Từ các clip nhảy trend, nội dung fitness đến hình ảnh hot girl phòng gym, cô nhanh chóng sở hữu lượng người theo dõi lớn và độ nhận diện cao trên mạng xã hội.

Giai đoạn 2020–2022 được xem là thời kỳ Lê Bống vướng nhiều tranh cãi nhất. Cô thường xuyên bị chỉ trích vì phong cách ăn mặc bị cho là phản cảm, các nội dung mang màu sắc câu view và cách xây dựng hình ảnh quá chú trọng yếu tố gây sốc. Một trong những scandal gây bàn tán mạnh nhất là lần cô mặc bộ đồ Pikachu bó sát tham gia gameshow Nhanh như chớp vào năm 2020. Trang phục crop-top ôm sát cơ thể bị nhiều khán giả nhận xét không phù hợp với sóng truyền hình gia đình, khiến mạng xã hội nổ ra tranh luận gay gắt. Sau vụ việc này, Lê Bống thậm chí bị gắn luôn với biệt danh “hot girl Pikachu”.

Lê Bống trong Nhanh Như Chớp với bộ Pikachu bó sát.

Cô từng theo đuổi hình ảnh gợi cảm trên mạng.

Không dừng lại ở đó, nữ TikToker tiếp tục nhiều lần gây tranh cãi với loạt video mặc đồ tập ngắn, áo bó sát hay thực hiện các động tác nhảy bị cho là cố tình khoe hình thể để thu hút lượt xem. Phong cách biểu cảm như lè lưỡi, tạo dáng quá đà hay các clip cosplay cũng thường xuyên trở thành chủ đề bị bàn tán trên TikTok và Facebook thời điểm ấy. Năm 2021, cô tiếp tục nhận phản ứng dữ dội khi đăng ảnh chụp tại chùa Minh Thành (Gia Lai) với trang phục xẻ cao cùng cách tạo dáng bị cho là không phù hợp ở nơi tôn nghiêm. Nhiều ý kiến khi đó cho rằng Lê Bống đang cố tình tạo tranh cãi để duy trì độ nổi tiếng trên mạng xã hội.

Giữa lúc vẫn còn nhiều phản ứng tiêu cực, Lê Bống lại bất ngờ tham gia Miss Fitness Vietnam 2022. Quyết định này từng gây tranh luận lớn vì nhiều người cho rằng hình ảnh tai tiếng trước đó không phù hợp với một sân chơi sắc đẹp, thể thao. Dù vậy, cũng có ý kiến nhìn nhận đây là bước chuyển đầu tiên cho thấy cô muốn thoát khỏi hình tượng TikToker gây sốc để theo đuổi hình ảnh năng động, khỏe khoắn và nghiêm túc hơn.

Tạo dáng gây tranh cãi trong chùa.

Một clip Tiktok khiến công chúng tranh cãi nhiều nhất của cô.

Vài năm gần đây, hình ảnh của Lê Bống thay đổi khá rõ rệt. Thay vì chỉ hoạt động như một TikToker, cô bắt đầu xuất hiện nhiều hơn với vai trò MC và diễn viên truyền hình. Năm 2024–2025, cô tham gia một số dự án phim của VTV như Lỡ hẹn với ngày xanh, Không thời gian, Có anh nơi ấy bình yên và đồng thời đảm nhận vai trò dẫn chương trình Lá Xanh trên VTV3 cùng MC Tuấn Tú.

Mới đây, Lê Bống tiếp tục đảm nhận vai trò MC trong một chương trình truyền hình về đề tài quân đội, quốc phòng gây không ít ngạc nhiên cho khán giả. Xuất hiện với trang phục mang áo quân hàm, sự góp mặt của Lê Bống thu hút lượng quan tâm lớn. Dù mang lại nguồn năng lượng tươi mới, màn thể hiện của cô cũng gây ra không ít ý kiến tranh cãi từ khán giả về chuyên môn và phong cách dẫn. Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng phát hiện trang cá nhân Lê Bống cũng chuyển sang chế độ hạn chế bình luận.

Lê Bống thay đổi hình ảnh, xuất hiện trong vai trò MC, diễn viên trên truyền hình.

Sự chuyển hướng của Lê Bống tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng cô đang nghiêm túc thoát khỏi hình tượng hot girl mạng tai tiếng và dần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực truyền hình, diễn xuất. Trong nhiều bài phỏng vấn, Lê Bống cũng thừa nhận bản thân từng có những sai lầm và xem đó là bài học trưởng thành. Cô cho biết sự bao dung của khán giả là một trong những lý do giúp mình thay đổi.

Tuy vậy, không ít người vẫn hoài nghi đây chủ yếu là chiến lược thay đổi hình ảnh để phù hợp hơn với con đường hoạt động lâu dài trong showbiz. Việc một TikToker từng gắn với nhiều scandal nay liên tục xuất hiện trên sóng VTV, đóng phim giờ vàng và làm MC truyền hình cũng từng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, Lê Bống gần đây xây dựng hình ảnh tích cực hơn qua các hoạt động cá nhân như đăng ký hiến tạng ở tuổi 31. Dù được ghi nhận là ít scandal hơn trước, sự đối lập lớn giữa quá khứ “hot girl thị phi” và hình tượng kín đáo hiện tại vẫn khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi về màn “lột xác” của cô.