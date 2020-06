Lấy được tài sản cho người bị cướp, 'hiệp sĩ' bị đánh gãy chân

Ngày 3/6, anh Tăng Quốc Huy (SN 1980) gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương và báo Tiền Phong liên quan đến việc anh này bị đánh gãy chân với thương tích tỷ lệ 17% nhưng người gây án chưa bị xử lý dù sự việc xảy ra hơn 8 tháng.

Trong đơn, anh Huy trình bày, khoảng 8h30 ngày 2/9/2019, anh cùng vợ đến quán hủ tiếu ở ngã ba Gò Mã phường Đồng Hòa, TP Dĩ An, Bình Dương thì nghe tiếng tri hô “cướp”. Lúc bấy giờ, phát hiện đối tượng đang cố gắng lấy chiếc xe đạp điện, anh Huy đang chở theo vợ vừa đuổi theo vừa hô hoán thì cướp bỏ chạy để lại xe.

Anh Huy và vợ đưa chiếc xe đạp điện bị cướp trở lại hiện trường. Tuy nhiên, khi vừa tới nơi, anh Huy bị một người đàn ông (sau đó xác định tên Hiền) dùng gậy đánh tới tấp khiến anh bất tỉnh. Lúc này, một tổ tuần tra Công an phường Đông Hòa đi ngang qua thấy nên dừng lại lập biên bản, đồng thời đưa anh Huy đến bệnh viện cấp cứu.

Anh Huy bị đánh gãy chân.

Kết quả từ bệnh viện cho thấy, anh Huy bị đa chấn thương, gãy xương chân nặng phải phẫu thuật nối xương. Công an TP Dĩ An sau đó đưa anh Huy đi giám định thương tích với tỷ lệ 17%.



“Người đàn ông lấy gậy đánh tôi quá nhanh và bất ngờ nên không ai kịp căn ngăn. Ông ta chỉ dừng lại và xin lỗi khi người nhà nói tôi không phải là tên cướp mà người đuổi theo cướp lấy lại tài sản. Đến nay, sau hơn 8 tháng, ông ấy vẫn né tránh không gặp tôi và nói công an không cho gặp. Trong thời gian tôi nằm viện, họ chỉ đến gặp xin lỗi 1 lần, hỗ trợ 5 triệu đồng rồi về”, anh Huy nói.

Anh Huy cũng cho biết thêm, từ khi bị đánh đến nay anh đang phải đi lại bằng gậy và phải nghỉ làm ở công ty. Hơn 8 tháng nghỉ việc, cuộc sống của vợ chồng anh rất khó khăn.

“Tôi rất buồn vì họ đánh tôi nhưng không đến hỏi thăm đền bù, trong khi phía công an đến nay vẫn chưa khởi tố vụ án”, anh Huy bức xức.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Công an TP Dĩ An cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra. Về việc bồi thường cho nạn nhân, công an cho hay đó là giao dịch dân sự thỏa thuận giữa đôi bên, đơn vị không có quyền can thiệp.

Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về Tội Cố ý gây thương tích hoặc hây tổn hại cho sức khỏe của người khác sẽ bị xử lý như sau: Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này như: dùng hung khí nguy hiểm; dùng hóa chất nguy hiểm; phạm tội đối với 02 người trở lên;…thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.