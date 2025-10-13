Gặp drama, xin lỗi, im lặng trên mạng xã hội - không hẹn mà gặp cả Lê Hà Trúc và Thạch Trang lại bất ngờ xuất comeback MXH gần như cùng thời điểm. Động thái của họ lại trở thành tâm điểm bàn tán, với hàng loạt bình luận trái chiều từ cư dân mạng.

Lê Hà Trúc phải xoá story liên quan đến brand

Sau hơn 2 tháng kể từ ồn ào liên quan đến cách xây dựng hình tượng, cách cư xử,... Lê Hà Trúc trở lại trên MXH bằng bài đăng và loạt story chia sẻ cuộc sống. Đó chủ yếu là các hoạt động thường nhật của cô như đi du lịch, nấu ăn, chia sẻ các loại sản phẩm làm đẹp và thời trang,... những khung hình vốn là “signature” của cô.

Những hình ảnh mới của Hà Trúc

Nhìn thoáng qua, mọi thứ có vẻ như rất bình thường với một influencer từng nổi tiếng, theo đuổi phong cách chỉn chu như cô. Thế nhưng với công chúng, "cách thể hiện này" của Lê Hà Trúc lại tiếp tục "châm ngòi" tranh cãi.

Nhiều người cho rằng Hà Trúc comeback là dễ hiểu, song, Hà Trúc đăng story liên quan đến brand ngay sau khi trở lại là... chưa tinh tế. Một số cư dân mạng thậm chí nhắn tin thẳng cho các thương hiệu được cô tag tên trong story cảm ơn để bày tỏ ý kiến.

Cư dân mạng tag tên loạt brand xuất hiện trong story của Hà Trúc

Trong tin nhắn hồi đáp netizen, phía brand phản hồi rằng “không có hoạt động truyền thông chính thức cùng Hà Trúc”. Sau đó story tag tên brand cũng không còn trên tài khoản của Hà Trúc.

Lê Hà Trúc không đưa ra bất cứ phản hồi nào về những ồn ào mới.

Tuy nhiên, người theo dõi lùm xùm này cũng bắt đầu "chia phe". Bên cạnh những ý kiến tấn công, nhiều câu hỏi được đặt ra rằng netizen có đang vượt quá giới hạn khi liên tục tấn công Hà Trúc bỏ mặc chuyện cô đã đưa ra một lời xin lỗi đầy chân thành và hứa "nghiêm túc soi chiếu"? Việc Hà Trúc trở lại với MXH, tag tên brand cũng là dễ hiểu vì cô vốn là 1 KOL có mối quan hệ rộng, và đó như một cách để cô trở lại công việc.

Việc tấn công Hà Trúc và không cho cô cơ hội để chứng minh lời hứa của mình, có quá đáng?

Thạch Trang tiếp tục bị la ó vì mất niềm tin

Cùng thời điểm, Thạch Trang - nàng thơ du học Đức cũng tái xuất sau hơn 3 tháng, kể từ lần xin lỗi thứ 3. Tối 12/10, trên kênh YouTube có 562k người đăng ký, Thạch Trang đăng clip với tiêu đề “Life goes on” dài 16p26s.

Tại đây, Thạch Trang cho biết lẽ ra video mình đăng là lên tiếng với các comment, tin nhắn nhưng sau khi làm xong thì cô “nhận ra đây không phải là kiểu video mà mình muốn làm”. Vì vậy nữ YouTuber chia sẻ về hành trình vượt qua những ngày khó khăn và tìm lại sự bình yên. Nội dung nhẹ nhàng, màu sắc ấm áp, đúng chất “nàng thơ” nhưng phản ứng của khán giả lại không mấy tích cực.

Thạch Trang cho biết video này được quay trong nhiều ngày

Nhiều người cho rằng video này như đánh vào cảm xúc quá sớm, khi những khúc mắc cũ chưa được giải quyết. Một bộ phận netizen cho rằng, thay vì gửi đi thông điệp chữa lành, điều công chúng cần trước hết là một sự thừa nhận hoặc lên tiếng rõ ràng về những điều họ vẫn thắc mắc.

Mặt khác, netizen cũng soi từng đoạn tin nhắn Thạch Trang đưa vào đoạn đầu clip để chứng minh Thạch Trang "chỉ đang cố lấp đi cái sai", "không chân thành", "không có giá trị thật"... Vì thế, cộng đồng mạng không muốn tiếp tục đón nhận những thông điệp tiếp theo từ phía cô vì cho rằng nó không đáng tin.

Hệ quả là phần bình luận bên dưới clip nhanh chóng trở thành nơi tranh luận, với nhiều ý kiến trái chiều đồng thời bày tỏ sự thất vọng về cách trở lại của Thạch Trang:

- Life goes on nhưng mình ít nhất cũng phải để cho quá khứ một lời xin lỗi tử tế chứ nhỉ? Không thể tin được là chị lại comeback theo kiểu này.

- Xem video cảm giác như quay lại với người yêu cũ từng làm mình buồn vậy. Vẫn còn rất thương nhưng mà trong lòng không còn sự chân thành dành cho họ nữa chỉ còn cảm giác nghi ngờ và đề phòng. Thật sự buồn, không còn biết đâu là sự thật đâu là giả dối nữa .

- Video đẹp, chỉ tiếc là niềm tin thì không còn.

- Tức là có làm clip xin lỗi mà xong nói 1 câu ngang xương là không phải style của mình nên làm clip chữa lành tiếp ấy hả? Thực sự xin lỗi chân thành khó với chị đến vậy hả? Dù chị đã xin lỗi 3 lần rồi chưa ra đâu vào đâu ấy. Im lặng vài tháng, định xin lỗi tiếp xong lại chữa lành. Khó hiểu!

Thạch Trang cũng đang chưa có phản hồi nào trước phản ứng này của dân mạng.

Quyết định comeback của Lê Hà Trúc và Thạch Trang vô tình châm ngòi cho một đợt toxic mới: Loạt bài "bóc mẽ", "soi lại drama cũ" thi nhau xuất hiện, toàn những chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Thế là, một góc mạng xã hội lại biến thành "nơi luận tội" cũ kỹ - chỗ mà các tiếng nói anti vẫn bận rộn nhai đi nhai lại những mẩu thị phi đã nguội lạnh từ lâu.

Trong khi đó, những ai chỉ muốn xem, đọc, hay bàn luận về những chủ đề mới mẻ hơn lại bị cuốn vào cơn bội thực nội dung toxc, đến mức chỉ muốn đóng app, thoát mạng cho xong.

Cư dân mạng sẽ còn theo đuổi những vụ bóc phốt này đến bao giờ? Số phận hai KOL rồi sẽ ra sao? Chưa ai có câu trả lời. Nhưng có lẽ, đã đến lúc chúng ta nên chuyển kênh, dành năng lượng cho những nội dung thật sự đáng xem, thay vì tiếp tay cho vòng lặp drama không hồi kết.