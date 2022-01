Lấy nhau 5 năm chưa có con, tôi tất tả chạy chữa khắp nơi cho tới khi nghe được cuộc nói chuyện bí mật lúc nửa đêm

Kết hôn 5 năm mà vẫn chưa thể sinh con, nỗi đau này mỗi khi nhắc đến lại như dao cứa vào tim gan tôi. Vì mong con nên ai mách thuốc hay thầy giỏi chúng tôi đều tìm đến, nhưng kết quả vẫn chỉ bằng không.



Cái tiếng lấy chồng mãi không chửa khiến tôi khó đối diện với cuộc sống bên ngoài kinh khủng. Nhưng nghĩ ra, so với nhiều người phụ nữ hiếm muộn khác tôi còn may mắn lắm. Mẹ chồng tôi không hề giục giã, khó chịu với chuyện tôi chưa sinh cháu cho bà. Lúc nào bà cũng nhẹ nhàng động viên, an ủi tôi rằng sớm muộn gì lộc con cũng đến. Chồng tôi cũng vậy, anh luôn bảo quan trọng nhất vẫn là gia đình hòa thuận, yên ấm. Có được nhà chồng thương mình như vậy, tôi cũng cảm thấy được an ủi phần nào, chỉ là nỗi mong mỏi con cái chưa bao giờ nguôi ngoai đi thôi.

Lần này tôi được giới thiệu cho một bác sĩ chữa hiếm muộn rất tài giỏi. Tôi muốn cả hai vợ chồng đi kiểm tra tổng quát thêm một lần nữa nhưng chồng tôi lại không nghe. Việc anh nằng nặc từ chối khiến cho tôi cảm thấy chán nản, bực bội. Chẳng lẽ anh không muốn vợ chồng tôi nhanh chóng có con hay sao? Vì chuyện này mà hai vợ chồng giận nhau, ngủ riêng hai phòng.

Tối hôm đó khó ngủ, tôi định ra ngoài sân cho thoáng thì đi qua cửa phòng mẹ chồng, tiếng nói chuyện thì thầm bên trong khiến tôi phải dừng lại. Từng lời của mẹ chồng rót vào tai khiến tôi ngỡ ngãng. Bà khuyên chồng tôi không nên tiếp tục giấu tôi chuyện anh bị quai bị biến chứng dẫn đến vô sinh nữa, bởi làm như vậy thật sự quá tàn nhẫn với tôi. Những những lời của chồng càng khiến tôi cay đắng hơn.

Anh nói rằng nhất định phải giấu kín chuyện này vì nó còn liên quan đến danh dự của bản thân anh. Vì sự ích kỷ của mình mà anh lừa dối tôi suốt bao năm qua. Nghe rõ câu chuyện, tôi chỉ biết lặng lẽ đi về phòng thay vì vào hỏi cho rõ ngọn ngành. Bí mật này khiến cho tôi quá sốc, quá bàng hoàng, tình cảm thật giả cũng lẫn lộn theo. Bản thân tôi chẳng biết phải đối diện, phải giải quyết chuyện này như thế nào nữa?

(Xin giấu tên)

https://afamily.vn/lay-nhau-5-nam-chua-co-con-toi-tat-ta-chay-chua-khap-noi-cho-toi-khi-nghe-duoc-cuoc-noi-chuyen-bi-mat-luc-nua-dem-20211010090208194.chn