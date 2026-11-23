Winter Wonderland năm nay mang đến những màn trình diễn ánh sáng theo chủ đề tại ba khu vực biểu tượng

Tại Central, Statue Square Garden sẽ biến thành một nhà ga xe lửa hơi nước mang phong cách châu Âu cổ điển, với chiều dài 12 mét. Điểm nhấn nổi bật tại đây là cây thông Giáng sinh ngoài trời cao 22 mét – cây thông cao nhất từ trước đến nay do HKTB thực hiện. Mỗi buổi tối, bắt đầu từ 19:00, chương trình trình chiếu ánh sáng tương tác mới gồm tám phân đoạn sẽ thắp sáng mặt tiền của các tòa nhà biểu tượng xung quanh quảng trường.

Tại Tsim Sha Tsui, không khí lễ hội sẽ bừng sáng dọc khu vực ven Cảng Victoria với các màn trình diễn ánh sáng theo chủ đề. Tháp Đồng hồ Tsim Sha Tsui và Bảo tàng Văn hóa Hồng Kông sẽ trở thành sân khấu của "The Stars of Christmas Concert", kết hợp hiệu ứng ánh sáng sống động cùng những giai điệu pop-dance sôi động và nhạc jazz swing. Gần đó, mặt tiền Bảo tàng Nghệ thuật Hồng Kông và Bảo tàng Không gian Hồng Kông cũng sẽ trình chiếu "Northern Lights", phủ lên khu vực ven cảng những hiệu ứng cực quang huyền ảo, hòa quyện cùng hơn 7.000 quả cầu ánh sáng lung linh.

Tại Causeway Bay, qua sự hợp tác cùng Hysan, khu vực Lee Gardens sẽ được biến hóa thành "Elf Village" (Làng Yêu Tinh) đầy màu sắc, lấy cảm hứng từ ông già Noel và sáu chú yêu tinh đáng yêu. Những câu chuyện được kể bằng công nghệ trình chiếu mapping sẽ xuất hiện dọc Đường Lan Fong và Pak Sha. Trong khi đó, Đại lộ Hysan sẽ là nơi diễn ra "Elves' Night Out" (Đêm hội của các Yêu Tinh) – một quầy bar ngoài trời hoàn toàn mới với chiều dài 40 mét, phục vụ các loại thức uống đặc trưng. Du khách cũng có thể tham gia các tour khám phá có hướng dẫn viên và trải nghiệm văn hóa tại các cửa hàng nằm trên tầng lầu ở Causeway Bay.

Lễ hội Mùa đông Hồng Kông sẽ khép lại bằng màn trình diễn pháo hoa đếm ngược chào năm mới hoành tráng, với chủ đề tôn vinh kỷ niệm 30 năm thành lập Đặc khu Hành chính Hồng Kông (HKSAR).

Chủ tịch HKTB, Tiến sĩ Peter Lam, chia sẻ: "Trong nhiều năm qua, Lễ hội Mùa đông Hồng Kông WinterFest đã mang đến không khí lễ hội rộn ràng cho người dân địa phương và du khách. Tiếp nối thành công từ chương trình hợp tác với Hongkong Land tại Central vào năm ngoái, năm nay chúng tôi tiếp tục mở rộng Winter Wonderland đến hai khu vực mới là Tsim Sha Tsui, với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Prudential Hong Kong, và Causeway Bay, thông qua sự hợp tác cùng Hysan. Cùng với hàng loạt ưu đãi và hoạt động diễn ra trên khắp thành phố, những điểm đến nổi bật này sẽ mang đến thêm nhiều trải nghiệm hấp dẫn, khuyến khích du khách dành nhiều thời gian hơn để khám phá Hồng Kông mùa đông này."

Tháng hội tụ tinh hoa ẩm thực

Song hành cùng những màn trình diễn ánh sáng mùa đông rực rỡ, Tháng Ẩm thực Hồng Kông sẽ là điểm nhấn ẩm thực xuyên suốt tháng 11. Với sự tham gia của hơn 400 nhà hàng thuộc năm chủ đề được tuyển chọn, chương trình còn mang đến hơn 250 đặc quyền ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ "Gourmet Month Privilege Card".

Văn hóa ẩm thực và nhịp sống giải trí sôi động về đêm

"Hong Kong Late-Night Dining Guide" (Cẩm nang Ẩm thực Đêm Hồng Kông) sẽ giới thiệu hơn 100 nhà hàng và quán ăn phục vụ thực khách sau 21:00, từ các quán ăn đường phố dai pai dong đặc trưng của Hồng Kông đến những quán lẩu và quán ăn mở cửa khuya, đi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.