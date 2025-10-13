Trong showbiz, "lấy chồng đại gia" tượng trưng cho cái kết trong mơ của nhiều mỹ nhân hàng đầu: hôn lễ xa hoa, biệt thự triệu đô, xe sang, kim cương và cuộc đời an nhàn, có thể rời xa ánh đèn sân khấu hào nhoáng. Với nhiều nữ diễn viên, cưới chồng giàu không chỉ là lựa chọn tình yêu mà còn là tấm vé bước vào giới thượng lưu, đổi lấy sự bảo đảm về địa vị và tài chính sau nhiều năm phấn đấu trong ngành giải trí khắc nghiệt.

Thế nhưng, phía sau những đám cưới bạc tỷ và nhẫn kim cương sáng chói, là một ván cược của số phận, bởi 2 chữ "đại gia" vốn tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Không phải đại gia nào cũng là bến đỗ, và không phải hôn nhân hào môn nào cũng là thiên đường. Khi đế chế tài chính của người đàn ông sụp đổ hoặc vướng lao lý, người phụ nữ bên cạnh anh ta chính là nạn nhân đầu tiên bị cuốn vào tâm bão. Có người bị kéo vào khủng hoảng tài chính, có người trở thành tâm điểm chỉ trích, thậm chí phải gồng mình trả nợ thay chồng - như một bi kịch không lối thoát.

Trong giới giải trí Trung Quốc và Hàn Quốc, không ít minh tinh tưởng như đã được hưởng vinh hoa phú quý nhờ lấy chồng đại gia, nhưng rồi cuối cùng lại rơi vào cảnh bẽ bàng vì cuộc hôn nhân bạc tỷ ấy. Từ Jeon Ji Hyun, Vương Diễm, Từ Hy Viên cho đến An Dĩ Hiên, họ đều là minh chứng cho câu nói đắng cay: "Lấy chồng đại gia, chưa chắc đã là phúc". Vì cuộc hôn nhân hào môn, họ mang tiếng "vợ của kẻ phạm tội", "phu nhân nợ nần", "mỹ nhân gánh nợ thay chồng".

Những mỹ nhân khốn đốn vì chồng đại gia vỡ nợ, phá sản, đi tù

Jeon Ji Hyun - biểu tượng của nhan sắc và quyền lực của giới giải trí Hàn Quốc, từng khiến bao người ngưỡng mộ khi cưới Choi Joon Hyuk – doanh nhân giàu có, xuất thân gia thế. Mối quan hệ của họ từng được xem là câu chuyện "nữ thần gặp được hoàng tử" ngoài đời thực. Thế nhưng, vào tháng 6 vừa qua, Jeon Ji Hyun đã nhận cú tát đau điếng: chồng đại gia vỡ nợ. Truyền thông Hàn Quốc cho biết chồng Jeon Ji Hyun đầu tư thua lỗ 15 tỷ won (287 tỷ đồng). Được biết, tài khoản tiền ảo mà chồng nữ diễn viên đổ tiền đầu tư đã bị hack mất. Tài sản đội nón ra đi chỉ trong 1 đêm khiến tình hình tài chính của gia đình Jeon Ji Hyun lao đao. Để cứu chồng đại gia, "mợ chảnh" buộc phải tái xuất showbiz đóng phim, chạy show không ngừng nghỉ từ Á sang Âu đến phờ phạc.

Về phía Choi Joon Hyuk - chồng Jeon Ji Hyun, anh "biến mất" sau khi đầu tư thua lỗ. Thậm chí, Choi Joon Hyuk còn bị tố cố ý che giấu sự cố tài khoản tiền ảo của mình bị hack mất. Phải 4 ngày sau khi vụ việc xảy ra, phía công ty của Choi Joon Hyuk mới thông báo về sự cố, khiến nhà đầu tư bức xúc vì không kịp nắm bắt tin tức.

Không chỉ vậy, trang QQ còn bóc phốt gia thế ảo của Choi Joon Hyuk. Theo truyền thông Trung Quốc, chồng Jeon Ji Hyun thuộc dạng có của ăn của để nhưng không phải tài phiệt, hào môn như netizen từng đồn đoán. Hơn nữa, thu nhập của người chồng mang mác đại gia này của Jeon Ji Hyun còn chẳng bằng "mợ chảnh". Nữ diễn viên từng bỏ ra tới 12 tỷ won (230 tỷ đồng) để thanh toán số tiền mua căn chung cư sang chảnh vào năm 2013, trong khi ông xã chỉ đóng góp có 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng). Với việc Jeon Ji Hyun phải ngược xuôi gánh nợ và làm trụ cột kinh tế trong gia đình, người hâm mộ không khỏi thương thay cho biểu tượng nhan sắc xứ Hàn khi cô cưới phải người chồng đại gia rởm, chỉ có mã bề ngoài.

Jeon Ji Hyun chạy show không ngừng nghỉ để kiếm tiền trả nợ cho chồng đại gia

Ở giới giải trí hào nhoáng và đầy cám dỗ, mỗi một nữ diễn viên có thể được hàng chục đại gia, doanh nhân giàu có theo đuổi. Lưu Đào cũng không ngoại lệ. Cô đã bỏ rơi hôn phu Lý Vỹ Dân để cưới đại gia Vương Kha chỉ sau 20 ngày quen biết vào năm 2008. Thế nhưng, tận hưởng cuộc sống xa hoa chưa được bao lâu, biến cố đã xảy ra với gia đình Lưu Đào. Năm 2009, dưới tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công việc kinh doanh của Vương Kha thua lỗ nghiêm trọng. Đại gia này phải đệ đơn phá sản, mắc khoản nợ khổng lồ lên đến 57 triệu USD (1.453 tỷ đồng).

Biến cố bất ngờ khiến Vương Kha trầm cảm nặng, nhiều lần tìm đến cái chết vì không chịu nổi sự khinh miệt, lời dè bỉu khó nghe từ người đời. Trước hoàn cảnh khó khăn của chồng, Lưu Đào buộc phải quay lại showbiz. Sau 5 năm làm việc cật lực với 25 bộ phim, thậm chí có thời điểm cô nhận đến 18 vai diễn khác nhau, Lưu Đào trả dứt điểm số nợ nghìn tỷ cho chồng. Đến nay, nữ diễn viên này vẫn là trụ cột của gia đình vì chồng đại gia không cách nào có thể vực dậy.

Lưu Đào phải gánh trọn số nợ nghìn tỷ của chồng đại gia

Năm 1997, Vương Diễm lặng lẽ rút khỏi ngành giải trí để ở bên tỷ phú bất động sản Vương Chí Tài. Người ngoài nhìn vào đều thấy Vương Diễm sống như bà hoàng. Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống nhung lụa đó, nữ diễn viên đã chịu nhiều tủi hờn. Cô bị mẹ chồng xem như người ở, chồng con coi thường và hiện tại phải cáng đáng luôn món nợ nần chồng chất, lên tới 1,1 tỷ NDT (khoảng 4.000 tỷ đồng) của chồng đại gia.

Vương Chí Tài rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính từ năm 2019. Kể từ khi chồng tỷ phú bị đóng băng nhiều tài sản, Vương Diễm đã quay lại ngành giải trí để kiếm tiền. Cô đóng phim, livestream bán hàng bình dân, làm video về cuộc sống nông thôn. Toàn bộ thu nhập Vương Diễm kiếm được đều dùng trang trải sinh hoạt phí trong gia đình, chăm lo cho con trai đang tuổi ăn tuổi lớn và trả nợ cho chồng.

Giống như Vương Diễm hay Lưu Đào, Từ Hy Viên cũng khốn khổ vì chồng đại gia Uông Tiểu Phi kinh doanh thua lỗ nặng nề, tài sản nhà chồng bị tòa án đóng băng toàn bộ. Cô phải bán tháo nhiều bất động sản cá nhân để lấy tiền cứu chồng. Từ Hy Viên hết lòng hết dạ với Uông Tiểu Phi, nhưng đổi lại doanh nhân này đã cắm sừng vợ đau đớn và dẫn tới ly hôn. Hậu đường ai nấy đi, Uông Tiểu Phi quỵt luôn số tiền vay Từ Hy Viên kinh doanh và không ngừng công khai bôi nhọ vợ cũ, khiến hình ảnh của minh tinh bị ảnh hưởng nặng nề. Phẫn nộ hơn cả là khi Từ Hy Viên qua đời, Uông Tiểu Phi và mẹ ruột còn lợi dụng cái chết của cô để livestream bán hàng trục lợi.

Từ Hy Viên, Vương Diễm có cuộc hôn nhân hào môn bẽ bàng

An Dĩ Hiên từng là mỹ nhân được cả showbiz ngưỡng mộ. Cô vốn là tiểu thư nhà giàu, đến khi lấy chồng đại gia lại được chiều chuộng hết lòng. Tuy nhiên, cuộc sống giàu sang của An Dĩ Hiên bên chồng CEO chỉ kéo dài vỏn vẹn 5 năm. Ngày 29/1/2022 (tức ngày 27 Tết Âm lịch), cả showbiz Hoa ngữ chấn động trước thông tin Trần Vinh Luyện bị bắt. Theo cơ quan chức năng, tập đoàn Đức Tấn do Trần Vinh Luyện làm chủ đã có hành vi tổ chức, mời mọc đánh bạc bất hợp pháp trên nền tảng trực tuyến. Công ty này còn thiết lập các trang web và tài khoản điện tử, ăn chia lợi nhuận bất chính. Theo cáo buộc, tổng số tiền bất hợp pháp trong vụ điều tra lên tới 1,9 tỷ USD ( 48.355 tỷ đồng). Vụ án có dính líu đến "ông trùm sòng bạc Macau" được thông tin có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Đến tháng 4/2023, tỷ phú này bị kết án 14 năm tù giam cho 83 tội danh như rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm. Ngoài ra, Trần Vinh Luyện còn bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng). Sau khi kháng cáo, tòa giảm án cho chồng minh tinh hàng đầu xứ Đài 1 năm, còn 13 năm tù giam. Cú sốc chồng bị bắt và ngồi tù trở thành bi kịch lớn đối với An Dĩ Hiên. Cô bị nghi vấn có liên quan tới các hoạt động kinh doanh của chồng, che giấu tội phạm. Sự kiêu hãnh và hình tượng sang trọng của An Dĩ Hiên cũng sụp đổ. Cô phải rút khỏi showbiz, sống ẩn dật đến mức ra đường không dám ló mặt.

An Dĩ Hiên trốn chui trốn nhủi sau khi chồng đại gia bị bắt và ngồi tù

Lấy chồng đại gia là canh bạc với các minh tinh

Theo tờ Sohu, đa số mỹ nhân showbiz có chồng đại gia, với khối tài sản hàng tỷ USD, đều trải qua lắm nỗi cay đắng. Họ phải chịu cảnh bị xem thường, không có tiếng trong gia đình vì chênh lệch gia sản, phải ngậm đắng nuốt cay chứng kiến chồng có vô số phụ nữ bên ngoài, và còn phải chịu đựng cả việc gánh nợ, gánh tiếng xấu khi bạn đời kinh doanh không thuận lợi hay vướng vòng lao lý.

"Làm vợ tỷ phú, đại gia như làm vợ vua. Nhưng gần vua như gần cọp. Cứ nhìn cảnh tủi hổ của An Dĩ Hiên, Ngô Bội Từ, Từ Hy Viên, Vương Diễm là hiểu. Thực tế, lấy chồng giàu không hề là lối thoát, mà đôi khi là cửa ngõ bước vào một trò chơi đầy nguy hiểm. Thế giới đại gia không phải thiên đường, mà là một mê cung của lợi ích, quyền lực và những mối quan hệ ngầm rủi ro", truyền thông Trung Quốc nhận định.

Cuộc hôn nhân giữa chân dài - đại gia lắm nỗi bẽ bàng, rủi ro

Theo đó, trong cuộc hôn nhân giữa đại gia và mỹ nữ, cán cân quyền lực gần như luôn nghiêng về phía người đàn ông. Dù danh tiếng có lớn đến đâu, phụ nữ trong showbiz luôn bị xem là người lệ thuộc - đặc biệt là khi chồng của họ sở hữu khối tài sản và địa vị xã hội vượt trội. Các minh tinh - vốn sống dưới hào quang showbiz - khi trở thành phu nhân trong thế giới của những cuộc họp kín, những quyết định tài chính, họ không hiểu và không thể can thiệp nên dễ rơi vào cảnh nguy hiểm.

Khi đại gia gặp biến cố, họ trở thành vật hi sinh đầu tiên, chịu đòn dư luận nặng nề nhất cho dù họ không biết hay can dự vào hoạt động kinh doanh của chồng. Trong mắt công chúng, một khi các minh tinh đã bước vào giới thượng lưu, họ mặc nhiên cũng phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của người đàn ông bên cạnh mình. An Dĩ Hiên là ví dụ điển hình. Mỹ nhân Ỷ Thiên Đồ Long Ký ngay lập tức công chúng chĩa mũi dùi, nghi vấn là đồng phạm bao che tội lỗi của ông xã Trần Vinh Luyện cho dù cơ quan điều tra cơ quan chưa 1 lần nhắc tên hay triệu tập nữ diễn viên này thẩm vấn.

Không chỉ vậy, có rất nhiều đại gia lợi dụng việc vợ là người nổi tiếng để rửa tiền, chuyển tài sản hoặc hợp thức hóa các giao dịch mờ ám. Trong mắt công chúng, minh tinh là người trong sạch. Cho nên, họ dễ bị bạn đời lợi dụng để tạo vỏ bọc cho những phi vụ ngầm. Nếu không đủ tỉnh táo để nhận ra, các sao nữ có thể từ vợ yêu hóa thành đồng phạm và vướng vòng lao lý.

Ngoài ra, với các minh tinh, chỉ cần một vụ bê bối liên quan đến chồng, danh tiếng họ xây dựng hàng chục năm có thể sụp đổ chỉ sau một đêm. Cái giá của cuộc hôn nhân xa hoa đôi khi chính là cả sự nghiệp và danh dự. Sau khi biến cố gia đình xảy ra và đặc biệt nếu vụ việc có dính dáng đến luật pháp, các mỹ nhân có chồng đại gia sa cơ muốn quay lại showbiz cũng khó bởi vì họ đã bị công chúng ghẻ lạnh, nhãn hàng quay lưng, đạo diễn dè chừng.

Những người đẹp này cũng chẳng dễ dàng ly hôn sau khi chồng đại gia gặp chuyện hay vỡ nợ. Việc dứt áo ra đi có thể khiến họ cả đời mang tiếng xấu bỏ rơi bạn đời lúc hoạn nạn nguy khó. Vì vậy, nhiều minh tinh chọn cách im lặng, nhẫn nhịn, và thậm chí là gánh nợ thay chồng để bảo vệ hình ảnh "phu nhân" trước công chúng.

Nhiều minh tinh chọn im lặng, nhẫn nhịn không ly hôn và trả nợ thay chồng để giữ hình ảnh

Do đó, có thể nói lấy chồng đại gia với các minh tinh, không khác gì một ván cược sống còn. Nếu may mắn, họ có thể an yên bên người đàn ông thành đạt. Nhưng nếu không, họ sẽ mất tất cả tiền bạc, sự nghiệp, danh tiếng.

Nguồn: Sina, Sohu, KoreaBoo