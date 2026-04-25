Bước vào năm 2026, khi các đường bay mới được khai mở với mật độ dày đặc, thế giới xê dịch cũng chính thức thoát xác khỏi những khuôn mẫu cũ kỹ. Cái thời người ta hăm hở bay nửa vòng trái đất chỉ để đổi lấy một tấm hình check-in rập khuôn hay lấp đầy trang hộ chiếu cho "oai" đã thực sự lùi vào dĩ vãng. Thay vào đó, du lịch giờ đây là một cuộc chơi của những hệ giá trị cá nhân hóa.

Chúng ta cùng ngồi lại với Khoai Lang Thang, Chan La Cà, Lý Thành Cơ, Tô Đi Đâu và Bearbricks để bóc tách những tấm bản đồ di chuyển mang đậm dấu ấn cá nhân của họ trong năm nay. Ở đó, ta thấy những thái cực đầy thú vị: Từ kẻ miệt mài đi tìm những vùng đất nguyên sơ chưa có trên bản đồ du lịch, đến người lặn lội gom nhặt tư liệu cho những giấc mơ bền vững, hay đôi khi, chỉ đơn giản là một chuyến bay ngẫu hứng để chiều chuộng vị giác bằng một bữa ăn chiều đúng điệu. Một thế giới rộng lớn đang chờ được định nghĩa lại, qua những lăng kính rất riêng.

****

Khoai Lang Thang vòng quanh thế giới và trôi theo cảm xúc

Nhắc đến Khoai Lang Thang, khán giả lập tức nhớ đến nụ cười rạng rỡ, những thước phim chân chất và góc nhìn ấm áp về văn hđóa, con người ở mọi vùng đất anh đi qua. Khối lượng điểm đến trong tầm ngắm của Khoai năm nay đủ sức làm choáng ngợp bất kỳ ai. Đó là Nam Mỹ với thiên nhiên hoang dã tráng lệ, là nước Nga với những cung điện trầm mặc mùa đông, là một nước Úc rộng lớn hay một Trung Quốc đa dạng bản sắc.

Thế nhưng, điểm thú vị nhất của Khoai là anh hoàn toàn không bó hẹp bản thân vào một tọa độ bắt buộc nào. Mục tiêu lớn nhất của anh trong năm 2026 là nối dài những hành trình để tận hưởng trọn vẹn cảm giác lang thang dọc đường. Khoai thừa nhận gu du lịch của mình thay đổi theo nhịp đập tâm lý mỗi ngày. Lúc công việc bộn bề, anh chuộng những góc phố êm đềm, chầm chậm cho nhẹ đầu. Khi tinh thần phơi phới, anh sẵn sàng xách balo lao vào những hành trình mạo hiểm, khám phá những góc khuất cực khổ hơn.

Chuyến đi mở màn năm nay của anh là Trung Quốc, khởi hành ngay cuối tháng ba. Chẳng mưu cầu một mùa lễ hội rực rỡ hay sự kiện đình đám nào, lý do lên đường đơn giản chỉ vì đó là thời điểm trái tim anh vẫy gọi.

"Khoai nói thiệt là Khoai cũng tuỳ lúc lắm, vì cảm xúc của mình thay đổi mỗi ngày. Có lúc công việc áp lực quá thì lại thèm đi những chuyến nhẹ nhàng, chầm chậm. Còn những lúc mọi thứ thuận lợi, tinh thần phơi phới thì mình lại đi mấy chuyến cực khổ, mạo hiểm xíu. Càng đi nhiều Khoai càng thấy thích cảm giác mình lang thang dọc đường nhiều hơn cảm giác mình đi vì một đích đến cụ thể."

Bearbricks: Đi chơi là thực tế, không cần lý do vĩ mô

Hoàng Anh, người đứng sau cái tên Bearbricks, vốn nổi tiếng với những bộ ảnh đậm chất nghệ thuật, sắc lạnh và góc nhìn đường phố không pha lẫn tạp chất. Giữa những kế hoạch hoành tráng của các travel blogger khác, Bearbricks mang đến một luồng gió mới đến mức khiến người ta phải bật cười nhưng lại cực kỳ thuyết phục.

Tọa độ năm 2026 của Bearbricks được chốt hạ gọn gàng vào ba cái tên chính là Hàn Quốc, Hong Kong và Tây Bắc. Lý do xê dịch của anh hoàn toàn vắng bóng những sứ mệnh vĩ mô hay khao khát đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Anh sang Hàn Quốc để nhẩn nha lựa vài chiếc đĩa gốm ưng mắt và ngồi xì xụp một bữa lòng bò. Anh bay đến Hong Kong chỉ để lang thang lưu lại vài khung hình đường phố chật chội rực ánh đèn neon. Mọi quyết định đều phục vụ đúng nhu cầu bản năng, rành mạch, có mục đích rõ ràng và tuyệt đối không khoác lên mình lớp áo từ ngữ hoa mỹ. Thậm chí, anh còn nửa đùa nửa thật rằng nếu tài chính dư dả, một chuyến nghỉ dưỡng xa xỉ tại Maldives cũng nằm trong tầm ngắm để... đi ké gia đình.

"Anh muốn đi Hàn lựa đĩa và ăn lòng bò, đi Hong Kong để chụp ảnh đường phố và đi Maldives tại ba mẹ anh đi nên anh tính đi ké. Cứ đi thôi, mình không phải kiểu sẽ nói cái gì ghê gớm đâu."

Tô Đi Đâu với hành trình giải phẫu mô hình du lịch từ Á sang Âu

Trái ngược với sự ngẫu hứng cảm xúc, Tô Đi Đâu bước vào năm 2026 với một bản đồ di chuyển được tính toán cực kỳ chiến lược. Vốn là người luôn đau đáu với du lịch cộng đồng và những giá trị phát triển bền vững, lịch trình của anh giống như một cuộc dạo chơi mang tính chất học thuật.

Anh bắt đầu năm nay bằng việc đi lại dọc Việt Nam, dồn sự chú ý vào khu vực Tây Nguyên. Với việc 2026 là Năm Du lịch Quốc gia tại Gia Lai, anh muốn hòa mình vào vùng đất đỏ bazan này để quan sát những lễ hội văn hóa cồng chiêng và các sản phẩm du lịch mới mẻ, đồng thời quay lại Ninh Bình hay Mộc Châu để xem các điểm đến này đã thay đổi ra sao.

Tầm nhìn của Tô Đi Đâu còn vươn xa đến bờ Tây nước Mỹ vào giữa năm, khi hàng không mở thêm đường bay thẳng. Anh khao khát tận mắt chứng kiến cách người Mỹ vận hành những đại công viên quốc gia khổng lồ như Yosemite hay Grand Canyon mà vẫn bảo vệ được nhịp thở tự nhiên. Danh sách của anh không thể thiếu Trung Quốc, nơi làm cực kỳ tốt việc phục hồi những cổ trấn hàng trăm năm tuổi như Lệ Giang hay Phượng Hoàng. Toàn bộ hành trình xuyên lục địa này đều phục vụ cho một mục tiêu cốt lõi là học hỏi cách kể câu chuyện di sản, từ đó nhào nặn nên những dự án du lịch cộng đồng mà anh đang ấp ủ tại quê nhà Hà Giang.

"Mình khá quan tâm đến cách họ phát triển các điểm đến du lịch gắn với văn hoá, di sản và cộng đồng địa phương. Mình đi để quan sát và học hỏi các mô hình này, những điều đó có thể giúp em có thêm ý tưởng để phát triển và hoàn thiện các sản phẩm du lịch ở Hà Giang tốt hơn trong thời gian tới."

Lý Thành Cơ mang bản năng tò mò rảo bước khắp các châu lục

Lịch trình của Lý Thành Cơ, tác giả của những quyển sách du lịch truyền cảm hứng mạnh mẽ, luôn giữ được sự bay bổng, lãng mạn và đậm chất tự do. Việc liên tục đóng mộc visa ở các nước xa xôi không làm giảm đi ngọn lửa tò mò trong anh.

Khởi động mùa hè bằng một chuyến lặn ngụp giữa những hòn đảo pha lê tại Philippines, rảo bước sang các đô thị sầm uất của Mỹ vào giữa năm và nung nấu ý định chạm đất châu Phi hoang dã. Không cần một lý do phức tạp đằng sau những đường bay xuyên lục địa này, khao khát của Lý Thành Cơ chỉ đơn thuần là được dùng đôi mắt của chính mình để thu vào trọn vẹn những cảnh sắc mới mẻ của thế giới. Đặc biệt, dù bay xa đến đâu, anh vẫn ghim chặt Hà Giang vào danh sách những nơi nhất định phải đi trong năm nay, giữ trọn vẹn sự say mê cho những cung đường đèo hiểm trở và cao nguyên đá hùng vĩ của quê hương.

"Thật ra cũng không có lý do nhiều đâu, đơn giản là khám phá thôi. Trong năm nay anh nghĩ là sẽ đi thêm châu Phi nữa để khám phá nhiều nước mới hơn. Còn ở Việt Nam, một nơi Cơ rất mong muốn đi trong năm nay là Hà Giang."

Sự trùng hợp thú vị nhất trên bản đồ xê dịch năm nay chính là cú "va" nhau của Lý Thành Cơ và Tô Đi Đâu tại cùng một tọa độ nội địa. Lượn một vòng từ Á sang Âu, đóng mộc visa mỏi tay ở các quốc gia xa xôi, la bàn của cả hai cuối cùng vẫn chốt hạ ở Hà Giang. Tô Đi Đâu dồn sức lên cao nguyên đá để nhào nặn những mô hình du lịch anh vừa "săn" được từ nửa vòng trái đất. Lý Thành Cơ lại xách máy ảnh lên để thu trọn độ gai góc của những cung đường đèo. Không hẹn mà gặp, giữa muôn vàn lựa chọn quốc tế hào nhoáng, sức hút thực sự đôi khi lại nằm gọn trong một vùng đất quen thuộc ngay tại sân nhà.

Chan La Cà “giấu bài” với cuộc viễn chinh vắt ngang Trung Đông

Im ắng nhất nhưng lại tạo ra cảm giác tò mò tột độ chính là Chan La Cà. Gắn liền với những thước phim tài liệu du lịch có chiều sâu văn hóa và góc máy mang đậm tính điện ảnh, anh đang rục rịch chuẩn bị cho một chuyến đi cực lớn, dự kiến bắt đầu chỉ sau vỏn vẹn hai tháng nữa.

Điểm đến lần này của anh trải dài từ Việt Nam xuyên suốt qua khu vực Trung Đông. Đây là một vùng đất đầy tính huyền thoại, rực rỡ những nền văn minh cổ đại nhưng cũng đòi hỏi sự chuẩn bị khổng lồ từ ngân sách, lịch trình cho đến thủ tục xin thị thực phức tạp. Chính vì quy mô di chuyển quá lớn, Chan La Cà quyết định phong tỏa toàn bộ thông tin chi tiết. Mọi thứ được giữ kín tuyệt đối cho đến khi hành trình thực sự bắt đầu, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những lăng kính chân thực và hùng tráng nhất về một vùng đất vẫn còn là ẩn số với phần đông du khách Việt.

"Chia sẻ thiệt lòng là năm nay anh có kế hoạch một chuyến đi lớn rất dài hơi, nhưng vì đang chuẩn bị mọi thứ từ chi phí đến lịch trình nên Chan muốn giữ kín. Chuyến đi dự kiến bắt đầu từ Việt Nam và trải dài qua Trung Đông."

****

Nhìn vào bản đồ di chuyển của năm gương mặt nổi bật này, chúng ta nhận ra sự đa dạng vô tận của khái niệm xê dịch trong năm 2026. Sẽ không có một công thức chung nào cho việc đi đâu, làm gì hay tiêu bao nhiêu tiền.

Hơn bao giờ hết, bức tranh toàn cảnh của ngành du lịch đang bước vào giai đoạn cá nhân hóa. Kỷ nguyên của những chuyến đi chạy đua thành tích, miệt mài sưu tập những tọa độ rập khuôn đã chính thức lùi lại. Từ kế hoạch của những người xê dịch lão luyện, có thể thấy rõ xu hướng của năm nay không còn được định đoạt bởi việc quốc gia nào đang hot hay trào lưu nào đang thịnh hành, mà nằm ở mong muốn trải nghiệm thật sâu sắc của chính người lên đường. Đó là sự thăng hoa của lối du lịch chậm, sẵn sàng xé nhỏ lịch trình, cắt đứt liên lạc hàng tháng trời để chìm đắm trọn vẹn vào một nền văn hóa xa lạ. Hay thú vị hơn, đó là sự lên ngôi của chủ nghĩa tận hưởng, cất bước chỉ để chiều chuộng những nhu cầu cốt lõi nhất của bản thân mà không cần bất kỳ một lớp vỏ bọc hoa mỹ nào. Tấm vé khứ hồi lúc này không chỉ mở ra một chân trời mới, mà còn là công cụ đắc lực để mỗi người tự do viết lên tuyên ngôn sống của riêng mình.

Và quan trọng nhất là sau mỗi chuyến đi, dù là đứng giữa sa mạc Trung Đông rực lửa, rảo bước dưới những tán cây khổng lồ ở đại công viên quốc gia Bắc Mỹ hay đơn giản là xì xụp một bát lòng bò trong ngõ nhỏ Seoul, thứ đọng lại trọn vẹn nhất chính là sự tự do tuyệt đối trong việc lấp đầy và định hình lại thế giới quan của mỗi con người.