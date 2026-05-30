Những ngày gần đây, cái tên Lê Bống liên tục trở thành tâm điểm bàn luận trên MXH sau loạt tranh cãi xoay quanh chuyện “có tài năng gì mà làm MC, diễn viên”. Giữa lúc mọi chủ đề liên quan đến cô nàng đều dễ dàng thu hút tương tác, netizen cũng bắt đầu “đào” lại một clip cũ ghi lại cảnh Lê Bống ngậm cọ vẽ tranh.

Trong clip, nữ TikToker xuất hiện với dáng ngồi co người, nghiêng đầu, miệng ngậm cọ rồi liên tục đưa tay tô màu với biểu cảm tập trung cao độ. Thành phẩm cuối cùng không phải điều dân mạng bàn tán nhiều nhất, mà chính là cách cô thực hiện toàn bộ quá trình vẽ. Không ít người cho rằng đoạn video có phần “làm quá”, tạo cảm giác trình diễn nhiều hơn là đơn thuần quay lại hoạt động nghệ thuật. Một số bình luận còn nhận xét video mang vibe “sắp đặt”, khi từng cử động, góc máy hay thần thái đều được tính toán, không mang lại cảm giác tự nhiên.

Clip vẽ tranh của Lê Bống bị cư dân mạng "khui" lại

Ngoài ra, không ít người trong nghề cũng nhận ra rằng Lê Bống không hẳn đang tự sáng tạo, vẽ tranh. Mà chỉ đơn giản cô đang thực hiện tô tranh số hóa. Bởi từ cách cầm cọ, đến cách tô màu,... của Lê Bống đều bị nhận xét là không giống người đang vẽ tranh.

Cách tạo dáng, vẽ tranh rồi quay clip của Lê Bống gây ra không ít tranh cãi khi nhiều người cho rằng nữ TikToker chỉ "làm màu"

Chỉ vài ngày sau khi clip bị đào lại, TikTok và Threads bắt đầu xuất hiện hàng loạt video cosplay phong cách vẽ tranh của Lê Bống. Người thì bê nguyên concept: ngậm cọ, ngồi co chân, ánh mắt xa xăm; Người khác lại biến tấu theo hướng hài hước hơn, cố tình “phóng đại” từng động tác, tập trung như một họa sĩ nhưng sản phẩm thì không ai hiểu gì.

Có clip chỉ vài giây nhưng hút hàng trăm nghìn lượt xem, thậm chí còn tạo thành một “làn sóng” cosplay khi ai cũng cầm cọ, vẽ tranh, tô màu,...

Kết quả khi tìm kiếm từ khóa: "Lê Bống vẽ tranh" trên TikTok, nhiều người đã cover lại các clip của nữ TikToker

Nhiều người cosplay lại dáng ngồi vẽ tranh của Lê Bống (Nguồn: @nhatkylamthuepp)

Từ cách ngậm cọ, buộc tóc, ánh mắt xa xăm,... đều được netizen làm lại (Nguồn: @uyph1008)

Nguồn: @lunoofficial.vn

Netizen bống biến dáng ngồi vẽ tranh thành một trend trên MXH (Nguồn: @hong.li.v.tranh)

Với Lê Bống, đây không phải lần đầu cô trở thành tâm điểm vì những content gây tranh cãi. Từ thời làm TikToker với phong cách sexy, các video biến hình cho đến lúc chuyển hướng sang gameshow, MC hay diễn xuất, cô nàng gần như luôn nằm trong nhóm nhân vật dễ tạo luồng ý kiến trái chiều trên MXH. Mỗi lần xuất hiện, phần bình luận thường chia thành hai phe khá rõ: Một bên cho rằng cô chăm chỉ, biết làm content và chịu khó thay đổi hình ảnh; bên còn lại vẫn cảm thấy phong cách thể hiện đôi lúc hơi “ố dề”.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Tôi biết là họ đang bắt chước Lê Bống và tôi có thể chứng minh”.

- “Nhưng mà công nhận xem clip đó của Lê Bống thấy gượng thật, chỉ là tô tranh số hóa thôi mà”.

- “Buồn cười quá, cái gì cũng có thể thành trend”.

- “Giờ nhìn ai ngậm cọ là mình thấy mắc cười liền”.

- “Nể với sự sáng tạo, vui tính của cư dân mạng”.

Lê Bống (SN 1995, Hà Nội) từng nổi lên như một hot girl mạng xã hội nhờ các clip ngắn trên TikTok với nội dung nhảy, khoe ngoại hình. Sở hữu vẻ ngoài gợi cảm cùng lượng theo dõi lớn, cô nhanh chóng được biết đến rộng rãi nhưng cũng đi kèm không ít tranh cãi.

Lê Bống có nhiều thay đổi về hình tượng so với thời gian mới nổi tiếng

Trong vài năm trở lại đây, Lê Bống dần thay đổi hình ảnh, thử sức ở nhiều vai trò như MC, người mẫu và diễn viên. Nhiều khán giả nhận xét cô đang trưởng thành hơn, xây dựng hình ảnh chỉn chu hơn so với thời điểm mới nổi trên mạng xã hội.

Hiện tại, TikTok cá nhân của cô đã cán mốc hơn 10,1 triệu người theo dõi.