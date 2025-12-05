Lễ công bố danh sách "Điểm đến du lịch thân thiện" năm 2025

Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ hấp dẫn bởi nhịp sống sôi động và đa sắc văn hóa, mà còn bởi tinh thần hào sảng, hiếu khách đặc trưng của con người nơi đây. Trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển, Thành phố đã trở thành điểm giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa, ẩm thực và sáng tạo, kết hợp hài hòa giữa dấu ấn lịch sử và nhịp sống hiện đại. Chính sự giao hòa này đã tạo nên bản sắc riêng, giúp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành điểm đến giàu cảm hứng đối với du khách yêu thích khám phá và trải nghiệm.

Trong những năm qua, ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực đổi mới, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm – dịch vụ đặc trưng, nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Song song với việc đa dạng hóa sản phẩm, Thành phố đặc biệt chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, phù hợp với định vị "Thành phố Hồ Chí Minh – Đô thị du lịch sống động hàng đầu châu Á".

Hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng điểm đến và lan tỏa hình ảnh du lịch văn minh, Sở Du lịch TP.HCM triển khai Chương trình "Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện" từ năm 2024 và tiếp tục nhân rộng trong năm 2025. Chương trình nhằm phát huy vai trò của chính quyền địa phương, nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp du lịch; đồng thời tôn vinh những điểm đến thân thiện, an toàn, hấp dẫn; góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ và tạo dựng môi trường du lịch bền vững.

Việc đánh giá và xét chọn danh hiệu "Điểm đến Du lịch Thân thiện" được thực hiện theo bộ tiêu chí với tổng điểm tối đa 100 điểm, chia thành 4 nhóm: (1) Chất lượng sản phẩm – dịch vụ; (2) Thái độ phục vụ; (3) Bảo vệ môi trường; (4) Cộng đồng – xã hội. Các tiêu chí bao gồm: sản phẩm đặc trưng; trải nghiệm hấp dẫn; ứng dụng công nghệ; chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng; bảo vệ môi trường và quản lý rác thải; đảm bảo an ninh – an toàn; nhà vệ sinh đạt chuẩn; điểm vệ sinh công cộng miễn phí… Các đơn vị đạt từ 80 điểm trở lên và hoàn thành toàn bộ tiêu chí bắt buộc sẽ được công nhận danh hiệu.

Năm 2025, Sở Du lịch TP.HCM công bố 31 đơn vị đạt danh hiệu "Điểm đến Du lịch Thân thiện". Đây đều là những cơ sở tiêu biểu, đáp ứng tốt tiêu chí về chất lượng dịch vụ, môi trường, an toàn và trách nhiệm cộng đồng; qua đó góp phần khẳng định hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh thân thiện, hiếu khách và đáng tin cậy đối với du khách trong nước và quốc tế. Các đơn vị đạt chuẩn sẽ được trao biểu tượng nhận diện và được ưu tiên truyền thông trên các kênh chính thức của ngành du lịch.

Năm nay, điểm nhấn nổi bật của chương trình là sự đồng hành của Grab Việt Nam – đơn vị hỗ trợ truyền thông, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch – ẩm thực tại Thành phố. Với nền tảng công nghệ và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, Grab hỗ trợ quảng bá các điểm đến trên ứng dụng và các kênh số, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin, lựa chọn dịch vụ an toàn, thuận tiện và thân thiện. Sự hợp tác này cũng giúp các cơ sở du lịch tăng cường hiện diện trực tuyến, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và thích ứng tốt hơn với xu hướng công nghệ.

Sự hợp tác giữa Sở Du lịch TP.HCM và Grab Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của việc tận dụng công nghệ và nguồn lực số để nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Sự kết hợp giữa định hướng phát triển du lịch của Thành phố và thế mạnh công nghệ của doanh nghiệp hứa hẹn mang đến những giải pháp đột phá, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng sức hút của du lịch Thành phố trong giai đoạn mới.

Sở Du lịch TP.HCM kỳ vọng Chương trình "Mỗi đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch là một điểm đến thân thiện" năm 2025, cùng sự hợp tác chiến lược với Grab Việt Nam, sẽ tạo thêm động lực để nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy chuyển đổi số và gia tăng tính chuyên nghiệp của ngành du lịch Thành phố.

Sở Du lịch TP.HCM trân trọng mong muốn nhận được sự phối hợp tích cực của các cơ quan báo chí – truyền thông nhằm lan tỏa hình ảnh một Thành phố Hồ Chí Minh thân thiện, sống động và giàu trải nghiệm đến người dân và du khách trong nước, quốc tế.