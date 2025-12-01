Lệ Quyên ăn gì mà ngày càng trẻ ra thế này?

Lệ Quyên mới đây chia sẻ một hình ảnh rất khác trên trang cá nhân, kèm dòng chú thích khiến nhiều phụ nữ phải dừng lại đọc thật chậm:

"Chúng ta không thể thay đổi được dòng chảy khắc nghiệt của thời gian, nhưng sự lựa chọn thì hoàn toàn có thể".

Trong khung hình ấy là một Lệ Quyên với làn da căng bóng, mịn màng gần như không tì vết, vóc dáng nuột nà khiến nhiều cô gái đôi mươi cũng phải chạnh lòng. Không cần quá nhiều lớp makeup hay filter "ảo diệu", vẻ trẻ trung của nữ ca sĩ toát ra từ thần thái và sức sống rất thật.

Và nếu theo dõi Lệ Quyên đủ lâu, nhiều người sẽ nhận ra: bí quyết giữ gìn nhan sắc của cô không nằm ở những điều xa xỉ, mà bắt đầu từ những món ăn rất quen thuộc mỗi ngày.

1. Yến mạch

Yến mạch là thực phẩm thường xuyên xuất hiện trong chế độ ăn của Lệ Quyên, đặc biệt vào buổi sáng. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều phụ nữ sau tuổi 35 chọn yến mạch làm bạn đồng hành.

Theo Healthline, yến mạch giàu chất xơ hòa tan beta-glucan, giúp ổn định đường huyết và tạo cảm giác no lâu. Khi lượng đường trong máu được kiểm soát tốt, quá trình glycation, nguyên nhân khiến da chảy xệ, nhăn nheo cũng diễn ra chậm hơn.

Ngoài ra, yến mạch còn chứa kẽm, vitamin nhóm B và chất chống oxy hóa, hỗ trợ da khỏe, ít viêm và phục hồi tốt hơn.

Nói cách khác, ăn yến mạch đều đặn không chỉ giúp giữ eo, mà còn là cách chống già âm thầm nhưng bền bỉ.

2. Rau xanh và trái cây tươi

Trong các bữa ăn của Lệ Quyên, rau xanh và trái cây gần như không bao giờ vắng mặt. Đây là nhóm thực phẩm cung cấp vitamin A, C, K cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa tự nhiên.

Vitamin C giúp cơ thể sản sinh collagen, yếu tố quyết định độ đàn hồi của da. Trong khi đó, các carotenoid và polyphenol trong rau xanh có khả năng chống lại tác hại của gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa tế bào.

Phụ nữ ăn nhiều rau xanh thường có làn da sáng hơn, ít xỉn màu và trông "tươi" hơn tuổi thật, điều dễ dàng nhận thấy ở Lệ Quyên.

3. Chuối, dâu tây, táo, lê, việt quất

Lệ Quyên không ăn trái cây theo kiểu cho có, mà ưu tiên đa dạng nhiều loại khác nhau.

Việt quất, dâu tây giàu anthocyanin, chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào da và làm chậm quá trình lão hóa.

Táo, lê giàu chất xơ pectin, tốt cho tiêu hóa và kiểm soát cân nặng.

Chuối cung cấp kali và vitamin B6, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể khỏe khoắn, ít mệt mỏi.

Khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt, da cũng đẹp lên rất rõ. Đây là mối liên hệ mà nhiều phụ nữ chỉ nhận ra sau tuổi 30.

4. Sữa chua

Sữa chua là món ăn quen thuộc nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hành trình trẻ lâu của Lệ Quyên. Nhờ chứa lợi khuẩn, sữa chua giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm viêm và hỗ trợ hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Nhiều nghiên cứu cho thấy hệ tiêu hóa khỏe mạnh có liên quan trực tiếp đến làn da mịn màng, ít mụn và ít lão hóa.

Với phụ nữ sau 35 tuổi, duy trì thói quen ăn sữa chua đều đặn là cách chăm sóc sắc đẹp vừa đơn giản vừa hiệu quả.

Nhìn Lệ Quyên ở hiện tại, nhiều người nghĩ đến "gen tốt" hay "điều kiện chăm sóc cao cấp". Nhưng thực tế, chính những lựa chọn rất nhỏ trong ăn uống hàng ngày mới là thứ tạo nên sự khác biệt lâu dài.

Ăn đủ chất, ưu tiên thực phẩm lành mạnh, nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Đó cũng là cách để phụ nữ hiện đại giữ gìn nhan sắc một cách bền vững, không áp lực và không cần chạy theo tuổi tác.

Bởi đúng như Lệ Quyên chia sẻ: Thời gian thì không đổi, nhưng cách ta sống cùng nó thì hoàn toàn có thể.

