ạ, còn ai lươn lẹo thì có muốn giấu cũng không giấu được đâu, có ngày sẽ lòi cái đuôi ra thôi", "Chính xác nha chị ca sĩ xinh đẹp"...., netizen bình luận.

Tuy nhiên, Lệ Quyên cũng gặp phải những comment khiếm nhã. Vẫn như mọi khi, nữ ca sĩ không ngại ngần đáp trả một cách thẳng thừng, quyết liệt. Cụ thể, khi một tài khoản hỏi: "Châu đi ăn chả rồi à?", Lệ Quyên liền đáp: "Lắc đầu xem bên trong đó gì không?". Một cư dân mạng khác bình luận: "Nhắc khéo thế chị Quyên ơi", cô cũng nói luôn: "Thẳng khỏi cần khéo em".

Lệ Quyên còn nhấn mạnh: "Đàn bà nên thế, đàn ông bớt hư hỏng ngay đấy. Sự chịu đựng quá đáng chỉ tạo nên những kẻ ngang ngược bạc bẽo thôi".

Hiện tại, Lệ Quyên vẫn đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên bạn trai Lâm Bảo Châu. Sau khi công khai chuyện hẹn hò từ cuối năm 2020, cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Đến nay, cả hai đã gắn bó bên cạnh nhau được khoảng 5 năm. Họ không ngại khoe những khoảnh khắc tình tứ, những lời nhắn nhủ ngọt ngào tới đối phương trên trang cá nhân.

Lệ Quyên hạnh phúc đón 8/3 và sinh nhật Lâm Bảo Châu cùng lúc

Vào ngày 8/3 vừa qua, Lệ Quyên bày tỏ sự hạnh phúc khi được đón ngày Quốc tế Phụ nữ và sinh nhật của Lâm Bảo Châu cùng lúc. Cô chia sẻ: "Từ khi ở bên nhau, năm nào 8/3 cũng ở Hà Nội hát, qua ngày 9/3 là sinh nhật chàng luôn, combo thiệc vừa vặn. Năm nay cũng thế, sắp xếp đồ hết rồi.

Sau khi hoàn thành thử thách 50km đường rừng đỉnh cao, chàng happy lắm. Về Sài Gòn là lại hăng say tập luyện, công nhận không ai chăm như bạn gà trống. Rồi chiều hôm trước khi ra Hà Nội, đi tập võ về, thấy mắt cá chân chàng sưng to gấp 5 năm lần, chàng ngồi im re, không nhúc nhích được luôn do bong gân khi sai tư thế lúc tập võ. Cho đi chụp khám liền, may không sao, chỉ khổ cho chàng chắc là phải nghỉ cả tháng không tập tành gì được thôi.

Thế là 8/3 của tớ và sinh nhật chàng được diễn ra gọn lẹ, chàng ở nhà treo chân dưỡng thương, tớ ra Bắc với khán giả. Cũng được coi là ấn tượng. Vẫn là hoa tulip tuyệt đẹp chàng tặng. Vẫn bánh kem thổi nến với chàng rồi".