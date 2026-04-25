Những buổi dạo phố cuối tuần đang trở thành thói quen của nhiều cô gái hoặc sắp tới dịp nghỉ lễ cùng các chuyến du lịch mùa hè không chỉ để thư giãn mà còn để lưu lại những khoảnh khắc đẹp cho riêng mình. Nhưng không phải ai cũng biết cách pose sao cho vừa tự nhiên vừa lên ảnh có hồn. Những tấm ảnh đứng thẳng cười gượng gạo trước một góc phố đẹp thường khiến bạn tiếc nuối khi xem lại, trong khi chỉ cần thay đổi một chút về tư thế và cách tương tác với khung cảnh, bức ảnh đã có thể chuyển từ "chụp kỷ niệm" sang "chụp để khoe".

Dưới đây là ba nhóm dáng pose dễ áp dụng nhất, đã được nhiều blogger thời trang thử nghiệm và thực sự hiệu quả.

1. Mượn khung cảnh để cơ thể hòa với không gian

Điểm yếu lớn nhất của các kiểu pose truyền thống là cảm giác "đặt người vào khung hình", bạn đứng một chỗ, bối cảnh nằm một chỗ, và cả hai không liên quan đến nhau. Cách khắc phục đơn giản nhất là tìm một yếu tố nào đó trong khung cảnh để tương tác nhẹ: Lan can bờ sông, bức tường gạch cổ của một quán cà phê, cây cột đèn đường, hay thậm chí chỉ là cánh cửa gỗ của một cửa hàng.

Tay bạn có thể chạm nhẹ, cơ thể tựa vào một góc nhỏ, ánh mắt hướng ra xa hoặc nhìn xuống. Cả tư thế cần nhẹ nhàng, không gồng, không ưỡn. Khi cơ thể chạm vào bối cảnh, bức ảnh tự nhiên có chiều sâu, người xem cảm nhận được bạn đang ở trong không gian ấy, chứ không phải đứng tạo dáng trước nó.

Một mẹo nhỏ: Chọn những chi tiết có kết cấu đẹp để chạm vào như gỗ, đá, kim loại cũ. Vật liệu có chất sẽ làm tay bạn trở thành một phần của bố cục, không đơn thuần là điểm tựa.

2. Chụp động những cử chỉ thường ngày đẹp hơn bạn nghĩ

Một trong những bí quyết của các bức ảnh citywalk khi đi du lịch đẹp nhất trên mạng xã hội là chúng không phải ảnh tạo dáng, chúng là khoảnh khắc được bắt kịp. Đi bộ trên vỉa hè, cầm ly cà phê vừa mua, mở cuốn sách ra xem bìa, giơ ô lên vì trời vừa lất phất mưa,... đây đều là những cử chỉ có sẵn trong ngày đi chơi của bạn, chỉ cần người đi cùng bấm máy đúng lúc.

Để có ảnh động đẹp, hãy bước đi thật sự thay vì dừng lại làm động tác giả. Bước thứ hai, thứ ba của một chuỗi đi bộ thường là bước đẹp nhất khi cơ thể đã vào nhịp và tay chân vung tự nhiên. Nếu đang cầm ly cà phê, hãy uống một ngụm thật chứ đừng chỉ giả vờ đưa lên môi. Não ghi nhận sự khác biệt giữa hành động thật và hành động giả, và ống kính cũng vậy.

Để dễ bắt khoảnh khắc, hãy bảo người chụp đặt chế độ chụp liên tiếp, rồi chọn ra bức đẹp nhất trong chuỗi. Nhờ vậy bạn không cần "diễn" mà chỉ cần sống tự nhiên trong 5-10 giây.

3. Đa dạng tư thế đứng, ngồi, quay đầu, ngửa mặt

Lỗi phổ biến thứ ba là chụp cả buổi chỉ với một dáng đứng. Hãy chủ động đổi tư thế giữa các khung hình: Đứng một lúc rồi ngồi xuống bậc thềm, đi ngang qua khung cảnh rồi dừng lại nhìn về phía sau, ngửa mặt lên nhìn mái hiên cao, cúi xuống xem một chi tiết trên mặt đất.

Phụ kiện cũng là công cụ mạnh để đổi dáng: Một ly cà phê giữ trong lòng bàn tay, một chiếc ô cầm ngang vai, một cuốn sách kẹp dưới cánh tay, một chiếc túi vải vắt hờ. Những món đồ này không chỉ lấp đầy tay bạn (giúp bạn không biết để tay đâu), mà còn tạo thêm layer cho bức ảnh lớp màu, lớp chất liệu, lớp câu chuyện.

Đặc biệt hiệu quả là dáng quay đầu nhìn lại. Khi bạn đang đi về phía trước rồi đột nhiên quay đầu, tóc bay tự nhiên, ánh mắt sinh động, vai mở ra tạo đường chéo đẹp trong khung hình, đây là một trong những pose lên ảnh đẹp nhất mà không cần tập luyện.

Vài lưu ý cuối để ảnh citywalk thật sự có chất riêng

- Chụp vào giờ vàng, khoảng 1-2 tiếng trước khi mặt trời lặn. Ánh sáng lúc này mềm, ấm, làm da đẹp tự nhiên và tạo bóng dài trên đường phố, giúp bức ảnh có chiều sâu điện ảnh.

- Chọn trang phục có tông màu hài hòa với khu vực sẽ chụp. Phố cổ hợp với tông nâu, be, rêu; khu hiện đại hợp với trắng, đen, xám lạnh; bờ sông hay công viên hợp với những gam màu pastel.

- Và quan trọng nhất: Đừng để việc chụp ảnh biến buổi đi chơi thành nhiệm vụ. Những bức ảnh đẹp nhất thường xuất hiện khi bạn thực sự đang tận hưởng con phố, chứ không phải đang gồng mình tạo dáng trên đó.