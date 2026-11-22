Chưa đầy 24 giờ sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người tìm ra nhân vật trong đoạn clip chính là bà Đặng Thanh Hằng - một nữ doanh nhân có tiếng đất Hà Thành. Song, có lẽ ít ai biết, phía sau hình ảnh đời thường đang được cộng đồng mạng quan tâm, bà Đặng Thanh Hằng còn là người sáng lập phòng khám Thanh Hằng Beauty Medi, thương hiệu thẩm mỹ gắn liền với tên tuổi và quan điểm làm đẹp của mình.

Nhan sắc tuổi 60 của bà Đặng Thanh Hằng qua những khoảnh khắc đời thường, rất đỗi bình dị nhưng vẫn toát lên sức hút riêng bất ngờ trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. (Ảnh: Đặng Thanh Hằng)

Từ cửa hiệu mỹ phẩm tại chợ Hôm đến hành trình kinh doanh hơn 30 năm

Không xuất hiện quá nhiều trước truyền thông với vai trò một doanh nhân trong ngành làm đẹp, bà Đặng Thanh Hằng được biết đến nhiều hơn qua hình ảnh một người phụ nữ trung niên sở hữu phong cách thanh lịch, chỉn chu và luôn quan tâm đến ngoại hình.

Song, theo tìm hiểu, câu chuyện kinh doanh của nữ doanh nhân bắt đầu từ đầu thập niên 1990, khi bà mở một cửa hiệu mỹ phẩm tại chợ Hôm (Đức Viên), Hà Nội. Đây là thời điểm thị trường mỹ phẩm và dịch vụ làm đẹp trong nước chưa phát triển đa dạng như hiện nay.

Từ việc kinh doanh mỹ phẩm, bà từng bước mở rộng hoạt động sang những lĩnh vực khác. Năm 1997, hệ thống Ảnh viện HongKong và áo cưới Thanh Hằng Jessian ra đời, đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình kinh doanh của nữ doanh nhân.

Nếu kinh doanh mỹ phẩm giúp bà tiếp cận nhu cầu chăm sóc sắc đẹp hằng ngày, thì lĩnh vực ảnh viện và áo cưới lại mở ra hướng khai thác khác: làm đẹp gắn với hình ảnh, phong cách và những dấu mốc quan trọng trong cuộc sống của khách hàng.

Sau nhiều năm hoạt động và tích lũy kinh nghiệm, năm 2010, bà Đặng Thanh Hằng tiếp tục phát triển sang lĩnh vực làm đẹp chuyên sâu với sự ra đời của Thanh Hằng Beauty Medi. Đây cũng là dấu mốc đưa tên tuổi nữ doanh nhân gắn với một thương hiệu hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và thẩm mỹ.

Bà Đặng Thanh Hằng tại lễ công bố và vinh danh doanh nghiệp văn hoá, uy tín năm 2026. (Ảnh: Đặng Thanh Hằng)

Thanh Hằng Beauty Medi: Bước chuyển mình từ kinh doanh mỹ phẩm sang làm đẹp chuyên sâu, cao cấp

Sự ra đời của Thanh Hằng Beauty Medi năm 2010 cho thấy bước chuyển đáng chú ý trong hành trình kinh doanh của bà Đặng Thanh Hằng. Từ hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, bà Hằng hướng đến mô hình hoạt động đòi hỏi sự kết hợp giữa chuyên môn, công nghệ và đội ngũ nhân sự.

Đây cũng là thời điểm thị trường thẩm mỹ bắt đầu có nhiều thay đổi, khi nhu cầu chăm sóc ngoại hình không còn giới hạn ở các dịch vụ cơ bản. Khách hàng ngày càng quan tâm đến những phương pháp chuyên sâu, các công nghệ mới và giải pháp phù hợp với tình trạng riêng của mỗi người.

Với một thương hiệu hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, bài toán không chỉ nằm ở việc cập nhật dịch vụ mà còn là xây dựng đội ngũ bác sĩ, chuyên gia và quy trình vận hành đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

Trong quá trình phát triển, bà Đặng Thanh Hằng định hướng kết hợp giữa đội ngũ chuyên môn, công nghệ thẩm mỹ và trải nghiệm khách hàng. Việc tư vấn, đánh giá tình trạng và lựa chọn phương pháp phù hợp cũng là những yếu tố cần được chú trọng, thay vì áp dụng một công thức làm đẹp chung cho tất cả mọi người.

Hơn 30 năm gắn bó với ngành làm đẹp, bà Đặng Thanh Hằng luôn dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực mình theo đuổi. (Ảnh: Đặng Thanh Hằng)

Quan điểm làm đẹp của nữ doanh nhân U60: Tôn trọng nét độc bản, không tạo ra những phiên bản giống nhau

Một trong những đặc điểm nổi bật trong cách bà Đặng Thanh Hằng nhìn nhận về ngành làm đẹp là quan điểm không nên biến mọi người thành những phiên bản giống nhau.

Theo nữ doanh nhân, mỗi người có những đặc điểm ngoại hình, độ tuổi và nhu cầu riêng. Vì vậy, làm đẹp không nên chỉ chạy theo một chuẩn mực hay xu hướng nhất thời, mà cần hướng đến việc phát huy những nét đẹp vốn có của từng người.

Quan điểm này cũng phần nào phản ánh cách bà định hướng thương hiệu Thanh Hằng Beauty Medi. Thay vì xem làm đẹp là cuộc chạy đua để thay đổi diện mạo, thương hiệu, bà Đặng Thanh Hằng hướng đến việc tìm kiếm giải pháp phù hợp với từng khách hàng, dựa trên tình trạng thực tế và nhu cầu cá nhân.

Ở góc độ kinh doanh, đây cũng là một bài toán không đơn giản. Khi thị trường thẩm mỹ ngày càng cạnh tranh, các xu hướng làm đẹp liên tục thay đổi, việc giữ được định hướng riêng đòi hỏi người đứng đầu phải có khả năng cập nhật kiến thức, đồng thời đủ tỉnh táo để lựa chọn những gì phù hợp với chiến lược dài hạn.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Đặng Thanh Hằng cho biết: "Con người có thể lão hóa ở ngoại hình, nhưng không được lão hóa trong suy nghĩ". Câu nói này phần nào thể hiện tư duy mà bà theo đuổi trong công việc cũng như cuộc sống: luôn cầu tiến, cầu thị, ham học hỏi và sẵn sàng tiếp nhận những điều mới.

Đối với một người đã có nhiều năm hoạt động trong ngành làm đẹp, việc duy trì tinh thần học hỏi cũng là cách để không bị tụt lại trước sự thay đổi của thị trường. Những công nghệ mới, phương pháp mới và nhu cầu ngày càng khác biệt của khách hàng đặt ra yêu cầu phải liên tục cập nhật.

Hiện, Thanh Hằng Beauty Medi là 1 trong những thương hiệu lâu đời gần 20 năm trong ngành làm đẹp, nổi bật với các nhóm dịch vụ thẩm mỹ: Cắt mí, trẻ hóa da công nghệ cao... đáp ứng mọi nhu cầu làm đẹp của khách hàng.

Nhìn lại hành trình từ cửa hiệu mỹ phẩm tại chợ Hôm đầu thập niên 1990 đến Thanh Hằng Beauty Medi năm 2010, có thể thấy lĩnh vực làm đẹp đã gắn bó với bà Đặng Thanh Hằng qua nhiều giai đoạn và mô hình kinh doanh khác nhau.

Với nữ doanh nhân, có lẽ điều đáng chú ý không chỉ là việc duy trì một thương hiệu qua nhiều năm, mà còn là khả năng thay đổi tư duy và thích ứng với những chuyển động của ngành. Bởi trong một lĩnh vực không ngừng đổi mới như thẩm mỹ, kinh nghiệm là lợi thế, nhưng tinh thần học hỏi và khả năng cập nhật mới là yếu tố giúp một người tiếp tục đi đường dài.

Thanh Hằng Beauty Medi – Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Thanh Hang Beauty Medi trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Trường Giang

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