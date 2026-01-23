Lâu rồi mới thấy một cặp đôi đẹp tới mức chỉ nhìn nhau cũng làm người khác rung động, không yêu thì quá phí

Chiều 22/1, truyền thông Trung Quốc đưa tin, loạt hình của cặp đôi màn ảnh Han Ye Seul - Go Soo tại buổi họp báo cho bộ phim Tuyết Có Rơi Đêm Giáng Sinh bỗng gây sốt trở lại và được chia sẻ rần rần trên khắp các diễn đàn mạng xã hội xứ tỷ dân. Và nguyên nhân tới từ việc 2 "tường thành nhan sắc" Han Ye Seul - Go Soo không chỉ đẹp chấn động mà còn tương tác với nhau "tình bể bình" hệt như 1 cặp đôi đang thực sự yêu nhau ngay giữa sự kiện giao lưu với truyền thông. Thậm chí, nhiều khán giả không tiếc lời tán dương, còn gọi đây là buổi họp báo có visual mãn nhãn bậc nhất lịch sử Kbiz khi quy tụ tận 2 "báu vật nhan sắc" đỉnh cao.

Trước ống kính, Han Ye Seul - Go Soo nhìn nhau đắm đuối theo yêu cầu của kịch bản chương trình. Nhưng theo dõi màn tương tác giữa 2 ngôi sao, công chúng không thấy giống diễn mà đã tưởng tượng ra hình ảnh 1 cặp đôi từ thế giới ngôn tình xé sách bước ra đời thật. Hình ảnh này sinh động tới mức khiến công chúng phải thốt lên rằng, hóa ra ngôn tình bấy lâu nay không lừa người và hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng 1 cặp đôi đẹp "kinh thiên động địa" đứng tương tác đúng như mô tả trong truyện ngay giữa đời thực.

Màn xuất hiện của 2 cực phẩm đẹp hết chỗ chê Han Ye Seul - Go Soo bất ngờ gây sốt trở lại khắp cõi mạng vì sự bùng nổ nhan sắc hiếm thấy. Cả "size gap" giữa 2 người họ cũng cực kỳ lý tưởng, đúng như mô tả trong truyện ngôn tình. Ảnh: Nate

Cặp đôi màn ảnh đẹp tới mức được ví như 2 nhân vật nam thần nữ thần xé sách ngôn tình bước ra đời thực. Ảnh: Naver

Ngay cả cách họ tương tác với nhau giữa họp báo cũng khiến công chúng "tan chảy", đắm chìm theo dõi không bỏ sót 1 giây nào. Han Ye Seul - Go Soo đắm đuối nhìn đối phương mà công chúng còn tưởng họ yêu nhau thật. Ảnh: Naver

Khoảnh khắc Han Ye Seul bối rối ngượng ngùng sau màn giao tiếp bằng ánh mắt với cực phẩm nam thần họ Go cũng làm cho khán giả tự động nảy số ra 1 đống kịch bản ngôn tình trong đầu. Ảnh: Nate

Nhiều khán giả thậm chí còn khuyên các cặp đôi màn ảnh sau này nên xem màn xuất hiện ở họp báo phim của Han Ye Seul - Go Soo như sách giáo khoa mẫu rồi bắt chước theo đó để tạo ra 1 màn tương tác bùng nổ gây bão truyền thông.

Han Ye Seul sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, California, Mỹ. Khi vừa tròn 20 tuổi, người đẹp chính thức quay trở về quê nhà Hàn Quốc hoạt động với tư cách người mẫu. Cô gặt hái được thành công đầu tiên trong sự nghiệp với giải thưởng cao nhất tại cuộc thi siêu mẫu do đài SBS tổ chức vào năm 2001.

Han Ye Seul lấn sân diễn xuất 3 năm sau đó qua tác phẩm sitcom kinh điển Nonstop 4. Tới năm 2006, cô trở nên nổi tiếng trên toàn châu Á nhờ thành công của bộ phim truyền hình Cặp Đôi Kỳ Lạ. Từ đó tới nay, người đẹp sinh năm 1981 tiếp tục khẳng định tên tuổi qua loạt tác phẩm ăn khách như Tuyết Có Rơi Đêm Giáng Sinh, Canh Bạc Nghiệt Ngã, Mỹ Nữ Tái Sinh...

Vẻ đẹp đạt chuẩn nữ thần của nữ diễn viên họ Han khiến công chúng không thể rời mắt. Ảnh: Naver

Cô được tán tụng nhan sắc hết từ năm này sang năm khác, không có bất kỳ khuyết điểm nào trên gương mặt. Ảnh: Nate

Trong khi đó, Go Soo sinh năm 1978, vào nghề khi vừa tròn 20 tuổi và nhanh chóng trở thành "tình đầu trong mộng" bởi vẻ ngoài điển trai như tạc tượng, gương mặt cân đối hài hòa, sống mũi thẳng cùng đôi mắt đầy cảm xúc. Những năm 90, tên tuổi Go Soo nổi tới độ kiểu tóc phủ trán của anh trở thành trào lưu thịnh hành 1 thời trong giới trẻ. Anh cũng từng được vinh danh là nhân vật hiếm hoi ở Hàn có thể át vía "thánh sống" Kang Dong Won về mặt nhan sắc khi 2 người xuất hiện chung trong 1 khung hình.

Xuyên suốt sự nghiệp, Go Soo ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng với loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh đình đám bao gồm Love 911, Bông Hồng Xanh, Tuyết Có Rơi Đêm Giáng Sinh...

Go Soo là 1 trong những "tượng đài nhan sắc" tại Kbiz. Nam tài tử đẹp đến nao lòng, khiến khán giả thổn thức mỗi khi ngắm nhìn anh. Ảnh: Nate

Gương mặt Go Soo được ví như tác phẩm điêu khắc, từng là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội xứ kim chi trong suốt 1 thời gian dài. Ảnh: Nate