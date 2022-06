Lễ hội “Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022” bùng nổ với chuỗi Carnival đường phố sôi động

Diễn ra trong khung giờ 19h30-21h00 các ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần, từ 25/6 – 24/7, Carnival đường phố Sun Fest là lễ hội nằm trong chuỗi sự kiện "Take me to the Sun" tại Đà Nẵng, trong khuôn khổ Lễ hội "Tận hưởng Mùa hè Đà Nẵng 2022" do Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức.

Quy tụ 10 xe diễu hành trang hoàng lộng lẫy cùng gần 160 vũ công, trong đó có 76 vũ công và nghệ sỹ quốc tế đến từ các quốc gia như Nga, Ukraine, Belarus, Uberkistan, Columbia, Brazil, Argentina, Cuba. Carnival đường phố Sun Fest năm nay hứa hẹn đem đến cho du khách tới Đà Nẵng một tháng hè tưng bừng, rực rỡ và sôi động trên những nẻo đường khám phá Đà Nẵng về đêm.

Xe diễu hành mô phỏng Thác Thần Mặt trời

Với chủ đề biểu tượng du lịch Việt Nam, mỗi xe diễu hành là một tác phẩm nghệ thuật được thiết kế, trang hoàng công phu, biểu trưng cho những vùng đất mà Sun Group đã đặt chân tới.

Dẫn đầu đoàn xe diễu hành sẽ là xe mô hình Cầu Rồng Đà Nẵng, tôn vinh một biểu tượng du lịch của thành phố bên sông Hàn. Tiếp theo, những thương hiệu và hình ảnh quen thuộc của du lịch Đà Nẵng lần lượt xuất hiện trên các xe diễu hành mang chủ đề Thế giới đại dương, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Sun Wheel Đà Nẵng…

Đặc biệt, du khách cũng sẽ được chiêm ngưỡng những xe diễu hành mô phỏng các sản phẩm du lịch mới mẻ, độc đáo của Đà Nẵng như Cổng Thời gian, Thác Thần Mặt trời tại Sun World Ba Na Hills…, những biểu tượng thể hiện tinh thần đổi mới, nỗ lực đa dạng sản phẩm không ngừng của du lịch Đà Nẵng.

Một tinh thần kết nối, lan toả hình ảnh của những miền đất biểu tượng du lịch Việt Nam cũng sẽ được thể hiện trong Lễ hội Carnival đường phố Sun Fest tại Đà Nẵng, khi du khách được chiêm ngưỡng nhiều công trình biểu tượng du lịch nổi tiếng đến từ các địa phương khác như xe mô hình Đỉnh Fansipan ở Sa Pa cùng những vũ công trong trang phục dân tộc vùng cao, xe mô hình khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh và Cầu Koi của Quảng Ninh hay "siêu phẩm" Cầu Hôn và công trình Tòa nhà Cánh Buồm sắp ra mắt tại Phú Quốc.

Khuấy động đường phố Đà Nẵng cùng dàn xe mô hình rực rỡ sẽ là dàn vũ công cùng những vũ điệu nóng bỏng. Âm nhạc rộn rã, sôi động, những vũ công rạng ngời trong các trang phục lộng lẫy đặc trưng của Carnival đường phố, những vũ điệu nóng bỏng, những màn múa trống, trượt patin điêu luyện... lôi cuốn bước chân người dân và du khách cùng xuống phố, hòa mình trong không gian sôi động của Carnival.

Theo lịch trình, đoàn diễu hành Carnival đường phố Sun Fest sẽ xuất phát từ cầu Trần Thị Lý đến Công viên phía Nam bờ Tây Cầu Rồng, và quy tụ tại sân khấu chính tại khu vực Quảng trường Bạch Đằng.

Tại mỗi điểm dừng, khán giả đường phố sẽ có cơ hội được xem các vũ công múa lửa, trình diễn trống malambo hay thể hiện tài nghệ trượt patin đẳng cấp cùng nhiều màn biểu diễn hấp dẫn khác. Với nhiều du khách, chỉ việc được nhún nhảy theo những giai điệu cuồng nhiệt của Carnival đường phố và những điệu lắc hông đầy khêu gợi của các vũ công cũng đã đủ làm nên những đêm hè rực rỡ ở Đà Nẵng đáng sống.

Nhưng Đà Nẵng hè này không chỉ có Carnival đường phố. Một đại tiệc mùa hè đã được thành phố này sắp đặt, để chiêu đãi du khách trong suốt 3 tháng hè, với chuỗi lễ hội, sự kiện quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay, trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Mùa hè Đà Nẵng 2022 diễn ra từ 11/6 đến 15/8.

Ngay khi Carnival đường phố Sun Fest vẫn đang thắp lửa rực rỡ trên các con phố cuối tuần, tối ngày 9/7, Đại nhạc hội "Take me to the Sun" tại Công viên Châu Á - Asia Park sẽ chiêu đãi khán giả một đại tiệc âm nhạc hoành tráng với 5 dòng nhạc gồm dân gian đương đại, EDM, Pop, Rock và Hiphop, qua sự thể hiện nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Riêng trong tối 9/7, đêm Carnival đường phố Sun Fest sẽ không diễn ra để du khách và người dân Đà Nẵng có những giây phút tận hưởng trọn vẹn đại nhạc hội. Cùng với đó, màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục thắp sáng bầu trời đêm Đà Nẵng từ vòng quay Sun Wheel của Công viên Châu Á hứa hẹn sẽ đưa du khách qua từng cung bậc cảm xúc ấn tượng trong mùa hè này.

Tối 13/8, Sun Group tiếp tục mang tới Đà Nẵng Lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế "Danang Electronic Carnival" tại Công viên châu Á - Asia Park. Với sự góp mặt của dàn DJ đình đám quốc tế và Việt Nam, "Danang Electronic Carnival" sẽ là điểm nhấn đẳng cấp quốc tế, thổi bừng sức sống du lịch của thành phố biển miền Trung.

Nối dài những trải nghiệm mùa hè bất tận ở thành phố sông Hàn, các điểm vui chơi giải trí nổi tiếng của Đà Nẵng cũng tung hàng loạt sản phẩm, sự kiện độc đáo.

Công viên châu Á – Asia Park ra mắt show "Vũ điệu Chim Trời" từ ngày 25/06/2022 vào hai khung giờ 15h45 và 17h15 hàng ngày tại sân khấu Marina, đem đến cho du khách những tiết mục trình diễn ngoạn mục đến từ các loài chim quý hiếm như chim Diều Harris, Đại Bàng Ưng, Diều Lửa, Vẹt sắc màu… Và không chỉ thưởng lãm vũ điệu của các loài chim quý, du khách sẽ còn được chụp hình với các "vũ công có cánh" mỗi cuối show.

Show diễn nghệ thuật "Trận chiến tại Vương quốc Mặt trăng"

Còn tại Sun World Ba Na Hills, hàng loạt sản phẩm mới và show diễn đẳng cấp ra mắt. Cổng Thời Gian huyền bí, Lâu đài Mặt Trăng cổ tích, Thác Thần Mặt Trời lộng lẫy, show nghệ thuật "Trận chiến tại Vương quốc Mặt trăng" cuốn hút đến từng giây… Sun World Ba Na Hills hè 2022 đang khiến du khách chỉ muốn được phiêu du mãi ở xứ sở diệu kỳ này.

Carnival đường phố Sun Fest và chuỗi sự kiện trong Lễ hội "Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2022" sẽ biến thành phố Đà Nẵng trở thành một Brazil của Châu Á với những vũ điệu và sắc màu. Đà Nẵng hè này đang dần lấy lại sức hút và ngôi vương trong ngành du lịch tại Việt Nam vốn có của mình.

