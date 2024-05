Lễ hội bánh mì ở TP HCM có gì đặc biệt để đón 100.000 lượt khách?

Ngày 11-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, cho biết Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần 2 năm 2024 đang hoàn tất những khâu cuối cùng để chuẩn bị đón khách, với những nét độc đáo, riêng có.



Theo bà Khánh, đầu tháng 3-2024, chuyên trang ẩm thực Taste Atlas đã đăng bài viết về tốp "100 sandwiches in the world". Trong đó, bánh mì Việt Nam xếp vị trí số 1. Taste Atlas còn gợi ý một số cửa hàng bánh mì nổi tiếng để thực khách đến trải nghiệm.

CNN từng xếp bánh mì Việt Nam là "loại sandwich ngon nhất thế giới". Traveller, trang du lịch uy tín của Úc, cũng từng xếp bánh mì Việt vào trong tốp 10 món sandwich hấp dẫn nhất hành tinh...

Lễ hội Bánh mì Việt Nam năm nay dự kiến đón 100.000 lượt khách. Trong ảnh: Công diễn 150 món ăn đi kèm với bánh mì tại lễ hội lần 1 năm 2023

"Lễ hội bánh mì là sản phẩm văn hóa du lịch và là một sự kiện để các đầu bếp, nghệ nhân, thợ làm bánh mì thỏa sức sáng tạo… Cách chế biến mới lạ, độc đáo sẽ tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ cho chiếc bánh mì Việt Nam. Sự kiện này cũng được UBND TP HCM xác định là một trong những lễ hội lớn được tổ chức hằng năm" - bà Khánh thông tin.

Lễ hội Bánh mì Việt Nam lần thứ 2 diễn ra từ ngày 17 đến 19-5 tại Công viên Lê Văn Tám, quận 1, TP HCM. Năm nay, lễ hội dự kiến đón 100.000 lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Lễ hội này có gì đặc biệt để thu hút lượng khách lớn như vậy?

Hơn 100 gian hàng tại lễ hội là những thương hiệu nổi tiếng trên 50 năm, các đơn vị nhà hàng phục vụ món ăn kèm bánh mì, tiệm bánh mì, các đơn vị cung cấp nguyên liệu gia vị, thiết bị phục vụ công nghệ làm bánh mì. Lễ hội năm nay sẽ có không gian trải nghiệm quy trình làm bánh mì và thưởng thức món này. Sẽ có một chiếc bánh mì khổng lồ trưng bày 150 món ăn đi kèm...

Bánh mì Việt Nam đã được ghi vào tự điển Oxford 13 năm. Món ăn này không ngừng được phát triển ngày càng phong phú, hấp dẫn.

Vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những yếu tố thu hút sự quan tâm của du khách. Bà Nguyễn Thị Khánh cho hay an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các sản phẩm làm từ bánh mì được đặt lên hàng đầu. Ban tổ chức cũng phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP HCM để có sự giám sát chặt chẽ, bảo đảm chất lượng tốt nhất. Năm ngoái, lễ hội từng bị phản ánh có một số gian hàng bán sản phẩm xiên que, cá viên chiên… nên năm nay, ban tổ chức cho biết sẽ làm rất nghiêm và "nói không với xiên que".

Những con vật ngộ nghĩnh được tạo từ bánh mì trong không gian vườn cổ tích cùng các trò chơi dân gian phục vụ thiếu nhi đến tham quan và trải nghiệm tại lễ hội

Rất đông khách trong nước và quốc tế tới trải nghiệm và thưởng thức bánh mì tại lễ hội lần đầu năm 2023

Các món ăn thể hiện sự đa dạng được chế biến từ sản vật đặc trưng của nhiều địa phương trên cả nước, từ đó đã làm nên món bánh mì Việt Nam ngon khác biệt.