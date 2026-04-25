Cận cảnh vẻ đẹp hang sơ của các hang động bí ẩn mới được phát hiện ở Quảng Trị
Trong chuyến khảo sát kéo dài 3 tuần (từ ngày 21/3 đến 11/4) vừa qua, các chuyên gia hang động Anh-Việt phát hiện 26 hang động mới và phần mở rộng của 3 hang cũ tại Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Trị), với tổng chiều dài đo vẽ đạt 13.643 mét.
Theo Ban quản lý Vườn, kết quả khảo sát lần này bổ sung quan trọng vào cơ sở dữ liệu hang động của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Đồng thời tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo và hệ thống karst của khu vực.
"Các phát hiện mới không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn mở ra nhiều tiềm năng trong bảo tồn, nghiên cứu và phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao giá trị và vị thế của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trong thời gian tới...", Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nhận định.
Được biết, trong số 26 hang động ngầm mới được phát hiện ở Phong Nha-Kẻ Bàng, có nhiều hang quy mô lớn, giá trị khoa học cao được ghi nhận như hang Thiên Cung; Má Dơm; hang Chả Nghéo; Mò Rọo, Chạc Đen; hang Nước Lặn…
Trong số hang động kể trên, hang Chả Nghéo khá đặc biệt vì có thác nước khá hiếm gặp. Hang dài 583 m, sâu 316 m và cao 751 m. Các chuyên gia nhận định, đây là hang có cửa dạng giếng đứng sâu, cấu trúc phức tạp và chưa phù hợp để phát triển du lịch. Thác nước trong hang Chả Nghéo được bắt nguồn từ các con suối chảy theo các rạch nước rồi đổ vào trong hang. Từ cửa hang sẽ đu dây khoảng 90 m, sau đó một đoạn sẽ tiếp tục xuống thêm khoảng 30-45 m nên bước đầu rất khó để tiếp cận hang.
"Chúng tôi phải mất một ngày rưỡi mới tiếp cận được cửa hang. Theo tôi, đây là hang động khó mà chúng tôi từng khảo sát trong suốt hơn 36 năm qua. Hang gần như dựng đứng, có thác nước chảy vào trong hang và nguy cơ cao ngập lụt. Hiện chúng tôi chưa khảo sát sâu trong hang và sẽ tiếp tục trong tương lai gần”, Howard Limbert - Trưởng nhóm thám hiểm hang động Anh - Việt, thành viên Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh
Trong khi đó, hang Nước Lặn được phát hiện chạy qua 2 xã Tân Thành và xã Tuyên lâm, tỉnh Quảng Trị với chiều dài 2.721m. Tại thời điểm khảo sát hang Nước Lặn đang khô nhưng theo các chuyên gia hang có thể xuất hiện dòng chảy theo mùa.
Hang Thiên Cung được phát hiện dài 4.206m, nằm trong khu vực thung lũng Sinh Tồn thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Việc phát hiện cửa hang Thiên Cung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định là tuyến dòng chảy cổ của sông Hang Tối. Hang có quy mô lớn, nhiều thạch nhũ, phát triển gần song song với hệ thống Hang Tối và có mối liên kết thủy văn với sông Chày.
Hang Chạc Đen được phát hiện ở khu vực đường 20 thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Đây là hang giếng đứng sâu khoảng 20m, dẫn xuống hành lang lớn, có khả năng là nhánh cao của hệ thống hang sông Phong Nha, tiềm năng phát triển dài trong tương lai.
Hang Mò Roọ được phát hiện tại khu vực xã Kim Phú, nằm phía sau hang Rục Mòn. Theo các chuyên gia, hang Mò Roọ là hang xuyên dài khoảng 500 m, có hệ thống suối ngầm và cảnh quan đẹp, thuận lợi cho tiếp cận và tổ chức khai thác du lịch mạo hiểm.
Hang Má Dơm được phát hiện mới ở xã Kim Điền dài 1.257 m. Bên trong hang có hệ thống sông ngầm hoang sơ và còn rất nhiều bí ẩn.
Theo ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, trải qua hơn 30 năm khảo sát và nghiên cứu trên khu vực núi đá vôi Phong Nha-Kẻ Bàng, các nhà thám hiểm không ngừng khám phá, mở rộng hiểu biết về hệ thống hang động nơi đây. Tổng số hang động được ghi nhận đến nay là hơn 472 hang, với tổng chiều dài trên 254 km, đưa Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trở thành một trong những vùng karst có hệ thống hang động phong phú và độc đáo nhất thế giới.