"Phú Sát Hoàng Hậu" Tần Lam tháo chạy khỏi "phi công" kém 10 tuổi vì liên tục bị ép buộc làm 3 điều này?

Tần Lam và Ngụy Đại Huân là cặp chị - em phim giả tình thật đình đám Cbiz. Mối quan hệ trắc trở, nhiều lần hợp - tan của họ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Do chênh lệch lên đến 10 tuổi, cặp sao từng bị cha mẹ Ngụy Đại Huân cấm cản. Năm 2024, Tần Lam và Ngụy Đại Huân chia tay. Đến tháng 5 năm nay, cặp đôi quay về bên nhau.

Tuy nhiên, 1 số nguồn tin trong showbiz cho biết Tần Lam nhiều khả năng đã tháo chạy khỏi Ngụy Đại Huân lần 2. 8 tháng qua, họ không được nhìn thấy xuất hiện bên nhau. Cùng tham dự Đêm hội gào thét Iqiyi vào ngày 6/12 mới đây, Tần Lam - Ngụy Đại Huân tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt, không tương tác hay giao tiếp với đối phương ở hậu trường. Cameraman của sự kiện cũng không hướng ống kính về cặp sao để bắt khung hình chung như những năm trước. Điều này làm dấy lên nghi vấn Tần Lam - Ngụy Đại Huân đã lại âm thầm đường ai nấy đi thêm 1 lần nữa. Các nguồn tin tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ của cặp đôi sau vài tháng tái hợp cũng không khác lần trước. Họ được cho là bất đồng quan điểm sâu sắc trong chuyện cưới xin.

Tần Lam - Ngụy Đại Huân được cho là đã chia tay lần 2. Cùng tham dự 1 sự kiện giải trí lớn mới đây, cặp đôi không tương tác, tỏ ra lạnh nhau với nhau

Theo tờ Sohu, Tần Lam có tính cách rất giống bạn thân cũ Dương Mịch. Cô rất tỉnh táo trong chuyện tình cảm và là mẫu phụ nữ độc lập, mạnh mẽ. Dù rất yêu Ngụy Đại Huân, người đẹp Diên Hi Công Lược vẫn sẵn sàng buông tay khi nhận thấy sự bất ổn trong mối quan hệ này. Nguồn tin trong showbiz cho biết Tần Lam cảm thấy rất áp lực khi ở bên tình trẻ kém 10 tuổi. Cô liên tục bị Ngụy Đại Huân hối thúc cưới xin, giải nghệ và sinh con. Trước đây, Tần Lam từng 2 lần từ chối lời cầu hôn của bạn trai vì chưa sẵn sàng rời bỏ ngành giải trí để làm vợ, làm dâu, làm mẹ.

Bố mẹ Ngụy Đại Huân còn đặt điều kiện chỉ chấp nhận Tần Lam làm con dâu nếu cô từ bỏ sự nghiệp, chuyên tâm ở nhà. Tuy nhiên, minh tinh đình đám màn ảnh không muốn lui về chăm sóc gia đình, mang thai sinh con sau khi kết hôn.

Tần Lam được cho biết áp lực tâm lý vì liên tục bị Ngụy Đại Huân hối thúc cưới xin, giải nghệ và sinh con

Chưa kể, Tần Lam còn khó con. Thế nhưng, vì yêu Ngụy Đại Huân, Tần Lam từng đến bệnh viện thăm khám. Cô muốn dùng trứng đông lạnh trước đó của mình để mang thai. Tuy nhiên, bác sĩ cho biết thể trạng của Tần Lam quá kém, không đủ điều kiện thực hiện thụ tinh nhân tạo và bắt buộc cô phải tăng ít nhất 20 kg. Yêu cầu về cân nặng của bác sĩ khiến Tần Lam sợ hãi. Dù vậy, cô vẫn cắn răng chịu đựng, điều chỉnh lịch trình làm việc và chế độ ăn uống để sớm ngày đủ điều kiện mang thai.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần, Tần Lam đã bỏ cuộc. Cô bị ám ảnh cân nặng sau nhiều năm theo đuổi tiêu chuẩn "mình hạc xương mai" trong showbiz, và trở nên suy sụp sau khi tăng thêm 5 kg. Theo người trong giới, Tần Lam hy vọng có 1 đứa con với Ngụy Đại Huân để anh thực hiện nguyện vọng có cháu nối dõi cho cha mẹ, nhưng cô lại vô cùng đau khổ và có tâm lý chống lại nhu cầu cần phải tăng cân của mình. Cuộc đối đầu về thể chất và tâm lý này khiến Tần Lam bị stress nặng.

Tần Lam gặp khó khăn trong việc mang thai, nhưng cha mẹ Ngụy Đại Huân lại mong ngóng có cháu nối dõi tông đường

Tần Lam và Ngụy Đại Huân nảy sinh quan hệ trên mức đồng nghiệp sau khi hợp tác trong tác phẩm Bác Sĩ Đường. Cuối năm 2022, cánh săn ảnh chụp được khoảnh khắc 2 nghệ sĩ tay trong tay du lịch đảo Tam Á (Trung Quốc). Đầu năm 2023, trên chương trình Thích anh, em cũng vậy mùa 4, Tần Lam đã úp mở thừa nhận việc hẹn hò nam thần họ Ngụy: "Chuyện tình cảm hiện tại của tôi cũng chính là điều mà mọi người đang nhìn thấy đó".

Trong khi đó, Ngụy Đại Huân lại công khai khen nửa kia là người dịu dàng, dễ mến.. Tại showbiz Trung Quốc, Ngụy Đại Huân được biết đến là nghệ sĩ có xuất thân giàu có. Cha anh là doanh nhân Ngụy Thiệu Lâm, sở hữu 18 công ty rải rác khắp Trung Quốc.

Nguồn: Sina, Sohu