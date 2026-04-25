Trong số hang động kể trên, hang Chả Nghéo khá đặc biệt vì có thác nước khá hiếm gặp. Hang dài 583 m, sâu 316 m và cao 751 m. Các chuyên gia nhận định, đây là hang có cửa dạng giếng đứng sâu, cấu trúc phức tạp và chưa phù hợp để phát triển du lịch. Thác nước trong hang Chả Nghéo được bắt nguồn từ các con suối chảy theo các rạch nước rồi đổ vào trong hang. Từ cửa hang sẽ đu dây khoảng 90 m, sau đó một đoạn sẽ tiếp tục xuống thêm khoảng 30-45 m nên bước đầu rất khó để tiếp cận hang.