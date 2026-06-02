Những ngày gần đây, Lê Bống đang là cái tên được tìm kiếm, nhắc đến nhiều trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung xoay quanh những ồn ào của cô nàng về công việc, đến các phát ngôn, hành động trước đó và tài năng thực sự của người đẹp này. Hành trình từ hot girl, sinh viên chuyên ngành thiết kế đến MC, diễn viên như hiện tại cũng được netizen chú ý.

Lê Bống không lên tiếng, cô không đăng tải bài viết mới, song khác với phản ứng vốn có của các vụ ồn ào, hot girl này vẫn để trang cá nhân ở chế độ công khai, không khóa bình luận.

Giữa tâm điểm, có 1 đoạn clip gây chú ý khi được ghim ngay ở đầu trang TikTok 10,1 triệu followers, bắt trend “ở hiện tại nói chuyện với quá khứ”.

Trong clip, Lê Bống có nhiều chia sẻ về hành trình làm nghề, những công việc từng trải qua cũng như các lựa chọn khiến cô thay đổi suy nghĩ sau nhiều năm nổi tiếng. Đặc biệt, cô thừa nhận bản thân từng hối hận vì quyết định xăm hình khi còn trẻ.

Theo cô, xăm hình không xấu nhưng không phù hợp với tính chất công việc hiện tại của cô.

Theo Lê Bống, việc theo đuổi công việc MC và diễn viên khiến những hình xăm từng là dấu ấn cá tính nay lại trở thành điều bất tiện. Mỗi lần hóa thân vào nhân vật mới, cô đều phải tìm cách che đi hình xăm hoặc can thiệp makeup khá mất thời gian. Thậm chí nữ TikToker còn phải đi xóa xăm và miêu tả trải nghiệm đó là “đau khủng khiếp”.

“Xăm mình chỉ mất một tiếng thôi nhưng mà xóa xăm thì mất 6 tháng. Thế nên làm ơn giúp chị đừng xăm hình”, Lê Bống nói với bản thân ở quá khứ trong clip.

Những hình xăm từng gắn với giai đoạn nổi loạn, thích thể hiện cá tính giờ lại trở thành điều cô muốn xóa bỏ khi theo đuổi hình ảnh trưởng thành và nghiêm túc hơn trong công việc.

Cũng trong video, Lê Bống cho biết phiên bản hiện tại đã làm được gần như tất cả những điều cô từng mong muốn khi còn trẻ. Từ PG, mẫu makeup, kinh doanh cho đến MC, diễn viên,... cô đều đã trải nghiệm qua.

Tuy nhiên khi được hỏi bản thân có “nổi tiếng” hay không, Lê Bống lại bất ngờ chững lại vài giây trước khi thẳng thắn thừa nhận: “Nổi tiếng thì không nha nhưng mà công nhận tai tiếng thì có. Nhưng mà công nhận bà liều thật đấy dám đi thi Hoa hậu luôn. Nhưng không được được hoa hậu đâu, mà được giải người đẹp nhân ái đấy,..”.

Lê Bống nhắn nhủ phiên bản quá khứ nên bớt ngông cuồng, đừng làm những điều “vô tri” và thay vào đó hãy tập trung học tập, rèn luyện bản thân nhiều hơn.

Lê Bống vốn có xuất thân là một TikToker, đi lên từ ồn ào là chủ yếu. Cô tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Nội thất tại trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội vào năm 2019.

Lê Bống (SN 1995, Hà Nội) từng nổi lên như một hot girl mạng xã hội nhờ các clip ngắn trên TikTok với nội dung nhảy, khoe ngoại hình. Sở hữu vẻ ngoài gợi cảm cùng lượng theo dõi lớn, cô nhanh chóng được biết đến rộng rãi nhưng cũng đi kèm không ít tranh cãi.

Trong vài năm trở lại đây, Lê Bống dần thay đổi hình ảnh, thử sức ở nhiều vai trò như MC, người mẫu và diễn viên. Nhiều khán giả nhận xét cô đang trưởng thành hơn, xây dựng hình ảnh chỉn chu hơn so với thời điểm mới nổi trên mạng xã hội.

