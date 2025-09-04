Mới đây, Lệ Quyên khiến nhiều người bất ngờ khi đăng đàn bày tỏ sự bức xúc trước cách hành xử của ai đó. Cụ thể, giọng ca Giấc mơ có thật viết: "Không phải lúc nào sự tử tế của bạn cũng được ghi nhận và trân trọng đâu. Thế nên cần bớt lại! Lại cứ phải thẳng tay mới sáng mắt ra cơ, thói đời lại thật! Thôi thì mình chiều."

Dòng trạng thái của Lệ Quyên bỗng chốc thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho rằng giọng ca 8X gặp chuyện không hay trong cuộc sống, cảm thấy bức xúc nên muốn "giải tỏa".

Lệ Quyên bức xúc đăng đàn: "Không phải lúc nào sự tử tế của bạn cũng được ghi nhận và trân trọng đâu."

Một người quen đã hỏi han nữ ca sĩ: "Ai làm em buồn? Nổ địa chỉ đi"

Lệ Quyên đáp lời: "Nhân tình thế thái thôi chị mình ạ. Đôi lúc thấy mệt mỏi thì sả cho nhẹ rồi vẫn tiếp tục làm người tử tế thôi. Nó là số phận nhưng cũng là phước phần chị ạ."



Lệ Quyên trải lòng với một người quen.

Nhiều người cho rằng cuộc sống của một người nổi tiếng như Lệ Quyên có nhiều niềm vui, hào quang nhưng cũng không ít khó khăn, áp lực. Vì vậy, nữ ca sĩ đã đăng đàn để giải tỏa stress.

Thời gian vừa qua, Lệ Quyên vướng không ít tin đồn thất thiệt, buộc lòng phải lên tiếng đính chính. Cụ thể, trên YouTube xuất hiện nhiều video lan truyền thông tin về nữ ca sĩ gốc Hà Nội. Nội dung các clip này cho rằng “nữ hoàng phòng trà” bị tình trẻ lừa gạt, mất trắng căn biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng. Dù chưa được xác thực, những thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây xôn xao dư luận.

Lệ Quyên phủ nhận chuyện bị tình trẻ lừa mất trắng biệt thự trăm tỷ.

Trước những đồn đoán, ca sĩ Lệ Quyên đã lên tiếng trên mạng xã hội, khẳng định đây chỉ là “tin rác”, chiêu trò câu view nhằm lôi kéo tương tác. Bạn gái Lâm Bảo Châu lên tiếng: "Sáng ra thức dậy xem mấy cái tin mà cười khô hết cả răng các bác ạ. Mình thì quá quen với cái trò nhan nhản trên mạng kiểu đó rồi.

Chỉ khổ khán giả không biết gì, đôi khi cứ lo cho em. Cuộc sống mà, không tránh khỏi phiền phức kiểu thế này". Dù không trực tiếp nhắc tới nhưng netizen đều cô đang phản pháo lại tin bị tình trẻ lừa gạt, mất căn biệt thự đang gây xôn xao.

Trước đó, cô từng vướng tin đồn ra phòng công chứng chuyển một nửa tài sản cho cho tình trẻ. Tuy vậy, Lệ Quyên đã phủ nhận tin đồn này. Cô cho biết bức ảnh đó được chụp trong quá trình cô và Lâm Bảo Châu đi làm thủ tục mua bán bất động sản.

Nữ ca sĩ vẫn đang hạnh phúc bên bạn trai dù trải qua bao sóng gió.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu công khai hẹn hò từ năm 2021, trở thành một trong những cặp đôi “chị - em” được chú ý nhất showbiz Việt. Dù từng vướng tranh cãi về tuổi tác và cách thể hiện tình cảm, cả hai vẫn gắn bó, đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn đời sống riêng.

Trước những lời dị nghị trên mạng xã hội, đặc biệt là tin đồn “bao nuôi tình trẻ”, Lệ Quyên nhiều lần thẳng thắn phản bác, khẳng định mối quan hệ của họ dựa trên sự chia sẻ, đồng hành và tôn trọng lẫn nhau.