Vài tuần trở lại đây, cứ lướt mạng xã hội, đặc biệt là ở nền tảng Threads thì không khó để bắt gặp các bài đăng về Lê Hà Trúc, song với chiều hướng tiêu cực, tranh cãi.

Lê Hà Trúc đang được nhắc nhiều trên Threads.

Bởi đó toàn là những status “bóc phốt” nữ beauty blogger này với nhiều chủ đề khác nhau, từ tính cách, đời tư, phong cách sống và gần đây nhất là cả bó hoa cưới. Nhiều người biết đến Lê Hà Trúc - thậm chí có theo dõi câu chuyện đã-đang bắt đầu đặt câu hỏi và băn khoăn: “Sao nhiều quá vậy… sự việc này có thực sự phải ‘réo tên’ thế này không?”.

Drama của Lê Hà Trúc khởi nguồn từ một bài đăng trên Threads vào ngày 1/7, của một tài khoản có tên viết tắt là L. - hiện tại bài đăng này đang thu về hơn 3 triệu view - kéo theo đó dưới phần bình luận cứ như một đại hội bóc phốt Lê Hà Trúc thu nhỏ.

Drama của cô nàng bắt đầu từ bài đăng này.

Bài đăng này nói về việc Hà Trúc thường phản ứng khi có ai đó bình luận chê bai, hay đăng bài phủ nhận ngay. “Nhớ đợt khi bị nói nhìn già thế là chị ấy lên hẳn bài ‘cơ địa già sẵn’”, L. nói. Người đăng bài phốt cũng chụp ảnh loạt bình luận của cư dân mạng, nói Hà Trúc gồng để hướng tới hình ảnh quý cô sang chảnh,...

Phía dưới phần bình luận, người ta rôm rả kể trải nghiệm - cảm nhận chưa tốt về nữ beauty blogger này, từ nhan sắc, quan điểm sống, gu thời trang,... tất tần tật mọi thứ liên quan đến Lê Hà Trúc, và thậm chí sang cả Quang Đạt - chồng cô.

Song, cũng có rất nhiều ý kiến lên tiếng, chia sẻ từng làm việc với Phú bà này và thấy dễ chịu, hài lòng với thái độ của cô. Tựu chung, mỗi người mỗi ý, có cả những ý kiến cảm tính như: mình thấy, mình nghĩ, bạn đừng gồng lên nữa… nhưng vẫn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận rôm rả.

Không chỉ Hà Trúc, chồng của cô cũng bị kéo vào drama này.

Theo đó, trên Threads, hầu hết là những bài đăng, nêu quan điểm cá nhân - chia sẻ lại trải nghiệm làm việc hoặc là người đã theo dõi hành trình làm nghề, cuộc sống của Lê Hà Trúc trong vài năm trở lại đây. Theo đó, nhiều topic cho rằng cô đang thay đổi so với hình ảnh giản dị, nhẹ nhàng, dễ thương trước đây.

Những gì Hà Trúc thể hiện trên mạng cũng bị cho là đang ráng để hoàn hảo mọi mặt, thành ra mất tự nhiên và không đúng với thực tế. Đặc biệt là từ khi yêu và cưới Quang Đạt, nhiều người cho rằng cô đang gồng để giống với hình ảnh “phu nhân”.

Nhiều người còn nhận xét cô càng ngày càng giống pick me girl (thuật ngữ mang tính mỉa mai, dùng để chỉ những cô gái luôn cố gắng thể hiện sự khác biệt và nổi bật so với những phụ nữ khác, họ thường có xu hướng tự đề cao bản thân và hạ thấp người khác - PV).

Nhiều bài đăng nói cô pick me girl, làm màu.

Những bài đăng chia sẻ tips làm đẹp, dưỡng trắng tự nhiên, hay kể cả chuyện 9X lên clip chia sẻ thói quen sinh hoạt “đi ngủ lúc 9:30” cũng được nhiều người đem ra “mổ xẻ”, thắc mắc. Trong đó, có nhiều bài đăng nhẹ thì nghi ngờ tính chân thật mà nặng hơn thì cho rằng cô “đang diễn”...

"Bạn cứ là chính mình thôi, như ngày xưa ấy, tự nhiên, dễ thương. Bạn không cần phải dễ thương với tất cả mọi người hay tỏ ra là phiên bản hoàn hảo ở vũ trụ này. Xin đừng đi spa rất nhiều rồi quảng cáo là bạn xài skincare, có xài premium skincare cả đời cũng không tài nào transform được da như thế, xin đừng nói là vì tắm đậu đỏ để trắng da nữa được không", một bài đăng trên Threads về Lê Hà Trúc.

Rất nhiều bình luận trái chiều về cách Lê Hà Trúc chia sẻ tips làm đẹp...

Chưa dừng lại ở đó, một số người - được cho là nhân viên, phía nhãn hàng, đơn vị… từng mời hoặc đã hợp tác với vợ cơ trưởng Quang Đạt lên tiếng, chia sẻ không hài lòng với thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp, không mấy thân thiện như những gì cô thể hiện trên mạng xã hội.

Đếm không xuể những bình luận về thái độ làm việc của Lê Hà Trúc.

Điều khiến một số dân tình bức xúc là bởi dù để lại bình luận lịch sự, góp ý chân thành nhưng lại nhanh chóng bị chính chủ xoá comment, thậm chí là thẳng tay "block".

Nhiều ngày vừa qua, câu chuyện về bó hoa cưới của cô cũng đang trở thành tâm điểm tranh cãi. Theo đó, tài khoản L. đăng tải trên Thread, nói rằng bó hoa mà Lê Hà Trúc từng khoe là “độc nhất vô nhị”, do chính “người anh thân thiết” tự tay làm tặng thực chất được đặt tại một tiệm hoa người Hàn khá kín tiếng ở TP.HCM.

Sau đó, “người anh thân thiết” - Monsimi (Ngô Tuấn Phát) đã lên tiếng trên Instagram cá nhân. Nói rằng anh là người chủ động gửi mẫu, trao đổi, gửi gắm ý tưởng, tiệm hoa là đơn vị nhận được đơn đặt hàng và làm theo yêu cầu của khách hàng. Anh cho biết cả mình và Hà Trúc đều không hề có ý định nhận vơ công sức hay sản phẩm sáng tạo từ người khác. Song, vì không chia sẻ đầy đủ đã dẫn đến hiểu lầm không nên có. Phía Hà Trúc chưa phản hồi về vấn đề này.

Tiếp đến là câu chuyện bó hoa cưới, vẫn chưa có hồi kết.

Monsimi lên tiếng.

Bây giờ, cứ lên mạng xã hội, gõ từ khóa “Hà Trúc”, “Lê Hà Trúc”... là đếm không hết những bài đăng, bình luận với đủ nội dung trái chiều về nữ blogger này.

Tuy nhiên, ngoại trừ bài phốt về bó hoa cưới của Lê Hà Trúc thực sự do ai làm, thì tất cả những thông tin trái chiều về nữ blogger 9X nêu trên hầu hết vẫn đang là ý kiến chủ quan, mang tính cảm nhận - cảm nghĩ từ một phía, không có căn cứ xác thực.

Về phía Hà Trúc, đến thời điểm hiện tại, cũng như câu chuyện về bó hoa, cô vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về những drama xoay quanh mình trên mạng xã hội. Cô cũng không có thêm bất kỳ cập nhật mới nào trên các nền tảng mạng xã hội - trong khi trước đó cô là người hoạt động social tích cực, vì công việc là một KOL.

Những cập nhật gần đây nhất của Hà Trúc đều từ nhiều tuần trước.

Bài đăng gần nhất của Lê Hà Trúc trên TikTok là vào ngày 1/7, Instagram chia sẻ mới nhất từ cuối tháng 6, nhóm chat riêng với fans cũng tương tự. Đáng chú ý hơn, Hà Trúc vốn được biết đến là một KOL, người có sức ảnh hưởng nhưng trong dịp sale 7/7 vừa qua, cô nàng cũng không chia sẻ thêm về các nhãn hàng, thương hiệu,... như mọi khi.

“Lê Hà Trúc dường như ‘biến mất’ giữa cơn bão về chính cô”, một netizen bình luận.

Về phía Quang Đạt, anh cũng được một số cư dân mạng kéo vào các bài đăng liên quan đến vợ. Gần đây nhất, anh đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên Hà Trúc và bày tỏ: “Making each other smile a little more every day since 2019”. (Tạm dịch: Mỗi ngày làm cho nhau cười nhiều hơn một chút, từ năm 2019 đến giờ).

